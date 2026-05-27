Per adesso siamo ancora nel campo delle valutazioni, dei discorsi embrionali e delle semplici attenzioni: non risultano contatti concreti né trattative avviate. Detto ciò registriamo un interesse della Sampdoria per Edoardo Saporiti. Per Saporiti, genovese di nascita, quello blucerchiato sarebbe inevitabilmente un richiamo particolare. Ma il tema, oggi, riguarda soprattutto l’Empoli e il futuro di un giocatore che in questa stagione ha lasciato sensazioni contrastanti: numeri interessanti, lampi evidenti, ma anche la percezione diffusa di non essere stato sfruttato fino in fondo. Il classe 2001 ha chiuso il suo campionato con 19 presenze, 3 gol e 2 assist. Le reti sono arrivate contro Avellino, Mantova e soprattutto nel delicatissimo pareggio di Spezia, quando dal dischetto trovò un gol pesantissimo per il cammino azzurro. Gli assist, invece, tutti nella splendida vittoria interna per 4-2 contro il Pescara, partita nella quale Saporiti mostrò forse la versione più brillante del suo repertorio.

Ed è proprio qui che nasce quel piccolo retrogusto di rimpianto. Perché ogni volta che Saporiti entrava in campo, la sensazione era quella di poter assistere a qualcosa di diverso. Uno strappo, una giocata, un uomo saltato, una scelta imprevedibile. In una squadra spesso avara di estro, lui rappresentava uno dei pochi elementi capaci di accendere la fantasia. Eppure il suo utilizzo è stato quasi sempre intermittente. Soltanto nel segmento compreso tra il pareggio interno con la Reggiana, alla venticinquesima giornata, e la trasferta di Marassi proprio contro la Sampdoria, Saporiti ha avuto una continuità d’impiego quantomeno accettabile. A volte per un’ora, altre per spezzoni più brevi, ma comunque presente nel cuore delle rotazioni. Poi, soprattutto nella fase finale della stagione sotto la gestione di Fabio Caserta, il suo spazio si è ridotto drasticamente. Emblematico quel solo minuto concessogli a Venezia, scelta che in quel momento fece storcere il naso a più di qualcuno. Per questo motivo, oggi, immaginare il futuro di Saporiti non è semplice. Molto passerà inevitabilmente dalla guida tecnica del prossimo Empoli. Perché la permanenza o meno di Caserta potrebbe incidere anche sulle valutazioni dello stesso giocatore. In caso di continuità tecnica, non sarebbe da escludere che Saporiti possa iniziare a guardarsi attorno per trovare un progetto nel quale sentirsi maggiormente centrale. Al contrario, un nuovo corso potrebbe rilanciarlo e trasformarlo in uno dei punti cardine dell’Empoli che verrà.

Di certo c’è che il club azzurro crede nel valore del ragazzo. Saporiti è sotto contratto fino al 2028 e il suo valore di mercato si aggira virtualmente attorno al milione di euro, cifra che in caso di cessione potrebbe anche crescere. Ma, almeno da parte nostra, la speranza resta un’altra: continuare a vedere Saporiti in maglia azzurra. Perché il talento si è visto. A sprazzi, forse troppo poco, ma si è visto. E in un Empoli che si dovrà ricostruire, avere in casa un giocatore capace di fantasia, imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno potrebbe rappresentare una base importante sulla quale costruire il futuro. Per adesso si registra questa voce proveniente da Genova, interesse che certamente fa piacere anche al ragazzo e che ne conferma la crescita. Poi saranno le prossime settimane, insieme alle scelte tecniche e societarie, a chiarire se Edoardo Saporiti sarà davvero uno dei pilastri del nuovo Empoli oppure soltanto uno di quei talenti che hanno lasciato il segno senza mai riuscire ad esplodere completamente.