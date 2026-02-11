Al termine della partita persa al Castellani contro la Juve Stabia abbiamo intervistato il difensore azzurro, Matteo Lovato. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli
Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Parole schiette, sincere, onore a Lovato!
Bisogna mettere da parte la poca esperienza panchinare chi non è meritevole
mettiamo avanti la meritocrazia , i bravi giocatori escono , basta Guarino basta Nani da giardino basta trequartisti …
sembro cattivo ma qui si và in serie C .
A vederli giocare sembra che a loro non interessi il risultato.Le parole di Lovato fanno capire chi ci sia in quel gruppo almeno qualcuno che ci tiene.Purtroppo serve a poco la dietrologia spicciola.La prossima partita la deve giocare solo chi ha il fuoco dentro.Molti di loro devono capire che se retrocedono anche la loro carriera è a rischio..