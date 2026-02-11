Si è giocato il turno infrasettimanale di Serie B valevole per la 24a giornata che si è aperto con alcune gare giocate martedì che hanno visto lo spettacolare pari tra Samp e Palermo; vantaggio della squadra di Inzaghi a fine primo tempo, rimonta blucerchiata sul 3-1 e nel finale altri due gol del Palermo per il definitivo pareggio. Cade a sorpresa la capolista Venezia che viene sconfitta in casa dal Modena mentre in ottica salvezza importantissime vittorie di Entella e Reggiana rispettivamente su Cesena e Mantova. Nelle gare giocate ieri sera il Monza viene fermato sul pari a Bolzano mentre il Frosinone torna alla vittoria e si riporta al secondo posto alle spalle del Venezia capolista. Davvero bagarre per la corsa alla promozione diretta. Senza reti lo scontro diretto tra Bari e Spezia mentre l’Empoli crolla in casa con la Juve Stabia dopo essere passato in vantaggio e adesso si può parlare di vera crisi con un punto conquistato nelle ultime cinque giornate. Nel weekend si torna subito in campo con le gare della 25a giornata.
Questi i risultati e la classifica:
SAMPDORIA-PALERMO 3-3
V.ENTELLA-CESENA 3-1
VENEZIA-MODENA 0-2
REGGIANA-MANTOVA 1-0
PESCARA-CATANZARO 0-2
PADOVA-CARRARESE 1-0
SUDTIROL-MONZA 0-0
EMPOLI-JUVE STABIA 1-2
BARI-SPEZIA 0-0
AVELLINO-FROSINONE 1-3
Empoli 28
Reggiana 24
e domenica c’è Empoli-Reggiana: considerazioni? Possiamo nuovamente salvare questa stagione disgraziata con una partita?
Reggiana squadra esperta con giocatori di categoria. Se non cambiano guida tecnica e/o sistema di gioco si perde anche domenica
definire la reggiana squadra esperta e di categoria e dire una cosa non vera . la reggiana e in una crisi di risultati incredibile, ha battuto il mantova 1-0 solo perche hanno annullato un goal al nostro ex mancuso per una sceneggiata del portiere. questo per dire che la reggiana non ci deve far paura dobbiamo avere paura di noi stessi e delle nostre paure
Guarda la rosa, ci sono diversi giocatori che hanno tante partite in serie B. Che c’entra se sono in crisi?
Non si doveva entrare in questo vortice …
questa volta il Beatoamato l’ha combinata grossa …
nessuno mi leva in testa che ormai gli allenatori vengono scelti in base se accettano condizioni non esiste la meritocrazia si decide che quello deve giocare per creare a tutti costi valore il problema che alle volte non basta non hai i Ricci , Asllani, che li butti e rendono subito…
E poi questa cosa che la rosa va valorizzata si cambi di continuo non c’è mai la stessa formazione …
Sabato ci ha fatto gol giasy, che di solito la porta non la vede nemmeno col binocolo. Domenica arriva Belardinelli.
Siamo una vasca senza tappo ….
Eppure tempo ce ne sarebbe per rimettere il tappo al suo posto…..
Ma qua nessuno sembra rendersi conto che si và di sotto.
Una squadra che gioca come a Palermo e come nel primo tempo di ieri non può essere così scarsa, c’è bisogno di maggior concentrazione da parte dei giocatori e soprattutto un po’ più di logica pragmatica nella gestione della rosa, sia a livello di formazione iniziale che di cambi che di sistema di gioco. Se qualcuno nelle mie parole legge una (non tanto) velata accusa nei confronti di qualcuno in particolare … beh, ha ragione.