Si è giocato il turno infrasettimanale di Serie B valevole per la 24a giornata che si è aperto con alcune gare giocate martedì che hanno visto lo spettacolare pari tra Samp e Palermo; vantaggio della squadra di Inzaghi a fine primo tempo, rimonta blucerchiata sul 3-1 e nel finale altri due gol del Palermo per il definitivo pareggio. Cade a sorpresa la capolista Venezia che viene sconfitta in casa dal Modena mentre in ottica salvezza importantissime vittorie di Entella e Reggiana rispettivamente su Cesena e Mantova. Nelle gare giocate ieri sera il Monza viene fermato sul pari a Bolzano mentre il Frosinone torna alla vittoria e si riporta al secondo posto alle spalle del Venezia capolista. Davvero bagarre per la corsa alla promozione diretta. Senza reti lo scontro diretto tra Bari e Spezia mentre l’Empoli crolla in casa con la Juve Stabia dopo essere passato in vantaggio e adesso si può parlare di vera crisi con un punto conquistato nelle ultime cinque giornate. Nel weekend si torna subito in campo con le gare della 25a giornata.

Questi i risultati e la classifica:

SAMPDORIA-PALERMO 3-3

V.ENTELLA-CESENA 3-1

VENEZIA-MODENA 0-2

REGGIANA-MANTOVA 1-0

PESCARA-CATANZARO 0-2

PADOVA-CARRARESE 1-0

SUDTIROL-MONZA 0-0

EMPOLI-JUVE STABIA 1-2

BARI-SPEZIA 0-0

AVELLINO-FROSINONE 1-3