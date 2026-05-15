Archiviato il turbolento finale che ha visto l’Empoli salvarsi per il rotto della cuffia, è già tempo di pianificare la prossima stagione. Sarebbe scellerato, visto l’ampio tempo a disposizione, stare con le mani in mano. Naturalmente tutto passa prima dalla conferma del direttore sportivo Stefanelli e della scelta del nuovo allenatore. Sarà con quest’ultimo che dovranno essere condivisi scelte e programmi per il prossimo campionato.

Il titolo è un po’ provocatorio e sicuramente provocherà qualche mugugno. Quando si è reduci da un’annata così negativa si è portati a chiedere l’ennesima rivoluzione. Il partito del “è tutto da rifare” ha le sue ragioni obiettive. Ragioni condivisibili e capibili, perché effettivamente in questa annata c’è stato veramente poco da salvare. Al contempo, però, non è mai facile ripartire completamente da zero. E a Empoli sarebbe l’ennesima rivoluzione. Tutti gli anni, sia quelli in Serie A che l’ultimo in B, c’è stata una rifondazione dovuta ai tanti prestiti e ai tanti calciatori che volevano o dovevano cambiare aria.

Partiamo dal presupposto che difficilmente la maggior parte dei calciatori in prestito rimarrà. O perché hanno diritti di riscatto considerati fuori budget, o perché sono semplicemente dei prestiti secchi. Forse uno sforzo potrebbe essere fatto per Fulignati e Lovato, che si sono rivelati due leader preziosi. Appare invece scontato che i vari Candela, Obaretin, Moruzzi, Ghion, Nasti e compagnia non faranno parte della rosa per la prossima stagione.

Ma ci sono tanti altri calciatori che sono di proprietà e, a meno di offerte, rimarranno a Empoli. Da loro – e da coloro che sono di ritorno dai prestiti o coloro che possono passare dalla Primavera alla prima squadra – l’Empoli può ripartire. In questo modo si possono fare meno acquisti, ma più mirati, idonei a rafforzare la rosa e a dare al prossimo mister i giocatori più adatti alle sue esigenze. Esempi recenti ci hanno dimostrato che la continuità, più che il voler stravolgere tutto, dà maggiori possibilità di successo.

Articolo precedenteLa prossima sarà la nostra 24a serie B
Articolo successivoCon Alessandro Marinai…
Simone Galli
Empolese DOC e da sempre tifoso azzurro, è un amante delle tattiche e delle statistiche sportive. Entrato a far parte della redazione di PianetaEmpoli.it nel 2013, ritiene che gli approfondimenti siano fondamentali per un sito calcistico. Cura molte rubriche, tra cui i "Più e Meno" e "Meteore Azzurre.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

38 Commenti

  1. Rivoluzione no ma poco ci manca …
    comunque vanno sostituiti , e si è visto che con 3 giocatori sani potevi lottare almeno per il quinto posto , ma non puoi tenere i Pellegri, Hass, Ebuehi , Romagnoli …
    va bene ma i giovani vanno aiutati in campo non fuori , Si vuole copiare il Frosinone mica c’è scritto automatico che fai uguale … comunque per i play off, si può ma i giocatori devono essere mirati non scommesse ! Quelle le abbiamo già in casa…

  2. non scherziamo… servono giocatori forti sul serio per essere almeno competitivi e salvarci senza patemi. anche perché in b il prossimo anno ci saranno corazzate..visto che scenderanno Verona, Pisa e Cremonese o Lecce… oltre alla Samp che non lotterà certo per non retrocedere. campionato amda affrontare con determinazione e sicurezze, senza troppe scommesse. Ripartire da Fulignati e Lovato sarebbe importante… non commettere più l errore di puntare su giocatori da lega pro come Belardibelli

  3. Romagnoli può pure rimanere a fare da chioccia…..farei un sacrificio per Fulignati e Lovato….per il resto via tutti….primo fra tutti NASTI

  4. Ahimè tanti titolari (per fortuna) andranno via quindi alla fine il titolo serio sarebbe: ma chi rimane?

    Dopo anni a svendere precocemente giocatori, prestiti a più non posso e poca lungimiranza i nodi vengono al pettine, questo è un anno duro dove venderemo il vendibile per racimolare qualche milione e riempiremo La Rosa di altrettanti prestiti e giovani

  5. Grazie a Dio, non vedremo più i vari: Nasti (assolutamente il nulla), Ghion, Obaretin, Fila …. tanto per citare i bubboni…. farei un tentativo per Fuli e Lovato.
    Bisogna ripartire da uno zoccolo duro e costruire sopra….

  6. A me Lovato e Fulignati non mi han entusiasmato, anzi troppo esaltati e con pochi risultati.
    Non farei sacrifici per loro, meglio buttarsi su emergenti di lega pro che saranno pure più economici

    • Caro Davids , ricordati che se non fosse stato x FULI , sareste retrocessi già a metà stagione
      Con le sue parate ha salvato il risultato più volte.
      Per quanto riguarda il Lovato , i 3 punti della penultima partita gli ha fatti lui con il gol
      Ora non so dove hai visto le partite , sicuramente non ti piacciono , ma questa è la realtà.
      Scrivi ESALTATI ??? Ma dove , quando ??

      • Per esempio non mi è mai piaciuto il portiere che va nel muso ai compagni ad ogni goal preso, non è a mio parere il sistema per incoraggiare un compagno di squadra e questa scena l’ho vista svariate volte.
        Lovato fisicamente un buon difensore ma a me le sue sgroppate in avanti nn mi piacciono soprattutto fai rimanere la difesa senza il “miglior” difensore.
        La partita casalinga che si perse contro la Juve Stabia fu causata da suoi errori fatti in attacco per poi prendere goal in contropiede.
        Contro quell’Avellino poteva segnare qls altro giocatore di certo nn ha tutto questo merito

        • Poteva segnare qls altro giocatore ? ma perchè non l’hanno fatto ???
          Ti ricordo che , il giocatore fa quello che gli dice il MR
          Una squadra è composta da 11 giocatori , ( in campo ) per loro è un ” lavoro ” e chi lavora può permettersi di sbagliare come fan tutti. Ti consiglio di guardare bene le partite, e di lasciare il fiasco.

        • LOVATO: 6 Parte bene firmando la rete del vantaggio impattando come meglio non potrebbe su cross di Elia. Come tutta la squadra si fa apprezzare nel primo tempo concedendo le briciole agli attaccanti avversari. Nella ripresa Okoro lo mette in difficoltà ma riesce ad opporsi con il fisico e mestiere.

          Aggiornati prima di scrivere : Empoli-Juve Stabia

      • D’accordo con Davids, Fulignati e Lovato non saranno riscattati ma non c’è da strapparsi i capelli. Si può trovare di meglio a cifre ragionevoli, soprattutto il difensore centrale.

  7. basta non vedere piu :

    MORUZZI
    EBUHEI
    GUARINO
    DEGLI INNOCENTI
    BELARDINELLI
    IGNACCHITI
    CANDELA
    FILA
    GHION
    ILIE
    NASTI
    PELLEGRI (perche finito)

    sarebbe gia un passo avanti

  8. Il problema non e’nei giocatori forti….i giocatori forti ci sono….il problema e’ come viene fatto il mercato e chi lo fa….spero vivamente che si torni a qualcuno che i giocatori li vede e non se li faccia raccontare….
    Se penso con tutto il bene per il ragazzo che fa il suo…si e’ speso 800 milaneuro per Curto….quando faccio un esempio Rao del Bari….guardatelo stasera pagato 300 milaneuro dal Napoli alla Spal….
    Allora mi faccio delle domande…e purtroppo so anche le risposte..
    Meno sponsorizzazioni di procuratori e piu’ gente di campo…

  9. Rivoluzione? Si grazie.
    Anche perchè secondo me ci sono stati anche problemi di spogliatoio. Vi ricordate le parole di Lovato? Ha fatto capire che c’era paura e scarso impegno da parte di alcuni.

    I miei confermati restano 10 al massimo.

    Fulignati
    Lovato
    Romagnoli
    Moruzzi (si vado controcorrente su di lui, per me è uno che può crescere molto se manteniamo a 5 il centrocampo come esterno sx, con Elia a dx)
    Magnino
    Yepes
    Elia
    Shpendi
    Saporiti
    Popov

  10. ma vi è garbato tanto Lovato?
    A me così e così.
    Ha fatto delle partite buone/ottime e alcune/diverse da rivedere.
    io non ci investirei tanti soldi!

    • No, la nota positiva sono stati i gol segnati ma sono più quelli subiti per colpa sua. Molto sopravvalutato per me.

  11. 7 confermati

    Fulignati Lovato Saporiti Shpendi Elia Popov Magnino

    2 ritorni dai prestiti

    Seghetti Vertua

    3 dalla Primavera

    Monaco Perin e Fiorini

    10 nuovi acquisti

    Cacciamani Maggioni Giorgini Bellich Varnier Mosti
    Valzania Dorval Pecorino C.Shpendi

    • Faccio un appello alla società affinché quest’anno compri Valzania almeno Claudio (Nefertari) starà tranquillo per tutto l’anno! 😂😂😂 (sono due anni che lo “insegue” 😂)

  13. Per una società come la nostra il rifrullo annuale è quasi inevitabile. A parte Shpendi, a cui auguro di andare in una squadra più ambiziosa e che potrebbe far entrare qualche soldo in cassa, tutti gli altri gli manderei dove vogliono basta che sia da un’altra parte.
    Credo che nessuno di loro avrà un buon ricordo di questa stagione, e nemmeno noi di loro.

  15. Andate a sentire l’intervista a Stirpe …
    Dice che la squadra e dei tifosi , che noi siamo solo amministratori …
    non bisogna per forza guadagnarci …
    Senza Stadio non saremo andati in serie A …
    in 25 anni e la prima volta che tutto combacia …

  16. abbiamo da rifare la rosa..mi raccomando prendete i prestiti e i rotti a poco prezzo il 31 di Agosto..se rimane questa propieta senza ingressi societari il nostro campionato sarà peggiore di questo..il c…lo non sempre ci sosterrà

  17. La pragmatica, dura, banale, scontata verità è che bisogna avere una rosa di giocatori di Serie B se si vuol fare la Serie B…

  19. sarà di certo una rivoluzione.
    se soldi non c’è l’hai, dovrai di nuovo fare una squadra di metà prestiti.
    fate voi ma è così

  21. A Prato c e’ un ragazzo dell Empoli 2007 che fa innamorare tutta la citta’…titolare inamovibile
    con Dal Canto mr del Prato, eurogol Domenica scorsa col Siena, e’ su tutti i social.E’ in prestito.

  24. Filippo Bandinelli leader spogliatoio
    Emanuele Rao (napoli) 2003
    Alessandro Seghetti (Padova mio pallino da sempre) 2004
    Simone D’uffizzi (Ascoli) 2004
    Michele Grande (Altamura)2003
    Jens hiertho Dhal (tromso) 2005
    Yusuf Akhamrich (totthenam b) 2005
    Basterebbe poco

  26. dell’innocenza e ignacchiti andrebbero tenuti anche solo per completare la rosa e la panchina e poi chissà…sono giocatori di proprietà e magari bel giro di un paio d’anni crescere e venire fuori..
    se avessimo tenuto Canestrelli e Angori avremmo più di mezza difesa già fatta.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here