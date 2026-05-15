Archiviato il turbolento finale che ha visto l’Empoli salvarsi per il rotto della cuffia, è già tempo di pianificare la prossima stagione. Sarebbe scellerato, visto l’ampio tempo a disposizione, stare con le mani in mano. Naturalmente tutto passa prima dalla conferma del direttore sportivo Stefanelli e della scelta del nuovo allenatore. Sarà con quest’ultimo che dovranno essere condivisi scelte e programmi per il prossimo campionato.
Il titolo è un po’ provocatorio e sicuramente provocherà qualche mugugno. Quando si è reduci da un’annata così negativa si è portati a chiedere l’ennesima rivoluzione. Il partito del “è tutto da rifare” ha le sue ragioni obiettive. Ragioni condivisibili e capibili, perché effettivamente in questa annata c’è stato veramente poco da salvare. Al contempo, però, non è mai facile ripartire completamente da zero. E a Empoli sarebbe l’ennesima rivoluzione. Tutti gli anni, sia quelli in Serie A che l’ultimo in B, c’è stata una rifondazione dovuta ai tanti prestiti e ai tanti calciatori che volevano o dovevano cambiare aria.
Partiamo dal presupposto che difficilmente la maggior parte dei calciatori in prestito rimarrà. O perché hanno diritti di riscatto considerati fuori budget, o perché sono semplicemente dei prestiti secchi. Forse uno sforzo potrebbe essere fatto per Fulignati e Lovato, che si sono rivelati due leader preziosi. Appare invece scontato che i vari Candela, Obaretin, Moruzzi, Ghion, Nasti e compagnia non faranno parte della rosa per la prossima stagione.
Ma ci sono tanti altri calciatori che sono di proprietà e, a meno di offerte, rimarranno a Empoli. Da loro – e da coloro che sono di ritorno dai prestiti o coloro che possono passare dalla Primavera alla prima squadra – l’Empoli può ripartire. In questo modo si possono fare meno acquisti, ma più mirati, idonei a rafforzare la rosa e a dare al prossimo mister i giocatori più adatti alle sue esigenze. Esempi recenti ci hanno dimostrato che la continuità, più che il voler stravolgere tutto, dà maggiori possibilità di successo.
Rivoluzione no ma poco ci manca …
comunque vanno sostituiti , e si è visto che con 3 giocatori sani potevi lottare almeno per il quinto posto , ma non puoi tenere i Pellegri, Hass, Ebuehi , Romagnoli …
va bene ma i giovani vanno aiutati in campo non fuori , Si vuole copiare il Frosinone mica c’è scritto automatico che fai uguale … comunque per i play off, si può ma i giocatori devono essere mirati non scommesse ! Quelle le abbiamo già in casa…
non scherziamo… servono giocatori forti sul serio per essere almeno competitivi e salvarci senza patemi. anche perché in b il prossimo anno ci saranno corazzate..visto che scenderanno Verona, Pisa e Cremonese o Lecce… oltre alla Samp che non lotterà certo per non retrocedere. campionato amda affrontare con determinazione e sicurezze, senza troppe scommesse. Ripartire da Fulignati e Lovato sarebbe importante… non commettere più l errore di puntare su giocatori da lega pro come Belardibelli
Romagnoli può pure rimanere a fare da chioccia…..farei un sacrificio per Fulignati e Lovato….per il resto via tutti….primo fra tutti NASTI
Ahimè tanti titolari (per fortuna) andranno via quindi alla fine il titolo serio sarebbe: ma chi rimane?
Dopo anni a svendere precocemente giocatori, prestiti a più non posso e poca lungimiranza i nodi vengono al pettine, questo è un anno duro dove venderemo il vendibile per racimolare qualche milione e riempiremo La Rosa di altrettanti prestiti e giovani
Molti credo proprio invece rimarranno stanne certo
Grazie a Dio, non vedremo più i vari: Nasti (assolutamente il nulla), Ghion, Obaretin, Fila …. tanto per citare i bubboni…. farei un tentativo per Fuli e Lovato.
Bisogna ripartire da uno zoccolo duro e costruire sopra….
A me Lovato e Fulignati non mi han entusiasmato, anzi troppo esaltati e con pochi risultati.
Non farei sacrifici per loro, meglio buttarsi su emergenti di lega pro che saranno pure più economici
Caro Davids , ricordati che se non fosse stato x FULI , sareste retrocessi già a metà stagione
Con le sue parate ha salvato il risultato più volte.
Per quanto riguarda il Lovato , i 3 punti della penultima partita gli ha fatti lui con il gol
Ora non so dove hai visto le partite , sicuramente non ti piacciono , ma questa è la realtà.
Scrivi ESALTATI ??? Ma dove , quando ??
Per esempio non mi è mai piaciuto il portiere che va nel muso ai compagni ad ogni goal preso, non è a mio parere il sistema per incoraggiare un compagno di squadra e questa scena l’ho vista svariate volte.
Lovato fisicamente un buon difensore ma a me le sue sgroppate in avanti nn mi piacciono soprattutto fai rimanere la difesa senza il “miglior” difensore.
La partita casalinga che si perse contro la Juve Stabia fu causata da suoi errori fatti in attacco per poi prendere goal in contropiede.
Contro quell’Avellino poteva segnare qls altro giocatore di certo nn ha tutto questo merito
Poteva segnare qls altro giocatore ? ma perchè non l’hanno fatto ???
Ti ricordo che , il giocatore fa quello che gli dice il MR
Una squadra è composta da 11 giocatori , ( in campo ) per loro è un ” lavoro ” e chi lavora può permettersi di sbagliare come fan tutti. Ti consiglio di guardare bene le partite, e di lasciare il fiasco.
LOVATO: 6 Parte bene firmando la rete del vantaggio impattando come meglio non potrebbe su cross di Elia. Come tutta la squadra si fa apprezzare nel primo tempo concedendo le briciole agli attaccanti avversari. Nella ripresa Okoro lo mette in difficoltà ma riesce ad opporsi con il fisico e mestiere.
Aggiornati prima di scrivere : Empoli-Juve Stabia
D’accordo con Davids, Fulignati e Lovato non saranno riscattati ma non c’è da strapparsi i capelli. Si può trovare di meglio a cifre ragionevoli, soprattutto il difensore centrale.
basta non vedere piu :
MORUZZI
EBUHEI
GUARINO
DEGLI INNOCENTI
BELARDINELLI
IGNACCHITI
CANDELA
FILA
GHION
ILIE
NASTI
PELLEGRI (perche finito)
sarebbe gia un passo avanti
Il problema non e’nei giocatori forti….i giocatori forti ci sono….il problema e’ come viene fatto il mercato e chi lo fa….spero vivamente che si torni a qualcuno che i giocatori li vede e non se li faccia raccontare….
Se penso con tutto il bene per il ragazzo che fa il suo…si e’ speso 800 milaneuro per Curto….quando faccio un esempio Rao del Bari….guardatelo stasera pagato 300 milaneuro dal Napoli alla Spal….
Allora mi faccio delle domande…e purtroppo so anche le risposte..
Meno sponsorizzazioni di procuratori e piu’ gente di campo…
Rivoluzione? Si grazie.
Anche perchè secondo me ci sono stati anche problemi di spogliatoio. Vi ricordate le parole di Lovato? Ha fatto capire che c’era paura e scarso impegno da parte di alcuni.
I miei confermati restano 10 al massimo.
Fulignati
Lovato
Romagnoli
Moruzzi (si vado controcorrente su di lui, per me è uno che può crescere molto se manteniamo a 5 il centrocampo come esterno sx, con Elia a dx)
Magnino
Yepes
Elia
Shpendi
Saporiti
Popov
Totalmente d’accordo….. Sono i miei stessi nomi con. L’unico dubbio su Moruxxi
menomale qualcuno se lo ricorda.
c’erano le mele marce quest’anno nello spogliatoio
ma vi è garbato tanto Lovato?
A me così e così.
Ha fatto delle partite buone/ottime e alcune/diverse da rivedere.
io non ci investirei tanti soldi!
No, la nota positiva sono stati i gol segnati ma sono più quelli subiti per colpa sua. Molto sopravvalutato per me.
7 confermati
Fulignati Lovato Saporiti Shpendi Elia Popov Magnino
2 ritorni dai prestiti
Seghetti Vertua
3 dalla Primavera
Monaco Perin e Fiorini
10 nuovi acquisti
Cacciamani Maggioni Giorgini Bellich Varnier Mosti
Valzania Dorval Pecorino C.Shpendi
Faccio un appello alla società affinché quest’anno compri Valzania almeno Claudio (Nefertari) starà tranquillo per tutto l’anno! 😂😂😂 (sono due anni che lo “insegue” 😂)
E chi li paga ? 😂🤣😂🤣
la nuova proprietà ?🥳
Per una società come la nostra il rifrullo annuale è quasi inevitabile. A parte Shpendi, a cui auguro di andare in una squadra più ambiziosa e che potrebbe far entrare qualche soldo in cassa, tutti gli altri gli manderei dove vogliono basta che sia da un’altra parte.
Credo che nessuno di loro avrà un buon ricordo di questa stagione, e nemmeno noi di loro.
solo per citare qualcosa:di nardo pescara vogliono 3 mln euro!!!!!!!!
Andate a sentire l’intervista a Stirpe …
Dice che la squadra e dei tifosi , che noi siamo solo amministratori …
non bisogna per forza guadagnarci …
Senza Stadio non saremo andati in serie A …
in 25 anni e la prima volta che tutto combacia …
abbiamo da rifare la rosa..mi raccomando prendete i prestiti e i rotti a poco prezzo il 31 di Agosto..se rimane questa propieta senza ingressi societari il nostro campionato sarà peggiore di questo..il c…lo non sempre ci sosterrà
La pragmatica, dura, banale, scontata verità è che bisogna avere una rosa di giocatori di Serie B se si vuol fare la Serie B…
Di Nardò già preso dal Benevento
sarà di certo una rivoluzione.
se soldi non c’è l’hai, dovrai di nuovo fare una squadra di metà prestiti.
fate voi ma è così
cmq belardinelli e ignacchiti a Bolzano e Reggio avevano fatto dei signori campionati aspetterei a bocciarli …..ma busiello che fine ha fatto ?
A Prato c e’ un ragazzo dell Empoli 2007 che fa innamorare tutta la citta’…titolare inamovibile
con Dal Canto mr del Prato, eurogol Domenica scorsa col Siena, e’ su tutti i social.E’ in prestito.
È chiaro, ho fatto la mia rosa partendo dal presupposto che entro il nuovo socio a mettere liquidità.
Claudio…C. Shpendi è “inarrivabile” per noi anche con la nuova proprietà…a Luglio ci aveva provato la fiorentina e il Cesena aveva chiesto 10 milioni…
hai ragione, ma bisogna vedere se glie li danno
che entri
Filippo Bandinelli leader spogliatoio
Emanuele Rao (napoli) 2003
Alessandro Seghetti (Padova mio pallino da sempre) 2004
Simone D’uffizzi (Ascoli) 2004
Michele Grande (Altamura)2003
Jens hiertho Dhal (tromso) 2005
Yusuf Akhamrich (totthenam b) 2005
Basterebbe poco
Mi ero dimenticato l’allenatore
Fabio pecchia
dell’innocenza e ignacchiti andrebbero tenuti anche solo per completare la rosa e la panchina e poi chissà…sono giocatori di proprietà e magari bel giro di un paio d’anni crescere e venire fuori..
se avessimo tenuto Canestrelli e Angori avremmo più di mezza difesa già fatta.