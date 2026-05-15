Archiviato il turbolento finale che ha visto l’Empoli salvarsi per il rotto della cuffia, è già tempo di pianificare la prossima stagione. Sarebbe scellerato, visto l’ampio tempo a disposizione, stare con le mani in mano. Naturalmente tutto passa prima dalla conferma del direttore sportivo Stefanelli e della scelta del nuovo allenatore. Sarà con quest’ultimo che dovranno essere condivisi scelte e programmi per il prossimo campionato.

Il titolo è un po’ provocatorio e sicuramente provocherà qualche mugugno. Quando si è reduci da un’annata così negativa si è portati a chiedere l’ennesima rivoluzione. Il partito del “è tutto da rifare” ha le sue ragioni obiettive. Ragioni condivisibili e capibili, perché effettivamente in questa annata c’è stato veramente poco da salvare. Al contempo, però, non è mai facile ripartire completamente da zero. E a Empoli sarebbe l’ennesima rivoluzione. Tutti gli anni, sia quelli in Serie A che l’ultimo in B, c’è stata una rifondazione dovuta ai tanti prestiti e ai tanti calciatori che volevano o dovevano cambiare aria.

Partiamo dal presupposto che difficilmente la maggior parte dei calciatori in prestito rimarrà. O perché hanno diritti di riscatto considerati fuori budget, o perché sono semplicemente dei prestiti secchi. Forse uno sforzo potrebbe essere fatto per Fulignati e Lovato, che si sono rivelati due leader preziosi. Appare invece scontato che i vari Candela, Obaretin, Moruzzi, Ghion, Nasti e compagnia non faranno parte della rosa per la prossima stagione.

Ma ci sono tanti altri calciatori che sono di proprietà e, a meno di offerte, rimarranno a Empoli. Da loro – e da coloro che sono di ritorno dai prestiti o coloro che possono passare dalla Primavera alla prima squadra – l’Empoli può ripartire. In questo modo si possono fare meno acquisti, ma più mirati, idonei a rafforzare la rosa e a dare al prossimo mister i giocatori più adatti alle sue esigenze. Esempi recenti ci hanno dimostrato che la continuità, più che il voler stravolgere tutto, dà maggiori possibilità di successo.