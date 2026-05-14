Quando lo scorso gennaio Stefano Stefanelli si è insediato alla guida dell’area sportiva azzurra, raccogliendo l’eredità del giustamente esonerato Roberto Gemmi, il compito appariva subito complesso. Una situazione delicata, una squadra da rimettere in carreggiata e soprattutto la necessità di entrare rapidamente dentro dinamiche che, inevitabilmente, richiedono tempo. Il dirigente marchigiano ha però dalla sua un elemento non banale: un contratto che lo lega all’Empoli almeno fino al giugno del 2027. Ecco perché, a differenza della situazione legata all’allenatore, non sembrano esserci particolari dubbi sulla prosecuzione del rapporto con il club azzurro. Salvo eventuali e profondi stravolgimenti societari che, onestamente, oggi non ci aspettiamo.

Parlare del lavoro di Stefanelli in termini definitivi sarebbe però profondamente ingeneroso. Il tempo trascorso dal suo arrivo è troppo poco per poter esprimere un giudizio realmente oggettivo. Di fatto, sulle sue spalle, c’è stata soprattutto la responsabilità di un mercato particolare e sempre complicato come quello di gennaio. Una sessione in cui l’Empoli aveva bisogno di esperienza, personalità e giocatori pronti ad incidere immediatamente. Da questo punto di vista il direttore non si è mosso male, portando alla corte dell’allora tecnico Alessio Dionisi elementi navigati e funzionali all’idea di squadra che si voleva costruire. Alla fine dei conti, l’unico innesto realmente produttivo può essere considerato Luca Magnino, tra l’altro giocatore di proprietà e quindi anche patrimonio tecnico del club. Ma la sensazione generale è che Stefanelli abbia mostrato numeri e competenze per poter fare bene in prospettiva. C’è poi un aspetto che, in questi mesi, è stato percepito chiaramente da tutto l’ambiente. A differenza del predecessore, Stefanelli si è posto con grande umiltà e rispetto verso la piazza, entrando in punta di piedi ma riuscendo rapidamente a creare empatia. E concedetecelo: anche nel rapporto con la stampa si sono registrati riscontri piacevoli ed importanti, che nel calcio moderno non sono mai così scontati.

La sua vera stagione, inevitabilmente, sarà però la prossima. Ed è qui che inizierà il banco di prova più significativo. L’Empoli che verrà, salvo importanti cambiamenti ai vertici societari, partirà probabilmente con meno favori del pronostico rispetto all’annata appena conclusa e, verosimilmente, con qualche difficoltà economica in più. Stefanelli dovrà dimostrarsi bravo soprattutto nella gestione delle risorse: vendere bene, capire su quali giocatori monetizzare immediatamente e su quali invece valga la pena resistere, magari rinunciando ad un incasso nell’immediato per mantenere in rosa elementi che possano risultare decisivi nella prossima stagione. E poi ci sarà da costruire una squadra realmente funzionale all’idea calcistica dell’allenatore che verrà scelto. Un lavoro meno emergenziale e più strutturale, quello che probabilmente racconterà davvero il valore del direttore sportivo azzurro. L’immagine di Stefano Stefanelli in lacrime al termine della stagione è forse la fotografia più forte lasciata da questi quattro mesi e mezzo. Lacrime sincere, non di circostanza, di un uomo che ha vissuto totalmente questa esperienza e che crede profondamente nel progetto Empoli. Ed è forse proprio da lì che bisogna ripartire. Perché in quelle lacrime c’è appartenenza, partecipazione e voglia di costruire qualcosa di importante. E, oggi più che mai, l’Empoli ha bisogno esattamente di questo.