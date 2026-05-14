Quando lo scorso gennaio Stefano Stefanelli si è insediato alla guida dell’area sportiva azzurra, raccogliendo l’eredità del giustamente esonerato Roberto Gemmi, il compito appariva subito complesso. Una situazione delicata, una squadra da rimettere in carreggiata e soprattutto la necessità di entrare rapidamente dentro dinamiche che, inevitabilmente, richiedono tempo. Il dirigente marchigiano ha però dalla sua un elemento non banale: un contratto che lo lega all’Empoli almeno fino al giugno del 2027. Ecco perché, a differenza della situazione legata all’allenatore, non sembrano esserci particolari dubbi sulla prosecuzione del rapporto con il club azzurro. Salvo eventuali e profondi stravolgimenti societari che, onestamente, oggi non ci aspettiamo.
Parlare del lavoro di Stefanelli in termini definitivi sarebbe però profondamente ingeneroso. Il tempo trascorso dal suo arrivo è troppo poco per poter esprimere un giudizio realmente oggettivo. Di fatto, sulle sue spalle, c’è stata soprattutto la responsabilità di un mercato particolare e sempre complicato come quello di gennaio. Una sessione in cui l’Empoli aveva bisogno di esperienza, personalità e giocatori pronti ad incidere immediatamente. Da questo punto di vista il direttore non si è mosso male, portando alla corte dell’allora tecnico Alessio Dionisi elementi navigati e funzionali all’idea di squadra che si voleva costruire. Alla fine dei conti, l’unico innesto realmente produttivo può essere considerato Luca Magnino, tra l’altro giocatore di proprietà e quindi anche patrimonio tecnico del club. Ma la sensazione generale è che Stefanelli abbia mostrato numeri e competenze per poter fare bene in prospettiva. C’è poi un aspetto che, in questi mesi, è stato percepito chiaramente da tutto l’ambiente. A differenza del predecessore, Stefanelli si è posto con grande umiltà e rispetto verso la piazza, entrando in punta di piedi ma riuscendo rapidamente a creare empatia. E concedetecelo: anche nel rapporto con la stampa si sono registrati riscontri piacevoli ed importanti, che nel calcio moderno non sono mai così scontati.
La sua vera stagione, inevitabilmente, sarà però la prossima. Ed è qui che inizierà il banco di prova più significativo. L’Empoli che verrà, salvo importanti cambiamenti ai vertici societari, partirà probabilmente con meno favori del pronostico rispetto all’annata appena conclusa e, verosimilmente, con qualche difficoltà economica in più. Stefanelli dovrà dimostrarsi bravo soprattutto nella gestione delle risorse: vendere bene, capire su quali giocatori monetizzare immediatamente e su quali invece valga la pena resistere, magari rinunciando ad un incasso nell’immediato per mantenere in rosa elementi che possano risultare decisivi nella prossima stagione. E poi ci sarà da costruire una squadra realmente funzionale all’idea calcistica dell’allenatore che verrà scelto. Un lavoro meno emergenziale e più strutturale, quello che probabilmente racconterà davvero il valore del direttore sportivo azzurro. L’immagine di Stefano Stefanelli in lacrime al termine della stagione è forse la fotografia più forte lasciata da questi quattro mesi e mezzo. Lacrime sincere, non di circostanza, di un uomo che ha vissuto totalmente questa esperienza e che crede profondamente nel progetto Empoli. Ed è forse proprio da lì che bisogna ripartire. Perché in quelle lacrime c’è appartenenza, partecipazione e voglia di costruire qualcosa di importante. E, oggi più che mai, l’Empoli ha bisogno esattamente di questo.
La piazza di Empoli non chiede molto, Direttore: chiede il giusto. 4 giocatori (uno per reparto)
Ma boni! E’ chiaro che bisogna spendere, stavolta.
Concordo sul fatto che non si possa giudicare in maniera completa Stefanelli, dato che è praticamente arrivato a ridosso del mercato di Gennaio.
La prossima sarà la stagione che sicuramente ci farà capire il valore del DS.
Rispetto al suo predecessore, almeno si è presentato di più e meglio, per adesso partiamo da questo presupposto.
vediamo se ci sara’ la nuova propieta’ e chi saranno…..ho la sensazione che sia un suo uomo messo a tempo debito per capire meglio i meccanismi
Sono d’accordo su questo…credo che non ci sia nessun dubbio…altrimenti non si capisce il cambio del DS a gennaio e praticamente senza mai poter intervenire in niente…
Direttore porta ad Empoli Cacciamani una futura plusvalenza
Noi chiediamo APPARTENENZA e comunicazione.
Forza Stefanelli.
fare il Ds senza una lira è difficile per tutti…
Il giornalista mi dovrebbe spiegare quali sono i “numeri e competenze per fare bene” che gli ha fatto vedere Stefanelli in quanto…oltre alla conferenza di presentazione…non ha mai “aperto bocca”…ad un certo punto non abbiamo capito se ci fosse sempre o no…naturalmente questo non vuol dire che non sia bravo ma solo che…per vari motivi…non ha inciso più di tanto sulla squadra…solo con il prossimo campionato ed il prossimo mercato potrà essere “valutato” pienamente…sono completamente d’accordo, e non ne ho il minimo dubbio, che sia stato messo lì dalla “nuova proprietà” per capire meglio i conti e la situazione dal “di dentro”…
ok, ma cambi passo…. così è come avere un Gemmi 2.0…..
Bo a me non convince. Ma il banco di prova sarà quest’estate.
Gemmi aveva anche pochissima dialettica che rasentava quasi l’analfaberismo.
Stefanelli al cospetto é un divulgatore scientifico… anche l’occhio o l’orecchio vogliono la loro parte
Gemmi dava l’idea di raccontare una cosa e poi averne provata o fatta un’altra, aveva quel sorrisetto e modo di fare che voleva essere rassicurante del tipo “è tutto sotto controllo” ma in realtà non lo era.
Stefanelli va giudicato in questa estate, per adesso deve dimostrare tanto, anche se non se ne può di certo parlar male e quindi la fiducia ci sta e sono convinto che abbia più conoscenze di scouting che con un budget limitatissimo sono fondamentali. Sulle cessioni credo che incida parecchio il suo datore di lavoro, stessa cosa sull’allenatore, anche se dovendo starci a braccetto deve essere molto gradito anche a lui.
Onestamente penso sia impossibile pensare ad un’altra stagione senza un socio per lo
meno in appoggio all’attuale proprietà che ha dato ampia dimostrazione di essere un po’ di tempo che naviga a vista.La gente che invoca Cacciamani non capisce che se c’è n’era stata l’opportunità, profili simili sarebbero già stati presi(basti vedere Di Lorenzo a suo tempo e Parisi, pochi anni fa ). I soldi son finiti e la società non ha autonomia né sul mercato né sullo stadio, per cui discussioni ulteriori sull’argomento son pletoriche.Almeno secondo me…
Potremmo parlare su come hanno fatto a finire i soldi e soprattutto ad averlo fatto così di punto in bianco a partire da qualche anno..Quello sì…
Ma Candela e Fila chi li ha portati???????
Va bene Magnino che era ai margini a Modena ma questi 2 sono da matita rossa…..e non ditemi che Candela tutto sommato può far comodo….e’ scarso e non poco….forse un po meno di Fila ma se la giocano…
Concordo.
Scarsi tecnicamente entrambi.
candela ha giocato praticamente perche’ ebuehi è finito,romagnoli fermo 2 anni forse voluto da dionisi,fila mamma mia!!!!!!!l’unico magnino che ha fatto benino…….la prima cosa buona che potrebbe fare sarebbe blindare shpendi,se lo vendi è segno che di vaini ce ne sono pochetti…….tenere popov e poi………si vedra’ che mercato fara’ in difesa e centrocampo,da li trarremo le dovute conclusioni.