Il futuro immediato di Antonio Candela sarà molto probabilmente nuovamente allo Spezia, il club che lo aveva prelevato in estate dal Venezia. Dopo una prima parte di stagione con la maglia dei liguri, a gennaio era stato ceduto all’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto a 300mila euro.
Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, L’Empoli avrebbe già deciso di non esercitare il diritto di riscatto e eventualmente valuterà successivamente se riaprire una trattativa con lo Spezia durante l’estate, sperando magari di ottenere il giocatore a un prezzo più basso facendo leva sul fatto che il club ligure dovrà alleggerire il monte ingaggi vista la retrocessione in C. Candela è legato con lo Spezia fino al 2028 ma quasi sicuramente sarà ceduto.
Con la maglia azzurra ha totalizzato 16 presenze, trovando una maggiore continuità con l’arrivo in panchina di Caserta, ma va detto che spesso le sue prestazioni sono state insufficienti sia come esterno alto che terzino basso di difesa. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà la decisione finale del club azzurro e il relativo futuro del giocatore.
In quelle 16 presenze, non mi ricordo che sia mai arrivato sul fondo e abbia fatto un solo cros in area fatto bene…..
È bene che se lo tenga lo Spezia…
spesso faceva rimpiangere ….EBHUEI….
stop
Giocatore preso come duttile potenzialmente in grado di fare 3 ruoli ed in realtà ha viaggiato sempre tra il 5 ed il 6 in pagella. Fa bene l’Empoli a ripensarci e nel caso ritornarci sopra.
Beh… diciamo che senz’altro non è uno di quei giocatori per cui ci strappiamo i capelli se non restano (io poi sono anche pelato, quindi non riesco proprio a strapparmeli…)
Via, fuori uno
Un grazie, comunque, possiamo anche dirglielo, no? Il suo impegno non è mai mancato.
prende uno stipendio… ecco il grazie
spento…
S,i ragazzi sempre tutto questo malessere verso giocatori mi sembra eccessivo l’impegno non è mai mancato.
Per me non è malaccio, in rosa poteva starci. Ora servono 2 terzini destri, voglio sperare che non venga in mente di rinnovare Ebuehi.
E uno.
Adesso aspetto Obaretin, Moruzzi, Nasti, Fila, Ghion e compagnia bella
Speriamo fanno una offerta per Yepes …
meglio guarda anche Marin…
E Degl’Innocenti prego dargli il benservito…..la Vogherese cerca un centrocampista con le sue caratteristiche….
In Lega Pro trovi terzini molto più forti e alla metà