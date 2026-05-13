Il futuro immediato di Antonio Candela sarà molto probabilmente nuovamente allo Spezia, il club che lo aveva prelevato in estate dal Venezia. Dopo una prima parte di stagione con la maglia dei liguri, a gennaio era stato ceduto all’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto a 300mila euro.

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, L’Empoli avrebbe già deciso di non esercitare il diritto di riscatto e eventualmente valuterà successivamente se riaprire una trattativa con lo Spezia durante l’estate, sperando magari di ottenere il giocatore a un prezzo più basso facendo leva sul fatto che il club ligure dovrà alleggerire il monte ingaggi vista la retrocessione in C. Candela è legato con lo Spezia fino al 2028 ma quasi sicuramente sarà ceduto.

Con la maglia azzurra ha totalizzato 16 presenze, trovando una maggiore continuità con l’arrivo in panchina di Caserta, ma va detto che spesso le sue prestazioni sono state insufficienti sia come esterno alto che terzino basso di difesa. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà la decisione finale del club azzurro e il relativo futuro del giocatore.