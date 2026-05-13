Il mercoledì è notoriamente il giorno delle designazioni arbitrali. Stavolta però, essendosi concluso il campionato dell’Empoli, non ci ritroveremo più — almeno fino all’inizio della prossima stagione sportiva — a raccontare quale sarà l’arbitro designato per la gara degli azzurri. Cogliamo quindi l’occasione per andare a dare uno sguardo ad alcune statistiche legate ai direttori di gara che hanno incrociato il cammino dell’Empoli in questa stagione 2025-2026.

Partiamo da un dato generale: sono stati ben 25 gli arbitri che hanno diretto almeno una partita degli azzurri nel corso dell’annata. Molti di questi hanno avuto un solo precedente con l’Empoli, mentre altri sono tornati più volte lungo il percorso stagionale. L’arbitro che ha diretto più gare degli azzurri è stato Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Il fischietto salentino ha infatti arbitrato l’Empoli in quattro occasioni. Una presenza piuttosto ricorrente che però, numeri alla mano, non ha portato particolare fortuna agli azzurri: con Pezzuto in campo, infatti, l’Empoli non ha mai vinto, raccogliendo tre pareggi e una sconfitta. Sono invece quattro gli arbitri che hanno diretto l’Empoli per tre volte nel corso della stagione. Si tratta di Paride Tremolada della sezione di Monza, Valerio Crezzini di Siena, Mario Mucera di Palermo e Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. Ed è proprio la Ferrieri Caputi che si può considerare una sorta di arbitro talismano della stagione azzurra. Con il fischietto livornese, infatti, l’Empoli ha ottenuto due vittorie nelle tre partite dirette, rappresentando quindi il bilancio più positivo tra gli arbitri che hanno incrociato più volte il cammino degli azzurri.

L’arbitro invece più severo nei confronti dell’Empoli potrebbe essere identificato in Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Sacchi ha diretto una sola gara degli azzurri, la trasferta di Reggio Emilia, ma in quella stessa partita ha estratto ben due cartellini rossi nei confronti di giocatori empolesi. Altre espulsioni ai danni dell’Empoli sono arrivate anche sotto la direzione di Marco Piccinini di Forlì, della già citata Ferrieri Caputi e di Giuseppe Galipò di Firenze. Curiosa infine la statistica che riguarda Mucera di Palermo. L’arbitro siciliano ha diretto l’Empoli in tre occasioni e tutte e tre le gare si sono concluse con un pareggio. Un dato particolare che rende il suo percorso stagionale con gli azzurri decisamente singolare.