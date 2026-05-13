Si sono giocate ieri sera le prime gare playoff di Serie B che hanno visto la grande impresa della Juve Stabia che ha espugnato nei minuti finali Modena mentre il Catanzaro ha travolto l’Avellino con un netto 3-0.
MODENA-JUVE STABIA 0-1
CATANZARO-AVELLINO 3-0
Questo il programma delle semifinali di andata:
JUVE STABIA-MONZA Sabato 16/05 ore 20:00 – Ritorno a Monza martedì 19/05 ore 20:00
CATANZARO-PALERMO Domenica 17/05 ore 20:00 – Ritorno a Palermo mercoledì 20/05 ore 20:00
Correia della Juve Stabia gran bel giocatore
Questi risultati danno poca valenza ai risutati dell’ultimo turno per tutte le squadre coinvolte per la salvezza.
Catanzaro che ne prende 3 dal Bari e poi 4 giorni dopo ne dà 3 all’Avellino.
Juve Stabia che sembrava la brutta copia di se stessa e ieri sbanca Modena.
Monza e Palermo dovranno sudarsi molto l’accesso alla finale playoff.
Pensavo ieri sera alla Juve Stabia che ha raggiunto come l’anno scorso con Pagliuca la semifinale playoff, ma con problemi societari non indifferenti, dev’essere proprio bravo Abate e quindi (anche se ogni stagione è diversa) si affievoliscono un pò i meriti di Pagliuca rispetto ai meriti del gruppo squadra Juve Stabia.
Mettiamoci nei panni del Catanzaro e della Juve Stabia all’ultima giornata di campionato:
– Entrambe sono già sicure del posto playoff, l’ultima partita non può né migliorare, né peggiorare la situazione
– L’ultima giornata di campionato si gioca l’otto maggio, il dodici maggio (4 giorni dopo) hanno la partita secca dei playoff
Chi me lo fare di impegnarmi alla morte contro una squadra che sta cercando la salvezza, con il rischio di affaticarmi, prendere ammonizioni/espulsioni, oltre a qualche pedata extra nelle gambe e rischiare magari anche un infortunio?
Avanti Catanzaro!!!
Da quanto si legge i giocatori della Juve Stabia hanno preso gli stipendi di gennaio e febbraio ad aprile: se la proprietà è oggetto di un inchiesta giudiziaria senz’altro chi va in campo e chi sta in panchina sta dimostrando professionalità e responsabilità.
Col Modena hanno avuto un po’ di fortuna, ma tutto sommato se la meritano vista la situazione.
i giocatori della juve stabia stanno dimostrando di essere uomini…in questo momento,in questo sport e con queste generazioni non è così scontato…ps:i nostri non so se avrebbero avuto questa caparbietà
Sono molto contento per SOTTIL l’allenatore del Modena (veramente antipatico) e mi dispiace per i tifosi dell’Avellino (una delle tifoserie piu’ belle viste ad Empoli).