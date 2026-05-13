Si sono giocate ieri sera le prime gare playoff di Serie B che hanno visto la grande impresa della Juve Stabia che ha espugnato nei minuti finali Modena mentre il Catanzaro ha travolto l’Avellino con un netto 3-0.

MODENA-JUVE STABIA 0-1

CATANZARO-AVELLINO 3-0

Questo il programma delle semifinali di andata:

JUVE STABIA-MONZA Sabato 16/05 ore 20:00 – Ritorno a Monza martedì 19/05 ore 20:00

CATANZARO-PALERMO Domenica 17/05 ore 20:00 – Ritorno a Palermo mercoledì 20/05 ore 20:00