Il prossimo campionato di serie B, al quale parteciperà l’Empoli, prenderà il via nel weekend del 21/23 agosto 2026. La conclusione della regular season sarà invece una settimana più tardi rispetto a quella di quest’anno, ovvero nel weekend del 21/23 maggio. Nella seconda metà di luglio, più verso la fine, ci sarà la cerimonia che stilerà il calendario. Si conosceranno più avanti le date delle soste e dei turni infrasettimanali, cosi come delle appendici dei playoff/out.