L’ex attaccante ucraino Andrij Voronin, che in carriera ha vestito le maglio di Liverpool e Bayer Leverkusen fra le altre, ha rilasciato alcune parole al portale Ukrfootball.ua in cui ha parlato anche dell’attaccante azzurro Bogdan Popov.

“Seguo con piacere Bogdan Popov dell’Empoli. Non è uno dei tanti gregari che corrono e basta: è un giocatore di qualità, con classe. E’ un ragazzo davvero interessante. Ha perso il posto dopo aver iniziato benissimo. Tutti si aspettavano che l’Empoli tornasse in Serie A , invece la squadra ha rischiato persino di retrocedere dalla Serie B. In una stagione hanno cambiato due direttori sportivi e tre allenatori. Di cosa stiamo parlando? Ho visto abbastanza partite dell’Empoli: non ho visto né squadra, né gioco, né risultati. Se queste sono le “colpe di Popov”, allora qualcosa non torna.

“Ho l’impressione che l’Empoli non abbia capito che patrimonio possiede e non sappia come valorizzarlo. Per me oggi Popov è l’unico vero asset del club, ma l’Empoli sta distruggendo da sola le proprie aspettative. Era partito in modo straordinario, poi alla prima occasione è stato relegato in panchina. E nonostante questo ha chiuso comunque la stagione come secondo miglior marcatore della squadra. Va ricordato che ha debuttato a 18 anni e ne ha appena compiuti 19. Secondo me non gli è stato permesso di esprimersi davvero.”

Può arrivare in Serie A?

“Tutto dipenderà dal suo atteggiamento e dal suo lavoro. Il talento c’è eccome. Gli auguro di restare forte, continuare a lavorare e soprattutto trovare un club che sappia apprezzarlo, capirlo e farlo crescere. Se lo merita.”