L’ex attaccante ucraino Andrij Voronin, che in carriera ha vestito le maglio di Liverpool e Bayer Leverkusen fra le altre, ha rilasciato alcune parole al portale Ukrfootball.ua in cui ha parlato anche dell’attaccante azzurro Bogdan Popov.
“Seguo con piacere Bogdan Popov dell’Empoli. Non è uno dei tanti gregari che corrono e basta: è un giocatore di qualità, con classe. E’ un ragazzo davvero interessante. Ha perso il posto dopo aver iniziato benissimo. Tutti si aspettavano che l’Empoli tornasse in Serie A , invece la squadra ha rischiato persino di retrocedere dalla Serie B. In una stagione hanno cambiato due direttori sportivi e tre allenatori. Di cosa stiamo parlando? Ho visto abbastanza partite dell’Empoli: non ho visto né squadra, né gioco, né risultati. Se queste sono le “colpe di Popov”, allora qualcosa non torna.
“Ho l’impressione che l’Empoli non abbia capito che patrimonio possiede e non sappia come valorizzarlo. Per me oggi Popov è l’unico vero asset del club, ma l’Empoli sta distruggendo da sola le proprie aspettative. Era partito in modo straordinario, poi alla prima occasione è stato relegato in panchina. E nonostante questo ha chiuso comunque la stagione come secondo miglior marcatore della squadra. Va ricordato che ha debuttato a 18 anni e ne ha appena compiuti 19. Secondo me non gli è stato permesso di esprimersi davvero.”
Può arrivare in Serie A?
“Tutto dipenderà dal suo atteggiamento e dal suo lavoro. Il talento c’è eccome. Gli auguro di restare forte, continuare a lavorare e soprattutto trovare un club che sappia apprezzarlo, capirlo e farlo crescere. Se lo merita.”
Non fa una piega
ma chi l’ha sciorto questo?ok ti sei preso i tuoi 5 minuti,ora sparisci!
Il ragazzo ha delle ottime potenzialità, ma sicuramente è ancora un po’ acerbo. Però effettivamente fa un po’ strano il suo scarso impiego di quest’anno a favore di Nasti e di Fila (soprattutto il primo ha dimostrato veramente poco nonostante l’abbondante minutaggio che gli è stato concesso).
Che dire, o l’Empoli ha intenzione di garantirgli un maggiore impiego, o è giusto che venga ceduto….
Sposo tutte le parole di Voronin.
Una cosa è certa
Prossima stagione non stare dietro ai procuratori che ti rifilano solo bubboni
@Stefano F. I procuratori sono la più grossa rovina del calcio moderno…
Per me questo fenomeno “sottuttoio” può aver giocato anche nel Real Madrid e nel Barcellona, ma da parte mia ha vinto silo un V.F.C. gratis.
Non credo che l’Empoli sia così autolesionista da penalizzare un ragazzo cresciuto nel proprio vivaio a favore di un Nasti o un Fila che erano in prestito.
E se invece, proprio dopo quelle prime partite, qualcuno vicino al giocatore avesse alzato la posta con la società, facendo leva sul fatto dei 5 gol segnati in poche giornate, provocando così una sensibile riduzione dell’utilizzo dell’attaccante? Ovviamente noi tifosi non possiamo saperlo, ma non credo che neppure lo possa sapere Voronin, a meno che non abbia un contatto diretto con il ragazzo…e forse non basterebbe neppure.
invece di fare gli stizziti paesanotti ….peserei meglio le parole di Voronin ,che ha varie ragioni in quello che dice , uno dei pochi valori che abbiamo in squadra .
probabilmente in Ukraina valutano Popov un giocatore di qualita’ pronto o quasi per fare il grande passo ed il fatto che sia stato dimenticato in panchina per tanto…..boh
Ecco…ci mancava solo questo ad insegnare all’Empoli come ci si deve comportare con i giovani!
Che cavolo dite! Di questi cinque goal, tre li ha fatti di culo, oltre a essere giovane è anche imbarazzante, meglio cederlo in C
Imbarazzante averlo in squadra… Meglio cederlo in c
vero….peccato che Nasti e Fila ce lo hanno fatto sognare in campo….