La stagione sportiva 2026-27 sarà la ventiquattresima che il nostro Empoli disputerà nella seconda categoria professionistica nazionale. Una partecepazione al torneo cadetto che oggi vediamo quasi come una cosa normale, qualcuno magari anche un po’ restrittiva, ma che per anni è stato per un noi un traguardo davvero importante. La prima volta è successo tanti anni fa, in un calcio davvero lontano da quello di oggi. Era il campionato 1946-47 e quella serie B era divisa in gironi. Gli azzurri furono inseriti nel girone B ed arrivammo terzi. Furono quattro le stagioni consecutive in cadetteria prima della retrocessione del giugno 1950.

Servirono ben trentatre anni per risalire la china, anni in cui il club ha conosciuto anche la serie D. Al termine della stagione 1982-83 però arrivò la tanto sospirata promozione, un qualcosa che mandò totalmente in visibilio la città. Il bello però doveva ancora arrivare. Tre stagioni consecutive in crescendo con un sedicesimo posto, poi un ottavo e poi un quarto; l’esclusione del Vicenza arrivato terzo nel 1986 ci permise di andare nell’Olimpo del calcio. Purtroppo però quando trovi il Paradiso rischi poi di conoscere anche l’Inferno. In B tornammo nel campionato 1988-89 per starci solo un anno e scendere in C dopo lo spareggio con il Brescia.

Servirono sette anni per ritrovare la B. Un passaggio di un solo anno (1996-97) con un secondo posto che ci riportò in serie A. Da li, come la storia recente ci racconta, non abbiamo mai più conosciuto una retrocessione dalla B alla C. Anzi, ariveranno altre cinque promozioni in serie A di cui tre con vittoria del campionato. La peggiore stagione resta quella del 2011-12 dove servì il playout per scongiurare il peggio.