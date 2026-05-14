Diamo un occhiati ai calciatori di proprietà dell’Empoli che, con la fine della stagione sportiva, faranno rientro a Monteboro.

LORENZO TOSTO (d) – Rientra dal Livorno dove è approdato nel mercato di gennaio. Per lui nove presenze in campo di cui sette da titolare. Un assist vincente nella gara giocata contro il Forlì.

ISMAEL KONATE’ (a) – Rientrerà dal Lecco dove sta disputando i playoff di serie C. Arrivato a gennaio in Lombardia ha sempre giocato, segnando 4 gol e fornendo 3 assist. In campo per 66′ anche nell’ultima sfida con la Pianese.

JACOPO SEGHETTI (p) – Rientra dal Livorno dove ha giocato tutta la stagione da titolare. Assente solo per motivi di Nazionale.

LUCA BELARDINELLI (c) – Torna dopo la parentesi alla Reggiana, passato nel mercato di gennaio. Al suo arrivo subito tre presenze, poi la panchina si alternata con il campo ma nelle ultime sette gare non ha mai giocato.

ANDREA SODERO (c) – Rientra dal prestito alla Pianese dove ha terminato da poco la stagione. Al suo arrivo un infortunio ha condizionato la primissima parte di stagione, dalla 12a giornata ha praticamente sempre giocato alternado partenze da titolare a subentri dalla panchina. In campo per 10′ nella gara di Lecco che ha visto l’eliminazione della Pianese ai playoff.

ANK BOLLING ASMUSSEN (a) – Torna dal Ghiviborgo dove era andato a gennaio. Poche presenze per lui che da marzo non è più stato impiegato.

HERCULANO NABIAN (a) – Ha giocato tutta la stagione 25/26 con la maglia del Pontedera dove ha collezionato 33 presenze con 3 gol ed 1 assist.

EMILIANO FILIPPIS (p) – Rientra dalla Pianese (secondo anno in bianconero) dove è stato il portiere titolare della squadra.

A questi giocatori si va ad aggiungere il portiere Federico Brancolini che ha fatto la riserva alla Salernitana; i campani hanno il diritto di riscatto che ancora non sappiamo se verrà esercitato.