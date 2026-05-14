Diamo un occhiati ai calciatori di proprietà dell’Empoli che, con la fine della stagione sportiva, faranno rientro a Monteboro.
LORENZO TOSTO (d) – Rientra dal Livorno dove è approdato nel mercato di gennaio. Per lui nove presenze in campo di cui sette da titolare. Un assist vincente nella gara giocata contro il Forlì.
ISMAEL KONATE’ (a) – Rientrerà dal Lecco dove sta disputando i playoff di serie C. Arrivato a gennaio in Lombardia ha sempre giocato, segnando 4 gol e fornendo 3 assist. In campo per 66′ anche nell’ultima sfida con la Pianese.
JACOPO SEGHETTI (p) – Rientra dal Livorno dove ha giocato tutta la stagione da titolare. Assente solo per motivi di Nazionale.
LUCA BELARDINELLI (c) – Torna dopo la parentesi alla Reggiana, passato nel mercato di gennaio. Al suo arrivo subito tre presenze, poi la panchina si alternata con il campo ma nelle ultime sette gare non ha mai giocato.
ANDREA SODERO (c) – Rientra dal prestito alla Pianese dove ha terminato da poco la stagione. Al suo arrivo un infortunio ha condizionato la primissima parte di stagione, dalla 12a giornata ha praticamente sempre giocato alternado partenze da titolare a subentri dalla panchina. In campo per 10′ nella gara di Lecco che ha visto l’eliminazione della Pianese ai playoff.
ANK BOLLING ASMUSSEN (a) – Torna dal Ghiviborgo dove era andato a gennaio. Poche presenze per lui che da marzo non è più stato impiegato.
HERCULANO NABIAN (a) – Ha giocato tutta la stagione 25/26 con la maglia del Pontedera dove ha collezionato 33 presenze con 3 gol ed 1 assist.
EMILIANO FILIPPIS (p) – Rientra dalla Pianese (secondo anno in bianconero) dove è stato il portiere titolare della squadra.
A questi giocatori si va ad aggiungere il portiere Federico Brancolini che ha fatto la riserva alla Salernitana; i campani hanno il diritto di riscatto che ancora non sappiamo se verrà esercitato.
Il prossimo anno Seghetti titolare, Belardinelli e Konate in rosa.
Certo, Belardinelli e’ l’unico che alla moviola va piu’ forte che dal vivo, puntiamoci !
Quest’anno faceva comodo, meglio dei vari Yepes e Degli Innocenti
l hai avuto fino a gennaio. Non mi sembra che Belardinelli abbia fatto faville
Infatti, ha fatto un carrierone a Reggio….
A giudicare dal tuo pseudonimo sei uno che seguiva il vecchio Quelli che il Calcio di Fazio…
Che dirti, ha più fisico senz’altro degli Yepes e Degli Innocenti, ma era qui fino a gennaio e non mi sembra che facesse meglio di loro due.
Dopo un buon inizio è stato messo ai margini e non ha più giocato, per me avrebbe fatto meglio di altri (non ci vuole molto)
belardinelli in C non giocherebbe
A parte il portiere c’è poco
esatto ….forse Konate ….come 4′ punta
Forse e dico forse Konate come 4° punta.
Come volevasi dimostrare Tosto non è da grandi palcoscenici.
Seghetti lo lascerei un altro anno a maturare.
1 ora fa ho incontrato shpendi ai poliambulatori della misericordia di campi bisenzio,a parte la comica che mi ha scambiato per un dottore mi ha assicurato che rimane…………..
Tanto non decidono i giocatori se rimanere o meno, ma i loro procuratori.
Già il luogo dove l’hai incontrato mi perplime.Secondo me era un sosia e chissà cosa voleva dire quando ti ha rassicurato sul fatto che restava…
non era un sosia aveva la tuta dell’empoli e poi ci hanno un reparto di medicina sportiva dove ci sono tante foto coi giocatori e maglie autografate un sono cosi’ rintronato!quando l’ho chiamato è venuto a salutare!
duccio e si fa per ruzzare,vista la coincidenza che gli dicevo che avevano fatto cagare?
hai ragione effettivamente!
C’è anche il portiere Filippis, titolare nella Pianese.
konate lo manderei con Nasti alla monsummanese
C’è anche Francesco Fabri ora ai play off con il Seravezza
Seppure in D 10 Goal, 4 assist, 32 presenze, classe 2003 centrocampista valore transfermarkt 150.000 euro
Seppure in D 10 Goal, 4 assist, 32 presenze, classe 2003 centrocampista valore transfermarkt 150.000 euro
Qui nell’articolo ci hanno detto che Seghetti le ha giocate tutte o quasi, ma nessuno sà se ha fatto un campionato di livello?
Non essendoci una differenza abissale tra C e B credo che possa essere una variabile non indifferente per capire se può ritornare da titolare oppure no.
Seghetti ha fatto un discreto campionato ho seguito un pò le sue partite e i commenti spesso ha tenuto in partita la squadra pecca un pò nelle uscite ma in complesso le sue pagelle sono sempre state ampiamente sufficienti
il portiere Vertua Lapo 2006 dove ha giocato tutto il campionato di serie D titolare..mi sembra che sia sempre dell’Empoli..portiere con un fisico ok altezza che supera 1.90 mt
Mi hai anticipato. Trallaltro Vertua ha pure vinto un campionato in un girone molto difficile. Molto forte questo ragazzo.