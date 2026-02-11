Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
il calcio è uno sport semplice; hai levato sphendi e magnino per quell’ incapace di Nasti e quel vergognoso di Ilie. È difficile vincere quando giochi 45 minuti in nove. 1 punto in 5 partite 9 gol subiti…numeri da retrocessione diretta. Mi raccomando sabato sera tutti in tribuna per la cena di san valentino!
PS; ultras vergognosi, a fine partita inveivano contro chi GIUSTAMENTE fischiava l’ ennesima disfatta…. Serata orribile. – 4 dai playout…il resto caro amiantino sono chiacchiere che porta via il vento
👏👏👏👏👏👏 90 minuti di applausi
Lo ridico si sono prostituiti non esiste Ultras a Empoli ma solo checché , ultras da poltrona , 35 anni senza curva …
Ora ho capito perché !
Quelli di giù o sono a libro paga o sono completamente rin.co.glioniti. Comunque non rappresentano più nessuno da anni se non loro stessi. Sempre meno fra l’altro.
quoto, basta ricordare quello che hanno fatto con i Perugini.
Sconfitta che può essere salutare:
Primo perché ora sappiamo che dovremo lottare fino all’ultimo per la salvezza. Secondo perché prendiamo finalmente coscienza che Dionisi non è il tecnico adatto per lottare là in fondo.
Serve più grinta in fase difensiva; dentro Curto per l’ancora acerbo Guarino e Lovato messo centrale.
Va ringraziato per essere scappato a sassuolo.
Almeno abbiamo visto 4 anni di serie A e non uno soltanto.
Vergogna lui e soprattutto chi ha ripreso questo incapace
Nel girone di ritorno l’Empoli è ultimo con un solo punto, nelle ultime 2 partite ha perso dopo essere passato in vantaggio all’inizio: questo potrebbe significare una cosa molto preoccupante, cioè che la partita viene preparata bene tanto è vero che riesce a passare in vantaggio, ma la squadra è inferiore e nel proseguo vengono fuori i valori e viene rimontata (anche in casa). Brutto segnale !
Empoli e Fiorentina, se non cambiano tecnico, retrocedono.
Ogni tanto si può tornare indietro con le decisioni , non penso pagano un altro allenatore , però ora è chiaro il Beatoamato deve capire che i giovani non si fanno in 2 partite , non si ricorda dove è stato mandato un certo DI Natale?…
Si capisce che non è colpa tutta degli allenatori Guarino deve giocare e centrale ..
state rovinando pure il ragazzo non e pronto forse era meglio persino Tosto…
ora o ci si mette in testa di giocare con gente meritevole o sarà una lenta agonia …
non dico e colpa di Guarino ma , prendere 3 Nani a centrocampo come gli sarà venuto in mente …
Ora ci sarà uno svincolato , anche Stulac va bene peggio non può fare …
ci sono giocatori che non devono più vedere il campo vanno prese e subito con personalità …
Basta ci vuole 11 titolari e subito
Non potete continuare con Guarino centrale ne vale anche per il ragazzo , si vede palla al piede non vuole responsabilità , penso lo sappia benissimo anche il ragazzo di non essere pronto , e invece di migliorare peggiora di partita in partita , panchinaro ora non so ma centrale va levato …
in Nazionale under 20 ai mondiali non giocava centrale e non era titolare….
Dionisi out
Possanzini in
Empoli fc (4231[433])
Fulignati
Candela, Guarino (Curto), Lovato, Obaretin
Magnino, Degli Innocenti
Elia, Saporiti, Shpendi
Popov
Variabile al 433 se Saporiti non fosse in condizione, con Ignacchiti o Ghion al posto del trequarti.
Rinnovo pluriennale in caso di salvezza