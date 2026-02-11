Al termine della gara persa in casa con la Juve Stabia abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

  1. il calcio è uno sport semplice; hai levato sphendi e magnino per quell’ incapace di Nasti e quel vergognoso di Ilie. È difficile vincere quando giochi 45 minuti in nove. 1 punto in 5 partite 9 gol subiti…numeri da retrocessione diretta. Mi raccomando sabato sera tutti in tribuna per la cena di san valentino!
    PS; ultras vergognosi, a fine partita inveivano contro chi GIUSTAMENTE fischiava l’ ennesima disfatta…. Serata orribile. – 4 dai playout…il resto caro amiantino sono chiacchiere che porta via il vento

  2. Sconfitta che può essere salutare:
    Primo perché ora sappiamo che dovremo lottare fino all’ultimo per la salvezza. Secondo perché prendiamo finalmente coscienza che Dionisi non è il tecnico adatto per lottare là in fondo.

  6. Nel girone di ritorno l’Empoli è ultimo con un solo punto, nelle ultime 2 partite ha perso dopo essere passato in vantaggio all’inizio: questo potrebbe significare una cosa molto preoccupante, cioè che la partita viene preparata bene tanto è vero che riesce a passare in vantaggio, ma la squadra è inferiore e nel proseguo vengono fuori i valori e viene rimontata (anche in casa). Brutto segnale !

  8. Ogni tanto si può tornare indietro con le decisioni , non penso pagano un altro allenatore , però ora è chiaro il Beatoamato deve capire che i giovani non si fanno in 2 partite , non si ricorda dove è stato mandato un certo DI Natale?…
    Si capisce che non è colpa tutta degli allenatori Guarino deve giocare e centrale ..
    state rovinando pure il ragazzo non e pronto forse era meglio persino Tosto…
    ora o ci si mette in testa di giocare con gente meritevole o sarà una lenta agonia …
    non dico e colpa di Guarino ma , prendere 3 Nani a centrocampo come gli sarà venuto in mente …
    Ora ci sarà uno svincolato , anche Stulac va bene peggio non può fare …
    ci sono giocatori che non devono più vedere il campo vanno prese e subito con personalità …
    Basta ci vuole 11 titolari e subito

  9. Non potete continuare con Guarino centrale ne vale anche per il ragazzo , si vede palla al piede non vuole responsabilità , penso lo sappia benissimo anche il ragazzo di non essere pronto , e invece di migliorare peggiora di partita in partita , panchinaro ora non so ma centrale va levato …
    in Nazionale under 20 ai mondiali non giocava centrale e non era titolare….

  10. Dionisi out
    Possanzini in
    Empoli fc (4231[433])
    Fulignati
    Candela, Guarino (Curto), Lovato, Obaretin
    Magnino, Degli Innocenti
    Elia, Saporiti, Shpendi
    Popov
    Variabile al 433 se Saporiti non fosse in condizione, con Ignacchiti o Ghion al posto del trequarti.
    Rinnovo pluriennale in caso di salvezza

