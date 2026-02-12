Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Notare la voglia che ha Yepes di non far crossare l’ala sinistra della Juve Stabia sul primo gol.
Notare come Ebuhei non chiude la diagonale sul secondo gol.
Ma qui, più che dei giocatori, le colpe sono dell’allenatore. Cosa provano negli allenamenti di rifinitura a porte chiuse? Vien da chiederselo.
Roba che non vedi neanche nell’ Uisp, ridicoli
Poi si difende schiacciati sul portiere e si lascia l’area sempre vuota dove tutti si inseriscono a piacere e tutte le avversarie l’hanno capito…
Io non voglio insegnare a nessuno se no facevo l’allenatore, e un ci vuole un diploma…
o si cambia atteggiamento nel difendere o si perdano tutte …
Mi dispiace per Guarino ma non e pronto …
stiamo spingendo il ragazzo e lui lo sa e in netta difficoltà e non basta 1/2 prestazioni in 24 partite…
E vitale non so o si va da Dionisi dirigenza e gli do fa capire o di mette uno che non guarda in faccia nessuno …
Il monda sta andando al contrario giocatori che pagano per giocare , figli di ex campioni che giocano , mettiamo meritocrazia davanti …
come al solito la narrazione falsata di noi empolesi è che il primo tempo lo avevamo dominato e che sarebbe stato normale chiuderlo con 2-3 gol di scarto. La verità è che, a parte l’azione clamorosamente fallita da Fila, non abbiamo prodotto una beata mazza neppure nel primo tempo, quando invece loro hanno avuto 2-3 palle gol e un gol fatto annullato ingiustamente. Quindi di questa partita non c’è assolutamente niente da salvare. Loro nettamente superiori, così come è stato all’andata.
Infatti io ho scritto che la partita abbiamo iniziato a perderla nel primo tempo. Dopo il nostro gol, abbiamo avuto 2 occasioni, che abbiamo buttato alle ortiche. Dopodiché, abbiamo iniziato a giochicchiare lasciando l’iniziativa agli avversari, che si sono fatti sempre più pericolosi.
Anche secondo me il loro pareggio del primo tempo era assolutamente regolare, ma visto che ci avevano “graziato”, nel secondo tempo sarebbe dovuta scendere in campo una squadra agguerrita e cattiva, invece siamo entrati molli e anzi, al momento in cui sono entrati Ilie ed Ebuehi, praticamente abbiamo giocato in nove (Ebuehi errori su entrambi i gol presi) e siamo letteralmente crollati.
Cambiamo ora, subito. Prima che sia tardi.
“Si, oggi Matteo, Salvatore, Marco, Gerard, Ebu, Edo sono recuperati”
Alessio Dionisi
“Vi dico di più, se uno dei miei lo vedete stanco è perché fa finta”
Pierpaolo Bisoli