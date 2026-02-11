Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti per 2-1 al confronto interno con la Juve Stabia

FULIGNATI: 6 Crezzini fischia un fallo generoso ai suoi danni nel primo tempo. Incolpevole sulle due reti dei campani capaci di ribaltare la partita. Reattivo sulla punizione da fuori di Maistro.

LOVATO: 6 Parte bene firmando la rete del vantaggio impattando come meglio non potrebbe su cross di Elia. Come tutta la squadra si fa apprezzare nel primo tempo concedendo le briciole agli attaccanti avversari. Nella ripresa Okoro lo mette in difficoltà ma riesce ad opporsi con il fisico e mestiere.

GUARINO: 5.5 Come tutta la squadra fa registrare un vistoso calo nel secondo tempo. Respinge corto a centro area il cross di Cacciamani mettendolo nella disponibilità di Leone in occasione del pareggio. Dopo quell’episodio non mostra tutta la sicurezze e autorità mostrata nel primo tempo.

OBARETIN: 6 Uno dei pochi a mostrare quella personalità che servirebbe in questa categoria. Coinvolto nel blackout del secondo tempo ma uno dei pochi a suonare la carica e crederci.

CANDELA: 5 Schierato inizialmente a destra poi con l’infortunio di Elia e l’inserimento di Ebuhei viene spostato a sinistra. Qualche timida iniziativa nella ripresa ma nulla di che.

MAGNINO: 5,5 Parte bene, poi sbaglia un gol e da li va in calando perdendo qualche duello di troppo. Il cambio però non lo capiamo.

ILIE: 4.5 I palloni toccati nella ripresa sono vicini allo zero. Per larghi tratti non si scorge la sua presenza difettando come altre volte di personalità.

YEPES: 5,5 La sua partita, senza grandi colpi è tutto sommato sufficiente, fin quando non sbaglia completamente la chiusura che porta al pari della Juve Stabia.

IGNACCHITI: 6 Anche lui si fa apprezzare nel primo tempo dando qualità alla manovra. Prima del gol dell’1-1 spreca la palla del raddoppio poi si spegne.

ELIA: 7 Bella partita di Elia che deve uscire per un problema fisico. Sulla sinistra non lo prendono praticamente mai ed è suo il perfetto pallone per la testa di Lovato in occasione del gol.

EBUEHI: 4,5 Entra senza grande garra e poi sbaglia completamente il movimento che consente a Carissoni di raddoppiare.

SHPENDI: 5 Solita didascalia: si impegna, corre, ci crede ma… sbaglia tanto e non è mai pericoloso. Legittimo il cambio all’intervallo.

NASTI: 5 Si registra un solo tiro ribattuto da Carissoni ad un quarto d’ora dalla fine. Per il resto tanto fumo e poco arrosto.

FILA: 5 Ha nelle sue caratteristiche quella di tenere bene palla ma è pazzesco cosa sbaglia al quarto d’ora, azione in cui palesa egoismo (Elia era solo) e scarsità nella conclusione.

POPOV: 5.5 Combina poco nei minuti in cui viene schierato ma almeno ci prova. Resta ancora da capire il motivo di questo utilizzo con il contagocce in una squadra che non è molto prolifica.

MISTER DIONISI: 4,5 Arriva questa sera la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Con molta onestà e realismo dobbiamo guardarci le spalle e non pensare ai playoff sempre più lontani. La squadra nel primo tempo interpreta la gara concedendo il possesso di palla agli avversari, nella ripresa i cambi non convincono e soprattutto gli azzurri si sciolgono come neve al sole sparendo dal campo alle prime difficoltà. Squadra fragile, senza carattere e con poca fame, e stasera questi elementi sono venuti fuori tutti. Non basta chiamarsi Empoli e tocca al mister farlo capire!!!