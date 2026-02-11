Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti per 2-1 al confronto interno con la Juve Stabia
FULIGNATI: 6 Crezzini fischia un fallo generoso ai suoi danni nel primo tempo. Incolpevole sulle due reti dei campani capaci di ribaltare la partita. Reattivo sulla punizione da fuori di Maistro.
LOVATO: 6 Parte bene firmando la rete del vantaggio impattando come meglio non potrebbe su cross di Elia. Come tutta la squadra si fa apprezzare nel primo tempo concedendo le briciole agli attaccanti avversari. Nella ripresa Okoro lo mette in difficoltà ma riesce ad opporsi con il fisico e mestiere.
GUARINO: 5.5 Come tutta la squadra fa registrare un vistoso calo nel secondo tempo. Respinge corto a centro area il cross di Cacciamani mettendolo nella disponibilità di Leone in occasione del pareggio. Dopo quell’episodio non mostra tutta la sicurezze e autorità mostrata nel primo tempo.
OBARETIN: 6 Uno dei pochi a mostrare quella personalità che servirebbe in questa categoria. Coinvolto nel blackout del secondo tempo ma uno dei pochi a suonare la carica e crederci.
CANDELA: 5 Schierato inizialmente a destra poi con l’infortunio di Elia e l’inserimento di Ebuhei viene spostato a sinistra. Qualche timida iniziativa nella ripresa ma nulla di che.
MAGNINO: 5,5 Parte bene, poi sbaglia un gol e da li va in calando perdendo qualche duello di troppo. Il cambio però non lo capiamo.
ILIE: 4.5 I palloni toccati nella ripresa sono vicini allo zero. Per larghi tratti non si scorge la sua presenza difettando come altre volte di personalità.
YEPES: 5,5 La sua partita, senza grandi colpi è tutto sommato sufficiente, fin quando non sbaglia completamente la chiusura che porta al pari della Juve Stabia.
IGNACCHITI: 6 Anche lui si fa apprezzare nel primo tempo dando qualità alla manovra. Prima del gol dell’1-1 spreca la palla del raddoppio poi si spegne.
ELIA: 7 Bella partita di Elia che deve uscire per un problema fisico. Sulla sinistra non lo prendono praticamente mai ed è suo il perfetto pallone per la testa di Lovato in occasione del gol.
EBUEHI: 4,5 Entra senza grande garra e poi sbaglia completamente il movimento che consente a Carissoni di raddoppiare.
SHPENDI: 5 Solita didascalia: si impegna, corre, ci crede ma… sbaglia tanto e non è mai pericoloso. Legittimo il cambio all’intervallo.
NASTI: 5 Si registra un solo tiro ribattuto da Carissoni ad un quarto d’ora dalla fine. Per il resto tanto fumo e poco arrosto.
FILA: 5 Ha nelle sue caratteristiche quella di tenere bene palla ma è pazzesco cosa sbaglia al quarto d’ora, azione in cui palesa egoismo (Elia era solo) e scarsità nella conclusione.
POPOV: 5.5 Combina poco nei minuti in cui viene schierato ma almeno ci prova. Resta ancora da capire il motivo di questo utilizzo con il contagocce in una squadra che non è molto prolifica.
MISTER DIONISI: 4,5 Arriva questa sera la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Con molta onestà e realismo dobbiamo guardarci le spalle e non pensare ai playoff sempre più lontani. La squadra nel primo tempo interpreta la gara concedendo il possesso di palla agli avversari, nella ripresa i cambi non convincono e soprattutto gli azzurri si sciolgono come neve al sole sparendo dal campo alle prime difficoltà. Squadra fragile, senza carattere e con poca fame, e stasera questi elementi sono venuti fuori tutti. Non basta chiamarsi Empoli e tocca al mister farlo capire!!!
10 a Tutti
ma un voto alla società non gli si dà mai?
4 . VERGOGNA.
Io direi più un “non pervenuta”.
DIONISI OUT, prima che sia troppo tardi!! Totalmente inadatto al campionato di lotta per non retrocedere che ci aspetta, con una rosa al limite del ridicolo
Sostituire Dionisi, prima che sia troppo tardi!! Totalmente inadatto al campionato di lotta per non retrocedere che ci aspetta, con una rosa al limite del ridicolo
Tu criticavi Pagliuca se nn sbaglio…che facciamo su e giù con gli allenatori? Non è un problema di allenatori…lo capite o no?
Certo che criticavo Pagliuca e continuo a pensare che non sia un allenatore adatto a noi, ma allo stesso tempo sono rimasto basito quando è stato preso Dionisi, visti i disastri che ha fatto a Palermo in questa serie. Proprio perché abbiamo un organico scadente serve un allenatore adatto alla battaglia che ci aspetta per l’unico obbiettivo che possiamo avere quest’anno, ovvero la salvezza! Secondo te dobbiamo arrenderci o meglio se viene preso atto di aver sbagliato una seconda volta?
Dionisi vattene hai distrutto il palermo, Voi distruggere L’Empoli !!!! Vattene sopravvalutato
Dionisi vattene hai distrutto il palermo, Voi distruggere L’Empoli !!!! Vattene sopravvalutato.
A distrutto una partita con dei cambi assurdi
Voti troppo generosi. La sufficienza non se la merita nessuno.
Le pagelle sono sempre troppo faziose …. e troppo generose…. per i cambi, Dionisi non è da 3 ma da strappargli il patentino davanti al viso…. Ilie e Eubehi devono stare in tribuna o raccattare i palloni a bordo campo…. Nasti al massimo può fare 10 minuti, ma sono anche troppi ….. non capire che tolto Magnino il centrocampo è sparito …. anche chi fa le pagelle è da 4!!!
Voto 2 a quei poveri illusi che ancora puntano l’ottavo posto…. la cosa imbarazzante è credete a tutte le stronxate che andate ripetendo da tempo…. chiamiamo le cose per come sono…. certi giocatori sono scarsi e farebbero fatica anche in serie C…..
Oggi tutti ridicoli, senza carattere e reazione.
Sostituzione Magnino Ilie da ritiro del patentino di allenatore.
Quando si comprano i giocatori fate tutti come il DIPPE: “prima di giudicarli vanno visti”! Ecco: questi sono i risultati.
Dionisi voto 4
“Non mi era piaciuto il primo tempo, volevo più attacco dello spazio e più intensità”
Ma che cacchio vai a togliere Magnino! Lo abbiamo preso per avere un po’ più di fisicità nel mezzo. Ma vai a quel paese vai.
se lo ha detto è da TSO
Non possiamo andare avanti prima cosa levare subito Guarino , rimettere Curto legnoso quanto vi parea almeno si faceva sentire…
Via subito i 2 Nani .. prendere uno svincolato qualsiasi non Stulac…
Mai più il trequartista dispiace ne paga Saporiti …
nasti voto 0…si permette anche di fare un gestaccio verso i propri tifosi sul gol sbagliato
ilie e ebuei non sono giocatori di calcio
Fulignati 6
Lovato 6,5
Guarino 5,5
Obaretin 6
Candela 5,5
Ignacchiti 5,5
Magnino 5,5 ma non andava tolto
Yepes 4,5
Elia 7 e domenica non ci sarà
Shpendi 4,5
Fila 5
(Ilie 4,5 Ebuhei 4,5 Nasti 5 Popov 6)
Dionisi 3,5
Per me purtroppo, con questa rosa, questa situazione non è una grande sorpresa ! Il voto è: 4 scarso, o anche meno, alla Società !
Cambio Magnino assurdo… detto questo…i problemi non sono gli allenatori… squadra costruita molto male…non hanno grinta…giocano tanto per… quindi vuole dire che non c’è spogliatoio…oppure…peggio…la società non ha dato obiettivi chiari e così facendo ha rovinato tutto…dopo Cesena eravamo a 27 a fine girone di andata…poi…il buio…sfiga Pellegri e il resto sono attaccanti da serie c… calendario molto pericoloso…sì mette male…
Devono incontrare a metterci la faccia la dirigenza , ora e certo i gruppetti sono venduti ,non c’è Ultras a Empoli …
il tifo è andato a fassi fottere …
Confusione totale, in campo (ma la pulce tira il calcio che può) e, soprattutto, in panchina. Dionisi ha sbagliato la formazione iniziale, e, con i cambi, ha fatto ancora peggio. Parlare dei singoli, purtroppo, è impietoso, ma, in particolare, una ulteriore nota di demerito, va a Fila. Quel suo egoismo nel contropiede 3 contro 1, era da sostituzione immediata. Poi, la difesa, sempre più imbarazzante, con i 3 centrali che: uno, nonostante il goal, non è più lui dopo l’infortunio; un altro, nonostante i goal, ha fatto segnare tutti i centravanti avversari; il terzo, a parte la buona volontà, al posto dei piedi ha 2 Rowenta. Centrocampo? Abbiamo un centrocampo titolare? Girandola continua, nella quale non abbiamo capito niente (e non solo noi…). Attacco? Altra girandola, dalla quale viene sistematicamente escluso Popov, il più prolifico. Mah! Per concludere, l’oggetto misterioso, Ilie. Viene proposto e riproposto, con scarsi risultati. Dopo mesi, mi sembra che qualcuno sia al punto di partenza…o forse, se non si sveglia, potrebbe essere davvero in partenza. Ha un contratto, ha l’attenuante di una squadra scarsa e fatta non da lui, se ne andrebbe (forse) senza troppi danni alla sua reputazione. Francamente…(da Via col vento). Noi dobbiamo salvarci, poi vedremo il prossimo anno, sperando di fare tesoro di tutti gli errori di questo.
Col senno di poi, con un po’ di coraggio, andava preso Aurelio Andreazzoli. Ovvio che ci voleva la sua versione motivata, aperta ai giovani, quello spericolato dell’inizio e non la versione frustrata dell’ultima parentesi.
Oppure un esatto contrario.
Dionisi oggi a fine primo tempo ha fatto una cosa che in quarant’anni di onesta militanza sugli spalti difficilmente ricordo, un auto ammutinamento completo e clamoroso.
Se il pres è il solito pres non credo la passerà liscia, avrà un bello shampoo dal capo, almeno lo spero.
Non e stato dato tempo a Pagliuca età pure fortunato e comunque secondo me ci portava ai play off…
era un pazzo , aveva i suoi limiti , ma almeno ha fatto giocare Popov , metteva Lovato centrale e questo ha dato noia al nostro Beatoamato che voleva Guarino centrale …
Disse davanti a me che Pagliuca li mandava a quel paese i giovani e diceva che non li valorizzava…
però con Sarri insistette faceva uguale se non peggio …. e veniva da 9 giornate con risultati pessimi…
Dionisi, chi lo ha preso era illuso che potessimo avere una squadra di sere b e con il suo andazzo molle e confuso ti porta a rivalutare uno come Pagliuca ,
roba che non pensavo di poter pensare mai in vita mia.
Dionisi Allenatore bollito , cambi assurdi e senza senso , allontanare subito prima che sia troppo tardi
Richiamate Pagliuca , promuovere Tonelli , chiamare Bisoli …..
Di questo passo siamo da retrocessione diretta
O cambi ora, subito, prima di domenica, o vai di sotto.
Leva l’unico centrocampista prestante che abbiamo per mettere un trequartista esile. Elia deve uscire per infortunio e invece del suo alter ego Ceesay mette un terzino. Io….boh ….
Squadra senz’anima, allenatore in confusione. Paura che Bisoli vada a Verona.
Ora o chiami uno che non guarda in faccia nessuno o richiami Pagliuca però come è stato trattato qui e stato vergognoso …
Oltre tutto Dionisi non gli puoi dare la terza possibilità non voglio andare in serie C…
chiami chi vuole anche Iachini va bene …
ci vuole personalità …
cambi sgraziati, se domenica perdiamo iniziamo a salutare la b.
Vabbè, c’è Ballardini, c’è Pecchia, c’è il ritorno di Pagliuca…..
Sentiamo che dice il ciuco volante.
A questo punto ci vuole Pagliuca …
senza pretese deve fare quello che vuole , Guarino si deve mettere a sedere punto…
non può fare segnare tutte le punte …
guardate cosa a combinato il primo tempo e stato graziato ma ora basta …
Ci vuole Meritocrazia nella vita Curto cosa ha fatto di male era goffo ma almeno era tosto e duro…
basta tronisti del cappero non siamo a un reality…
Nasti, Ilie fanno fatica a fare la serie D, Dionisi deve andarsene
Aggiungo un voto 0 agli ultras che hanno avuto il coraggio di applaudire questa banda di debosciati
C’erano … dopo il primo tempo, tutti i presupposti per accorciare le distanze dalla Juve Stabia, anche se mi sarei aspettato, dopo l’1-0 una giusta determinazione per andare a chiudere la partita. Poi ci ha voluto mettere lo zampino Dionisi andando a sostituire Shpendi e Magnino quando non ce ne era il minimo bisogno … proprio perchè eri in vantaggio e poi che fai, vai ha sostituirli con Nasti che ieri non si era nemmeno allenato e con Ilie che metti a centrocampo insieme ad Yepes che insieme non arrivano a pesare più di 60 kg a testa? E poi dulcis in fundo, non solo non inizi ancora una volta facendo giocare da subito Popov, ma preferisci anche far giocare Yepes invece di Duccio che avrebbe dato più sostanza al centrocampo … E poi mister … ma come si fa a sostituire Elia con Ebuehi? Se proprio volevi fare due cambi … non li fare subito … aspetta magari di arrivare al 60esimo … te lo ridico ERI IN VANTAGGIO E CON LA PARTITA SOTTOCONTROLLO! Naturale che adesso anche il tifoso più ottimista (io uno di quelli) non può più sognare niente a livello di play off, ma tutti i dubbi che avevo ultimamente su Dionisi, purtroppo nelle ultime partite son diventati certezze … tanto che non so quanto convenga ancora continuare con lui per il proseguo del campionato …………..
Il primo tempo chiuso solo 1-0 non prometteva nulla di buono. La squadra manca di scaltrezza e cinismo. Fa anche delle cose discrete, ma non è continua, va a sprazzi. E soprattutto il suo allenatore è privo di cultura difensiva. Non ha organizzazione difensiva.
Fuori Spendi e Magnino (forse il mister credeva stessimo perdendo?), infortunato Elia.. partita finita! Dionisi purtroppo in confusione già da diverse partite e grande occasione persa per rifarsi sotto in classifica. Lampante che adesso o vinci contro la Reggiana o purtroppo c’è da chiedersi.. ma c’è una squadra che possiamo battere?
Sarà serie C. 0 a tutti