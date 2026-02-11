E M P O L I 1 JUVE STABIA 2

11′ Lovato, 57′ Leone, 63′ Carissoni

Al Castellani arriva una cocente sconfitta con la Juve Stabia per 1-2: vantaggio azzurro con Lovato, poi Leone e Carissoni la ribaltano. Una sconfitta che onestamente non ci aspettavamo e che rimette in luce le non poche difficoltà di questa squadra, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Va detto che l’approccio era stato decisamente importante con il gol che arriva nel primissimo spicchio di partita. Mezz’ora di solo Empoli in campo ma pesano due gol che gli azzurri (Fila e Magnino) si divorano clamorosamente. La Juve Stabia pian piano esce e troverebbe anche il gol che viene annullato – sportivamente qualche dubbio lo nutriamo – per una carica sul portiere. Nella ripresa emergono quei limiti di cui sopra parlavamo e gli ospiti riescono a ribaltare la situazione. Il finale di gara, come logico, rivede l’Empoli in avanti alla ricerca del gol che può salvare in parte la serata ma gli attacchi sono sempre sterili e con poca cattiveria. Male, non possiamo dire altro, e forse è davvero bene cominciare a guardarsi le spalle perché il trend è decisamente negativo. Una squadra a cui mancano i gol degli attaccanti, una squadra a cui (eccezione Fulignati) un vero leader e con dentro tanta tanta confusione a livello tattico. La formazione in partenza poteva starci ma la gestione della panchina stasera ha lasciato diversi dubbi. Inevitabili i fischi da parte della stragrande maggioranza del pubblico presente questa sera. A livello dei singoli si salvano poche prestazioni, con Elia d essere sopra a tutti e si è vista la differenza dalla sua uscita. Dopo la prestazione di Palermo ci aspettavamo qualcosa, un qualcosa che non arriva e che fa nascere molti dubbi.

EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Candela, Magnino (46′ Ilie) Yepes (69′ Degli Innocenti), Ignacchiti, Elia (53′ Ebuhei); Shpendi (46′ Nasti) Fila (73′ Popov).

A Disp: Perisan, Curto, Romagnoli, Ceesay, Indragoli, Haas, Saporiti.

Allenatore: Alessio Dionisi

JUVE STABIA (3-5-2) : Confente; Giorgini, Kassama (46′ Delle Mura), Bellich; Carissoni, Mosti, Correia, Zeroli (46′ Leone), Cacciamani (87′ Ricciardi) ; Burnete (60′ Okoro), Gabrielloni (71′ Maistro).

A Disp: Signorini, Boer, Ciammaglichella, Torrasi, Matheuz, Mannini.

Allenatore: Ignazio Abate

ARBITRO: Sig. Crezzini di Siena. Assistenti: Regattieri/Rinaldi. VAR: Nasca/Giua.

Ammoniti: 80′ Lovato (E),

LIVE MATCH

95′- Destro di Lovato deviato finisce sopra la traversa. Non c’è più tempo, al Castellani arriva la terza sconfitta interna per gli azzurri superati in rimonta dalla Juve Stabia per 2-1 subendo la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Si allontana la zona playoff, anzi adesso è doveroso dare uno sguardo a quella playout distante solo quattro lunghezze.

94′- Pescato in posizione di fuorigioco Ricciardi. Ultimo disperato assalto degli azzurri, lancio di Obaretin per Guarino anticipato al limite dell’area campana.

93′- Lovato stende Okoro all’altezza dell’out sinistro. Sono secondi preziosi che se ne vanno per gli azzurri.

92′- Candela conquista un tiro dalla bandierina. Tutti dentro i saltatori. Calcia da sinistra Degli Innocenti a cercare Candela, il suo colpo di testa finisce a lato.

91′- Ricciardi guadagna un fallo laterale per la Juve Stabia.

90′- Assegnati cinque minuti di recupero.

90′- Ignacchiti da sinistra la mette in mezzo all’area allontana Bellich.

88′- Guadagna un calcio di punizione la Juve Stabia. Okoro si trascina il pallone in fallo laterale.

87′- Ultima sostituzione anche per Abate: Ricciardi per Cacciamani.

85′- Cinque minuti più recupero a disposizione degli azzurri per evitare una sconfitta che sarebbe pesante.

84′- Obaretin pesca sul fronte opposto Ebuhei, anticipato da Bellich. Ilie in uno dei pochi palloni toccati lascia partire un cross per Popov, il suo colpo di testa a lato.

83′- Candela sfonda a sinistra il suo cross per Popov che indirizza il suo colpo di testa a lato.

82′- Okoro va via a Guarino poi il difensore azzurro riesce sradicare il pallone dall’attaccante avversario.

80′- Soltanto adesso arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese Lovato per fallo su Cacciamani.

79′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina viene fischiato un fallo di mano agli azzurri. Sul capovolgimento di fronte bella chiusura di Ilie su Correia.

77′- Lovato sfonda a destra, passaggio arretrato per Candela. Il suo tiro viene ribattuto, poi anche Nasti vede murato il suo sinistro.

76′- Sull’altra sponda il cross di Candela per Popov che commette fallo di mano.

75′- Dalla bandierina va lo stesso Maistro respinge Lovato.

74′- Maistro impegna Fulignati in calcio d’angolo.

73′- Ultima sostituzione per gli azzurri: Popov per Fila.

71′- Quarto cambio anche per Abate: Maistro per Gabbrielloni.

69′- Arriva la quarta sostituzione per Dionisi: Degli Innocenti per Yepes.

67′- Adesso sembra giocare sul velluto la squadra di Ignazio Abate.

65′- Il calcio è una materia spesso difficile da capire: nel primo tempo gli azzurri sembravano in controllo sfiorando ripetutamente il raddoppio, partita completamente diversa nella ripresa. Nel giro di sei minuti le vespe hanno ribaltato la partita portandosi in vantaggio

63′- La ribalta la Juve Stabia portandosi in vantaggio. Cross da sinistra di Leone a tagliare all’altezza dell’area piccola Carissoni, sovrasta Ebuhei fulminando Fulignati

62′- Spinta di Carissoni ai danni di Nasti. Punizione per gli azzurri.

60′- Terza sostituzione anche per la Juve Stabia: Okoro per Burnete.

59′- Adesso gli azzurri sembrano aver accusato il Colpo. Cross di Leone sa sinistra, allontana Ebuhei.

57′- Arriva il pareggio della Juve Stabia, Leone apre per Cacciamani che salta con una facilità disarmante Yepes. Il suo cross respinto da Guarino proprio sul destro di Leone che non lascia scampo a Fulignati.

55′- Ebuhei premia l’inserimento di Ignacchiti, il suo diagonale finisce a lato. C’è stato un tocco di un difensore della Juve Stabia, sarà corner per gli azzurri.

53′- Si ferma Elia per un problema di carattere muscolare. Dionisi è costretto al cambio inserendo Ebuhei al suo posto.

51′- Ignacchiti sfonda a sinistra ma il suo cross viene intercettato da Dalle Mura.

49′- Batte Leone con palla scodellata in area, deviazione aerea di Burnete a lato di poco alla destra di Fulignati.

47′- Cacciamani si procura un calcio di punizione per la Juve Stabia. Arriva il primo angolo della ripresa per i campani.

46′- La Juve Stabia gioca il primo pallone della ripresa. Ignazio Abate ha operato un doppio cambio: Delle Mura e Leone per Kassama e Zeroli. Risponde Dionisi inserendo Ilie e Nasti per Magnino e Shpendi.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo con gli azzurri in vantaggio sulla Juve Stabia per 1-0. I ragazzi di Dionisi hanno sprecato almeno altre tre occasioni per raddoppiare, clamorosa quelle di Fila e Shpendi. Brivido nel finale di tempo nell’episodio del gol annullato a Gabrielloni.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

44′- Elia svernicia in corsa sia Carissoni che Giorgini ma il suo cross viene addomesticato da Cacciamani.

43′- Sugli sviluppi della punizione, Yepes la sfiora di testa verso Obaretin ma il suo sinistro è svirgolato consentendo il comodo intervento a Confente.

42′- Correia trattiene fallosamente Shpendi. Punizione per l’undici di Dionisi.

42′- Elia conquista un calcio di punizione all’altezza dell’out sinistro.

40′- Gol annullato alla Juve Stabia, punita la spinta di Gabrielloni ai danni di Guarino. Sugli sviluppi l’attaccante della Juve Stabia aveva messo in rete a porta vuota. Si riparte da una punizione affidata a Fulignati.

39′- Cacciamani da sinistra per Gabrielloni anticipato da Guarino.

38′- Ignacchiti per Shpendi ma intercetta la sfera Kassama favorendo il comodo intervento di Confente.

37′- Yepes sradica il pallone dai piedi di Correia. Il suo destro dal limite viene respinto dal muro delle vespe.

35′- Velo di Magnino sul suggerimento di Yepes non capita però da Candela.

33′- Punizione per i gialloblù nella propria metà campo.

31′- Progressione di Guarino nella metà campo campana, allarga per Shpendi. l’Albanese da posizione defilata non inquadra la porta di Confente.

29′- Non cambia il canovaccio della gara: gestisce palla la Juve Stabia nella metà campo azzurra.

27′- Fila travolge Kassama con Crezzini che lascia proseguire inizialmente poi fischia la punizione alle vespe.

26′- Burnete va via sulla destra, mette dentro per Gabrielloni. L’ex Como si gira e di destro manda la palla a lato alla destra di Fulignati.

25′- Punizione per la Juve Stabia affidata a Burnete, allontana Lovato.

23′- Sinistro di Bellich dalla lunga distanza finisce a lato alla sinistra di Fulignati.

21′- Shpendi premia l’inserimento di Magnino che si presenta in area, il suo pallonetto supera Confente ma non imprime la giusta forza, salva Giorgini nei pressi della linea. Altra grande occasione per gli azzurri.

20′- Gabrielloni lascia partire il sinistro respinto da Guarino.

19′- Gli azzurri concedono il possesso alla Juve Stabia tenendo basso il baricentro provando a ripartire in campo aperto.

17′- Sull’altra sponda Cacciamani finisce a terra ma Crezzini non giudica falloso l’intervento di Lovato.

15′- Cosa si mangia Fila!!! Servito da Shpendi si presenta davanti a Confente ma si fa ipnotizzare dal portiere della Juve Stabia, poi Shpendi indirizza la palla verso la porta trovando la respinta sulla linea di Bellich.

14′- Riparte dal basso la Juve Stabia cercando le imbucate. Lungo lancio di Kassama a cercare l’inserimento di Cacciamani, allontana in fallo laterale Lovato.

12′- Prova a reagire la squadra di Ignazio Abate. Il sinistro di Mosti dal limite è svirgolato.

11′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Lovato sugli sviluppi del primo angolo della partita. Cross a giro di Elia nel cuore dell’area dove arriva in terzo tempo Lovato indirizzando la palla alle spalle di Confente

9′- Candela ingaggia un duello con Cacciamani, il suo cross viene respinto dall’esterno della Juve Stabia.

8′- Cross di Elia per Fila ma l’attaccante della repubblica Ceca non riesce a girarsi. Allontana con decisione Bellich.

7′- Adesso sono gli azzurri in possesso di palla. Avvio di partita di studio delle due squadre.

5′- Cacciamani da sinistra lascia partire un cross intercettato da Guarino.

4′- Lovato chiude molto bene su Burnete scaricando verso Fulignati.

2′- Shpendi tamponato da Giorgini all’altezza della linea mediana del campo. Sugli sviluppi della punizione va via Elia sulla sinistra, il suo cross basso intercettato da Zanoli.

1′- Lancio di sinistro operato da Obaretin per Shpendi anticipato da Confente.

1′- L’Empoli muove il primo pallone della partita.

0′ – Azzurri con lo stesso modulo di Palermo. Confermato Shpendi, non Nasti per il quale va Fila. Yepes torna titolare e va in cabina di regia.

1° Tempo