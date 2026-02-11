|FIORENTINA
|2
|EMPOLI
|2
MARCATORI:3′ Landi, 12′ Croci, 81′ Corduneanu, 86′ Conflitto
FIORENTINA: 1 Pinzani, 2 Persico, 3 Zemko, 4 Bianchini(83′ Palloni), 5 Corduneanu, 6 Del Giudice(76′ Abbrignani), 7 Casamenti(76’Chiti), 8 Faye(57’Ceccarini), 9 Nwagwu(76’Clarizia), 10 Croci(83’Barbone), 11 Giannoni(83′ Clemente)
A disposizione: 12 Tafi, 14 Varesis, 15 Barbone, 16 Ceccarini, 17 Palloni, 18 Clemente, 19 Chiti, 20 Abbrignani, 21 Clarizia
ALL. Stefano Guberti
EMPOLI: 1 Bernice, 2 Ginestretti, 3 Battaglini(62′ De Vita), 4 Bruno, 5 Covelli, 6 Conflitto, 7 Ciampelli(62′ Isidori), 8 Biondini(90’Lunardon), 9 Perillo, 10 Orlandi(76′ Pucci), 11 Landi(90′ Lupoli)
A disposizione: 12 Vettore, 13 Granata, 14 Poggi, 15 Silvestri, 16 De Vita, 17 Lunardon, 18 Pucci, 19 Lupoli, 20 Isidori
ALL. Lorenzo Tonelli
Arbitro: Bonaventura Corti
Assistenti: Guiducci, Nesi
Ammoniti: 27′ Croci, 52′ Faye, 77′ Giannoni
Espulsi:
- Partita intensa fin dai primissimi minuti e con ripartenze continue da una parte e dall’altra. Ad accendere il match ci pensa il solito Landi che dopo appena due minuti porta in vantaggio i suoi con un tiro in diagonale molto angolato e potente. La gioia azzurra dura poco perchè al 12′ la Fiorentina trova il pareggio con la sua stella Federico Croci che sfrutta una disattenzione difensiva e da posizione angolata buca Bernice con un bel destro a giro. La partita rimane molto combattuta, sopratutto nel primo tempo, con l’Empoli che dà la sensazione di essere più vicino al gol del vantaggio. All’81 però una brutta uscita di Bernice su palla inattiva costa caro all’Empoli perchè Coduneanu è lì ad approfittarne segnando di testa il gol del momentaneo 2-1. Pochi minuti dopo, sempre su calcio da fermo, è un altro difensore a risultare decisivo ma stavolta è l’azzurro Covelli che di testa riequilibra il risultato. Tante le occasioni e le giocate in una partita che sicuramente è stata all’altezza di quello che ci si aspeterebbe in uno scontra tra la prima e la seconda del proprio girone.
Under 17…no Primavera