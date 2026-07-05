Ormai ci siamo davvero. Quella che fino a poche settimane fa sembrava un’ipotesi ai limiti del fantacalcio è ormai diventata una certezza di fatto: Guido Pagliuca è pronto a tornare sulla panchina dell’Empoli. Manca soltanto l’ultimo passaggio formale, ma la fumata bianca è sempre più vicina e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Come anticipato ieri dal collega Biuzzi nella nostra chiacchierata – che vi invitiamo a recuperare se ancora non l’avete letta – tra l’Empoli e Pagliuca non ci sarà una semplice prosecuzione del rapporto contrattuale già esistente. Il contratto firmato nel giugno del 2025, con scadenza fissata al giugno 2027, verrà infatti stralciato per lasciare spazio ad un accordo completamente nuovo.

Un particolare tutt’altro che marginale. Il nuovo contratto sarà infatti rivisto soprattutto sotto il profilo economico, con un ingaggio inferiore rispetto a quello previsto dal precedente accordo. Un passaggio che certifica quanto stiamo raccontando ormai da diversi giorni: al di là di un rapporto che, da un punto di vista legale, era ancora in essere, la volontà di ripartire insieme nasce soprattutto da una precisa scelta tecnica e reciproca. Si rimetterà mano anche allo staff. Da parte dell’Empoli – principalmente nella figura del nuovo ds Artico – c’è la convinzione di voler affidare nuovamente la squadra ad un allenatore che convince per caratteristiche. Da parte di Pagliuca emerge invece un segnale importante di gratitudine verso un’opportunità che, dopo quanto accaduto nella passata stagione, non poteva certo essere considerata scontata. La scelta di non far valere le condizioni economiche del precedente contratto, accettando un nuovo accordo al ribasso, racconta proprio questo: mettere davanti il progetto sportivo e la propria credibilità prima di ogni altro aspetto.

Le premesse, almeno per ciò che filtra in queste ore, sembrano essere quelle giuste. Poi, come sempre accade nel calcio, saranno il tempo e soprattutto il campo a stabilire se questo secondo matrimonio sarà stata una scelta vincente e geniale oppure no. Ogni valutazione, oggi, sarebbe inevitabilmente prematura. Le parti dovrebbero tornare ad incontrarsi tra domani e martedì per definire gli ultimi dettagli. L’intesa dovrebbe prevedere un contratto annuale, con la possibilità di inserire un’opzione per una seconda stagione, senza però vincoli o obblighi prestabiliti. A quel punto resterà soltanto da attendere l’ufficialità.