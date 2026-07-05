Il nome di Lorenzo Ignacchiti continua ad essere uno dei più seguiti in casa Empoli. Sul giovane centrocampista azzurro, infatti, non c’è soltanto l’Avellino, società che da tempo ha manifestato il proprio interesse, ma nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Mantova. Il club virgiliano starebbe valutando concretamente il profilo del classe 2004 e non è escluso che nei prossimi giorni possa recapitare una proposta alla dirigenza azzurra per cercare di intavolare una trattativa.

Come già evidenziato in altre occasioni, salvo eventuali novità legate al closing societario, in casa Empoli nessun giocatore può essere considerato realmente incedibile. Tuttavia la posizione di Ignacchiti merita un discorso a parte. Il centrocampista, infatti, nella passata stagione è stato il primo capitano dell’Empoli guidato da Guido Pagliuca, un particolare che potrebbe avere un peso nelle valutazioni del tecnico di Cecina. Pagliuca potrebbe provare a trattenere un giocatore che conosce e del quale apprezza caratteristiche tecniche e personalità. Per il momento, però, si registra il reale interesse del Mantova, destinato ad aggiungersi a quello già noto dell’Avellino. Saranno i prossimi giorni a chiarire se dalle manifestazioni d’interesse si passerà a una vera e propria trattativa.