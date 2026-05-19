Parlavamo proprio stamani, in coda al pezzo dedicato al possibile prolungamento di Fabio Caserta con l’Empoli, della situazione relativa ai due tecnici ancora sotto contratto con il club azzurro e della legittima speranza da parte della società di Monteboro che almeno uno dei due — possibilmente entrambi — possa trovare una nuova sistemazione. Una soluzione che permetterebbe all’Empoli di alleggerire un costo importante, evitando di continuare a versare stipendi per figure tecniche ormai fuori dal progetto. Ed è proprio in questo contesto che iniziano a circolare alcune voci legate al nome di Guido Pagliuca. Voci che, almeno per il momento, vanno prese con la dovuta cautela, ma che trovano alcuni riscontri. Secondo quanto raccolto, infatti, il Pescara avrebbe messo nel mirino proprio il tecnico di Cecina. La formazione abruzzese, retrocessa in Serie C, non dovrebbe proseguire il rapporto con Giorgio Gorgone e si trova quindi nella necessità di individuare una nuova guida tecnica con l’obiettivo dichiarato di provare a tornare immediatamente in Serie B. E il nome di Pagliuca, in queste ore, sarebbe uno di quelli maggiormente attenzionati.

Attenzione però, perché accanto al nome dell’ex tecnico azzurro starebbe circolando anche quello dello stesso Fabio Caserta. Alcuni colleghi, infatti, ci hanno chiesto informazioni proprio per capire se il tecnico calabrese potesse già considerarsi libero da vincoli con l’Empoli. Tuttavia, per correttezza e dovere di cronaca, dobbiamo dire che al momento quella legata a Caserta sembra più una semplice suggestione, mentre la candidatura di Pagliuca appare decisamente più concreta. Va ricordato che già nella passata stagione, dopo l’esonero arrivato al termine della gara di Bolzano, intorno al nome di Pagliuca si erano mosse diverse situazioni. Lo stesso Pescara aveva effettuato un primo sondaggio, così come erano circolate indiscrezioni relative a US Avellino e Calcio Padova. Alla fine però il tecnico toscano non aveva trovato una nuova sistemazione. Sarà interessante capire anche quale potrà essere la volontà dello stesso Pagliuca. Dopo aver già vissuto due stagioni in Serie B (una per poco), bisognerà comprendere se avrà o meno il desiderio di ripartire nuovamente dalla Serie C, seppur in un contesto importante, di blasone e con ambizioni dichiaratamente vincenti come quello pescarese. Di certo, la posizione di Pagliuca — così come quella di Alessio Dionisi — continuerà ad essere monitorata con attenzione nelle prossime settimane, perché da eventuali nuove sistemazioni dei due tecnici passeranno anche alcune valutazioni economiche e organizzative del club azzurro.