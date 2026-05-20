È ovviamente presto, tremendamente presto, per parlare di mercato e di quello che potrà essere l’Empoli 2026/2027. Sotto i ponti deve passare ancora tanta acqua, che non solo cambierà in maniera molto netta la squadra attuale, ma potrebbe anche raccontare cose importanti e diverse rispetto all’asset societario. Al momento, l’Empoli non ha un allenatore certo: ci sarebbero i due tecnici sotto contratto (Pagliuca e Dionisi), ma c’è la certezza che non saranno loro a guidare la squadra; Caserta, ad oggi — come già raccontato — sembra la soluzione più vicina. Quella che facciamo adesso è quindi soltanto una fotografia sul primissimo, potenziale Empoli che si delineerà dal 1° luglio, quando i contratti saranno scaduti o rinnovati.
Una cosa che salta all’occhio, come evidenziato anche dal nostro pezzo sulle situazioni contrattuali, è che non sono poi così pochi i calciatori di proprietà con un contratto ancora in essere per la prossima stagione. Si nota come, nonostante i diversi addii, ci sia comunque una squadra interessante da poter ipotizzare. In porta si va con l’esperienza di Perisan, considerando anche i rientri di due elementi interessanti come Seghetti e Filippis. Visto che dietro si è giocato quasi sempre a tre, andiamo a ipotizzare una difesa composta da Curto, Guarino e Indragoli. Saltiamo subito al reparto offensivo, dove la scelta non manca. Giocando a una specie di “fantacalcio”, vogliamo ipotizzare un trequartista, che sarebbe Saporiti, dietro alle due punte Shpendi e Popov. Apriamo una piccola parentesi, perché immaginiamo già i dubbi di qualcuno: se dovesse essere confermato Caserta, sarà davvero curiosa la gestione di Saporiti.
In mezzo al campo disponiamo la squadra a quattro. Ceesay ed Elia li posizioniamo nei due ruoli di mezzala, con al centro Magnino e Yepes. Ci sono poi le alternative rappresentate da Degli Innocenti e Ignacchiti, un altro ragazzo sparito dai radar nella parte finale della stagione. Considerando che stavolta, e per davvero, l’obiettivo è la salvezza, verrebbe da dire che la squadra avrebbe il suo perché. Come detto, questo vuole essere soltanto un fotogramma di ciò che potrebbe esserci inizialmente ma che, con grande onestà, vedremo cambiare — e di molto — da qui all’inizio della nuova stagione.
Curto yepes e ceesay sono nostri?
Si
Diciamo che l’articolo è un pò un gioco che penso facciamo in tanti sulla base attuale, ma che naturalmente cambierà.
Se venisse confermato Caserta mi resterebbe difficile pensare a Curto e Saporiti ancora dentro e per me sarebbe un peccato perchè Curto se messo in una squadra più organizzata e dove non gli vengono chieste le salite palla al piede, ma gioco da difensore puro può starci bene nell’Empoli, mentre Saporiti al di là dell’essere fragilino per me è importante perchè ha tiro da fermo (punizioni, angoli e rigori).
Più ci penso e più vedrei bene (anche se per i vecchi motivi non realizzabile) Buscè allenatore.
Saporiti va via al 100%
Saporiti è bravo tecnicamente, buon piede ma poco altro. In B con può stare come alternativa.
* ci può stare
Saporiti non è Zajc, Vannucchi ma a me piace tanto se riusciamo a tenere Sphendi è una grande cosa per la serie B
Lo zoccolo duro ci sarebbe…. dipende comunque tutto dagli eventuali assetti società, se mai ci saranno….
Dico la mia. La tempistica è quella giusta. Tanto per giocare. E confrontarsi con gli amici 😉 3421 — Dietro a 3 (Fulignati- Seghetti) —- (Lovato-Curto)-( Guarino- illanes )- ( Tosto- Piermarini)——- Centrocampo a 4 (Zanon Ceesay)-( Magnino-Faticanti)-(Balthazar Pierret- Kofler) ( Elia-Steffanoni) —– 2 trequartisti che partono larghi (Pietrelli- Davide La mesta)—- (Anghelé- Saporiti) – – – Davanti (Shpendi -Moncini) . Su questa base aggiungere i nostri meravigliosi giovani e 2 “delinquenti” di categoria modello Maietta ( ciò che è mancato quest’anno), cioè gente con leadership certificata. –PS ho alzato di molti centimetri la media altezza. Con tutto il rispetto per i calciatori diversamente alti, ma oggettivamente abbiamo avuto grossi problemi lo scorso anno. Forza Azzurro 😉💙
Angelo B. leggo sempre con molto piacere i tuoi commenti, perché li ritengo tra i più interessanti e autorevoli (si può facilmente intuire la tua competenza soprattutto quando proponi nomi ai più sconosciuti, ma noti agli a”addetti ai lavori”).
Premettendo che concordo pienamente con te sul fatto che la rosa vada “irrobustita” sotto l’aspetto fisico, ti chiederei se per te vale la pena continuare con la difesa a 3, ma soprattutto se giudichi Caserta adatto a guidare il nuovo Empoli, o su chi eventualmente punteresti come nuovo allenatore?
Ciao Gio. Premesso che questo modulo è stato il più usato in B lo scorso anno , non fare tanto caso ai numeri . Capisco che è una frase abusata dagli addetti ai lavori, ma in questo caso è proprio vero . Basta guardare dove ho piazzato Elia. Un quarto alla Cacciamani ;-). Mediamente è lo schema più rassicurante relativamente alle spese ( guarda la Carrarese che ha fatto benissimo con 10 euro). Riguardo l’allenatore, non saprei rispondere anche perchè il vero Caserta per motivi emergenziali non lo abbiamo potuto valutare. Il suo credo è stato sempre un calcio propositivo 433 , quindi bisogna capire quali saranno le direttive societarie. Considerando poi che per questa tipologia di gioco bisogna intervenire pesantemente economicamente e come quantità/qualità di calciatori. Forse per questo, mi sono mantenuto basso. 😉
Quindi mi pare di capire che, vedendo anche quello che avviene in A (ormai molti top club giocano a tre), una squadra costruita con la difesa a 3 abbia dei costi inferiori, perché certi tipi di interpretazione tattica (diciamo un tipo di calcio più speculativo) richiedono minore qualità tecnica e quindi calciatori meno costosi.
Mentre per un gioco più propositivo , impostato con una difesa a 4, servirebbero giocatori più qualitativi in grado di prevalere con la tecnica sulla fisicità altrui.
Ma è proprio su questa considerazione che nascono i miei dubbi su Caserta. O l’Empoli, grazie all’ingresso di qualche investitore ritorna fare un mercato importante come ai tempi di Caputo, e allora può puntare su un allenatore che predilige il 4-3-3 come Caserta, oppure meglio puntare su un allenatore più adatto alla difesa a 3 e allestire una rosa più “dotata fisicamente” e adatta alla B.
Cosa ne pensi?
Non è una regola. Ma in generale si. Intanto hai urgente bisogno di esterni 433 di ruolo e non adattabili ( se vuoi fare le cose per bene) . Sia alti che bassi. E te ne servono 2 per ruolo. Solo un esempio. Il Frosinone che non è partito per vincere, alto a destra piede invertito, aveva Farès Ghedjemi e Seydou Fini (riserva). Questa è gente forte. Ma hanno un difetto. Costicchiano . E non è facile arrivarci. Inoltre ci sarebbe da intervenire sugli interni ( a 3) di gamba che al momento non hai . Insomma…la spesa è impegnativa. Ma sono fiducioso. Sono 30 anni che usciamo sulle figurine Panini. Ok, qualche inciampo, ma qui siamo in buone mani. Ti saluto
monciniiii, dai fai festa
Moncini alter ego di Shpendy , proprio per caratteristiche diverse . In panchina servirebbe eccome . Verrebbe pure con il monopattino da noi 😉
Shpendi prima punta lo rovini…
Anche Elia a tutta fascia
Lo scorso anno , come oggi, ti avrei dato ragione. Oggi no.
Parlo di Shpendi
Fra 3 mesi sarà già campionato….
Fulignati
Maggioni Castellini Giorgini Carissoni
Cacciamani Magnino Mosti Elia
S.Shpendi C.Shpendi
senza nuove consistenti risorse è impossibile
Cacciamani va in serie a e gioca da titolare anche
Fucsia questo in caso di nuovo socio che immetta liquidità di spessore. E allenatore chi metti?
Brividi a leggere questo articolo. Cito testualmente: “Considerando che stavolta, e per davvero, l’obiettivo è la salvezza, verrebbe da dire che la squadra avrebbe il suo perché”. Ripigliatevi… metà di questi non giocheranno da noi, la politica scellerata degli ultimi 2/3 anni di questa società ci porta adesso a dover attingere agli scarti di altre squadre e a un’infinità di prestiti con procuratori amici e quasi amici. Per fortuna, una bella parte di giocatori di quest’anno non resta qua, il problema é che chi arriva potrebbe pure essere altrettanto scarso. Come dissi tempo fa ci saremmo salvati ma i nodi vengono al pettine… con chi ti presenti di nuovo in B? Mamma mia… Ale ssio ripigliati pure te che ancora ha da veni il caldo estivo. Se iniziamo a scrivere ora che la squadra avrebbe il suo perché, il 20 maggio, quando ancora non sappiamo chi ci allenerà, siamo messi male male
se diversi giocatori vanno via è perché sono in prestito. Lo vuoi capire che avere 25 giocatori di proprietà poi specie in stagioni difficili poi non te li compra nessuno? Se Nasti lo avevi comprato a 2 milioni oggi soffiavi. Idem Obaretin. Quei 14 15 di proprietà che hai oggi te li ciucci tutti. La percentuale tra tuoi e prestiti era stata fatta con equilibrio.
Io giocherei 3-4-2-1
FULIGNATI
VICARI LOVATO NAVARRO (Atalanta u23)
ELIA GALA A. (Campobasso) OLZER AURELIO
VAVASSORI COMOTTO
SHPENDI
ma corcatevi .. questa squadra avrebbe robustezza per la serie B ??
ma vi siete gia scordati la stagione penosa che abbiamo passato ?
si riparte da ignacchiti e degli innocenti ?
siete ubriachi di prima mattina ?
Concordo assolutamente. É un giochino ma così non ti salveresti neanche in C probabilmente.
Menomale qualcuno lo dice. Mamma mia…
Ad oggi. Il giornalista ha premesso che la formazione parte dagli elementi di proprietà dei quali l’Empoli dispone oggi.