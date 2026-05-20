Gabriele Guarino è stato scelto nella Top 11 degli italiani under 23 che si sono resi protagonisti nel campionato di Serie B. Il giovane difensore pugliese, che quest’anno ha giocato praticamente sempre da titolare, è stato riconosciuto come uno dei migliori prospetti sotto i 23 anni di età che la serie cadetta ha offerto. Assieme a lui troviamo giovani interessanti e già nel giro delle Nazionali, in particolare della under 21 di Silvio Baldini.
Pensate voi a che livello siamo arrivati ragazzi… Guarino nella top 11 under 23 serie B? Vi rendete conto a che livello è il nostro calcio e a che livello sono i nostri giocatori?
Per curiosità chi ha votato? Ce n’erano almeno 4 o 5 meglio.
Meglio di Guarino ce ne sono tanti
Guarino e’ un giocatore forte e giovane ha fatto tanti errori ma il ragazzo e’ forte e si fara’ .
E’ uno dei difensori piu’ forti della categoria chi scrive il contrario non e’ in buona fede