Gabriele Guarino è stato scelto nella Top 11 degli italiani under 23 che si sono resi protagonisti nel campionato di Serie B. Il giovane difensore pugliese, che quest’anno ha giocato praticamente sempre da titolare, è stato riconosciuto come uno dei migliori prospetti sotto i 23 anni di età che la serie cadetta ha offerto. Assieme a lui troviamo giovani interessanti e già nel giro delle Nazionali, in particolare della under 21 di Silvio Baldini.