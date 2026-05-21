Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto ieri sera ai microfoni di Radio Bruno durante la trasmissione Toscana del futuro.
“E’ stata un’annata difficile, abbiamo avuto tanta paura ma l’importante era arrivare alla salvezza. Per me è stata un’emozione uguale a quando siamo saliti dalla C alla B circa 30 anni fa. Abbiamo avuto allenatori con contenuti importanti come Pagliuca e Dionisi ma per motivi diversi siamo arrivati al cambio. Ci sono stati due infortuni importanti come Pellegri e Ghion, giocatore fondamentale per la categoria, che hanno limitato la squadra. Siamo stati una squadra giovane, d’altronde siamo sempre orientati sui giovani perché noi abbiamo bisogno di valorizzarne un paio per sopravvivere.”
Si riparte con Caserta?
“Approfondiremo alcuni aspetti con Caserta al ritorno delle vacanze, però ci sembra l’allenatore giusto che fa al caso dell’Empoli. Ha una certa predisposizione nello sviluppo del gioco, avendo avuto nove gare non si è potuto dedicare a questo.”
L’Empoli 2026/27 che caratteristiche dovrà avere?
“Dobbiamo ancora impostare la stagione anche da un punto di vista economico, dobbiamo fare i conti e costruire un progetto, sicuramente un Empoli giovane. Ci sono 3 o 4 giocatori che avranno mercato, anche dalla categoria superiore”
Si potrebbe ripartire da Shpendi?
“Shpendi già risulta decisivo e ha ancora margine di miglioramento. Secondo me potrebbe avere già mercato in Serie A, ancora è presto, a noi ci piacerebbe godercelo per un altro anno, poi vediamo anche le condizioni economiche che per noi sono fondamentali. Noi facciamo il calcio senza il magnate, sono 30 anni che facciamo calcio così, mi devo arrangiare risolvendo tutto con l’investimento sui giovani, valorizzarli e venderli.”
Su Popov
“Popov ha prospettive importantissime, è un giocatore molto alto e coordinato. Gli manca ancora qualcosa per reggere l’impatto lontano dalla porta. E’ uno dei nostri errori di quest’anno perché dopo l’infortunio di Pellegri abbiamo avuto paura e abbiamo preso un altro centravanti a gennaio che ha impedito la valorizzazione di Popov. Non si è fatto una cosa da Empoli.”
Sul possibile ingresso di un nuovo socio
“Siamo ancora nella fase interlocutoria, auspico che ci sia una persona che ci possa dare stabilità economica e che ci possa accompagnare in progetti importanti come lo Stadio. In questi 30 anni abbiamo fatto cose impensabili, imprese straordinarie in Serie A, ora siamo in un momento difficile e se rimarrò io da solo penso che anche il futuro sarà ancora più difficile.”
Dopo 35 anni alla guida dell’Empoli come si fa a avere ancora la passione?
“Per me più che passione, per me c’è attaccamento a questa società, l’Empoli è come un quinto figlio. 35 anni sono tanti, forse troppi. La mia speranza è di trovare una soluzione per permettere che la mia esperienza si concluda nel miglior modo.”
la musica non cambia ! Non si castigano mai ! Non è bastato salvarsi per rotta delle cuffia1 Si ricomincia come l’anno scorso
non ci sono risorse, mi sembra sia stato chiaro
Parole leali.
Corsi si sobbarcò in un’avventura più grande di lui nel 1991 che è riuscito a condurre in maniera eccellente e per lo più da solo (a parte i suoi collaboratori stretti, in primis cito Pino Vitale).
L’ingresso di un nuovo socio solido economicamente é quantomai auspicabile così come che il Presidentissimo (e solo lui della Family) rimanga in seno alla società con incarichi più “tecnici” e meno “gravosi”.
Purtroppo, sembra che quella del socio sia più una speranza che una possibilità. Vedremo
non sarà facile trovare chi voglia investire in una squadra di una città con un modesto bacino di utenza e senza appeal turistico. Abbiamo esperienza, tradizione e un ottimo settore giovanile, ma ci sono molte altre piazze più appetibili
purtroppo molto chiaro sulle risorse. per me fulignati e shpendi sono imprescindibili almeno per il prossimo anno. certo che se li vendi perché non ce la fai , l ‘anno prossimo rischi in modo quasi certo di retrocedere
Io, fra le righe, ho capito 3 cose:
1) Allenatore Caserta
2) Coppia d’attacco titolare Shpendi Popov
3) Il nuovo socio entra sicuramente: se con poca liquidità=lotta salvezza, se con importante liquidità= lotta playoff
Io tra le righe invece ho letto che per il nuovo socio siamo in alto mare… e che se non entra qualcuno in socità con i lilleri sarà un casino anche il prossimo anno…
e provare a prendere Ignazio Abate dallla Juve Stabia come allenatore è un profilo giovane, ambizioso, e pure bravo.
Abate è assolutamente fuori portata per noi, sia economicamente che per quello che possiamo proporgli in termini di ambizioni. Può andare in serie A o in una b di vertice
Abate come Aquilani andranno o in A (Sassuolo Udinese Torino) o alta serie B come Samp Verona Cremonese Padova ( hanno tanti soldi pure loro) non è roba x noi
In poche parole se non arriva un socio che porta soldi faremo un campionato come quello appena passato , e lo stadio caro Enrico non lo faranno !!!!
Allora, tradotto dal presidentese:
Shpendi si tiene a meno che non ci facciano una bella offerta, che sui soldi non ci si sputa.
Non c’è una lira, se arriva il nuovo socio bene, sennò si prova a salvarsi, spendendo il meno possibile.
Caserta si tiene.
sono aperti i saldi mamma mia come siamo pessimi…..CHI SA DOVE SARANNO VERAMENTE FINITI TUTTI I SOLDI
prima cosa fate gli abbonamenti almeno arrivano subito un po’ di Dindi freschi
Vedrai che file x gli abbonamenti, a vai vai !!
Con gli abbonamenti, quanto pensi di mettere in cassa? Ben poco.. ci compri a mala pena un giocatore tipo Elia e poi da quei soldi aggiungici che devi pagargli pure l’ingaggio. Purtroppo ci son presidenti che immettono soldi freschi per la propria squadra e presidenti che immettono solo soldi derivanti dalle cessioni (ma molto pochi nel caso delle cessioni.. A Empoli si incassa 10 e si spende 1).. L’unico pensiero del pres. è comunicare apertamente che Shpendi etc. etc., quindi dimenticatevi di rivederlo a Empoli il prossimo campionato. Rimarrà Popov, ma anche in questo caso dipende da quello che offre l’Atalanta.. 7 o 8 milioni e lo cede di sicuro. Un Popov che se fosse stato utilizzato come si deve (Incomprensibile averlo panchinato dopo un inizio così positivo.. una ragione ci deve essere stata.. preferirei Nasti non esiste proprio) credo che i suoi 10/12 goal li avrebbe realizzati e il suo prezzo sarebbe lievitato. Nel prossimo campionato, niente “riserve delle riserve” all’attacco.. puntare decisamente su Monaco, Busiello, Campaniello e chi più ce ne ha ce ne metta!!!!!
*preferirei.. intendevo preferirgli..maledetta tastiera t9! 😥
Il solito zoccolo duro: 3500/4000
Gli altri arriveranno o non arriveranno a seconda della campagna acquisti. Io per esempio se entra il nuovo socio mi fiondo all’Empoli store.
quello che contesto in questa intervista che non riesco a capire e’ capire come mai non bisogna accontentarsi di quello che abbiamo sempre fatto….ribadisco non abbiamo mai fatto lo squadrone nei nostri mercati….quinsi non vedo niente di sbagliato a continuare come abbiamo sempre fatto….forse rispetto a prima dove decideva lui e un direttore sportivo suo fidato adesso ci sono troppe teste e troppi stipendi mi verrebbe da dire…
quando non ci sono i lilleri bisogna affidarsi ai giovani e alle idee per farli anche rischiando e sicuramente le idee per farli non sono riprendere FULIGNATI E LOVATO ma profili piu’ giovani e interessanti pagarli poco e valorizzarli….
quello che non mi torna e’ che mi pare impossibile che non abbiamo nemmeno un po’ di soldi per iniziare e investire…..
Forza Pre side nte sei il numero 1.
stavo in pensiero
se rimane Caserta e segnaccio altrimenti se entra un socio segno buono. Mi piacerebbe sapere come mai non si può fare una cordata di imprenditori empolesi con Sammontana e computer grossa che sono delle potenze economiche non indifferenti…….
mi sembrerebbe una domanda lecita da parte di voi giornalisti.
Computer Gross ne mette già tanti come sponsor
la domanda è lecita, ma i destinatari giusti sono quelli che hai citato, mica l’attuale proprietà
Poppero il calcio è un gioco a rimessa. E perdere 5 10 milioni a stagione è una giacchettata. Per entrare nel calcio i soldi ti devono uscire anche dagli occhi, quindi CG e Sammontana giustamente ne stanno alla larga.
Sentire queste parole, lasciando trasparire che non c e trippa per gatti é raccapricciante.
perché sarebbe da chiedergli .. tutte le cessioni degli ultimi anni, paracaduti, diritti televisivi da serie A e soldi della lega.. dove sono finiti ? dove li avete investiti (se li avete investiti?)
perché qui non si sta parlando che magari due o tre anni fa hai fatto il passo piu lungo della gamba ed hai preso giocatori che pesano sia in termini di stipendio che in termini di cartellino.
hai preso tutti riciclati o in prestito depauperando un asset (patrimoniale) che ti obbliga ogni stagione a partire in ritiro con ragazzetti che a settembre devono fare l’esame di riparazione per essere promossi.
Moltissimi sono stati investiti nel settore giovanile, sennò a quest’ora non avevi vinto il campionato primavera , la Supercoppa e mandato in finale tutte le Under.
e i prestiti sono assai meno di quelli che si pensa
Traduzione:
Caserta rimane perché non ci sono lilleri
Venghino signori Sphendi è sul mercato!
Ancora inutili chiacchiere sui nuovi investitori: le sentiamo ormai da almeno dieci anni.
io avrei concluso con un bel FORZA AREZZO!, ma forse sarebbe risultato troppo ridondante
sono basito in tutta questa storia per quanto riguarda lo stadio. sinceramente avviare i lavori darebbe una spinta in avanti a fare entrare i soci dato che dai un lascito alla nuova società. tutto tace anche da parte del sindaco. ormai siamo a giugno, dovevano partire i lavori, ma invece ancora è tutto in alto mare. non è stato comunicato neanche il bando per la gara d’appalto.
Forza pre side te ERI IL numero 1,eh si.
Ascoltare le sue interviste negli ultimi tempi è diventato una lagna….
Come mai, eravamo, se non erro, il quinto club per il montepremi di Ingaggi?
Perlomeno su Popov ti sei risposto da solo, ma considerare Ghion, almeno in questo anno, un giocatore fondamentale è una vera eresia.
Pres, sono sempre stato un tuo estimatore, ma in questo momento mi sembri molto cambiato, parli solo degli aspetti economici, ma proprio adesso che si dovrebbe fare l’Empoli, non lo stiamo facendo…..
Serve farsi sentire al popolo azzurro e non solo ricordarsi che siamo messi male o andare a festeggiare con maglie di altre squadre!
Mah… Speriamo bene! 🤞
Ecco questa è un’ intervista più vicina alla realtà, l’altra di 10 giorni fa era condita da quell’adrenalina da scampato pericolo.
Intanto ora è possibilista sulla concretezza di cedere (in toto o in parte) e sembra che sia tutto di nuovo nebuloso, nell’altra intervista sembrava una cosa fattibile a breve. Quindi segno che o c’è stata un’offerta non sufficiente secondo lui oppure silenzio da qualche altro fondo su cui sperava ci fosse offerta.
Si percepisce tutta la stanchezza nel dover ripartire con poche risorse e quindi la consapevolezza che Caserta può essere la soluzione logica e di ripiego per un’altra stagione di basso profilo (senza però rischiare la Ccome quest’anno).
Si percepisce che mette le mani avanti per lo stadio e per le prospettive di grande ridimensionamento rispetto agli anni passati se non ci fosse cessione (cosa che mette in conto inconsciamente).
Purtroppo ditte come Sammontana o Computer Gross non vogliono spendere per il giochino calcio e c’è da capirli.
ma chi lo farebbe di mettere i soldi e far decidere tutto alla fam ily? andrea te lo faresti? ma dai
prossima stagione sarà per noi una tragedia..se rimane questa propieta..difficilmente i miracoli si ripetono come questa stagione..mettono subito in evidenza il lato economico..vedrete prestiti di terzo livello ancora rotti..ripeto con questi la tragedia calcistica è assicurata..ora basta con la favoletta dei compratori..inventata per tenere tranquilli i tifosi
ormai nelle interviste di Corsi, leopardi in confronto e’ un inguaribile ottimista
Empoli : calcio = Fabrizio Corsi, il resto è solo fuffa quest’ uomo è stato è finché ci sarà sarà sempre garanzia di longevità x il calcio a Empoli, voi che criticate iniziate a fare abbonamento e biglietti x lo stadio….non solo quando li fanno a €2,00, o quando arriva in serie a la strisciata….
Ma non siete in riposo estivo Gufi? Avete già ripreso la preparazione?