Come ben sappiamo, l’Empoli, al di là della situazione legata a Fabio Caserta — che dovrebbe trovare una definizione nelle prossime settimane, in un senso o nell’altro — si ritrova ancora con due allenatori sotto contratto fino al giugno del 2027. Ed è abbastanza evidente che la società azzurra, avendo ormai idee piuttosto chiare sul fatto che nessuno dei due guiderà la prima squadra nella prossima stagione, vedrebbe con grande favore la possibilità che almeno uno, ma possibilmente entrambi, possano trovare una nuova sistemazione professionale. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato dei primi rumors relativi a Guido Pagliuca. Adesso iniziano però ad emergere indiscrezioni anche attorno alla figura di Alessio Dionisi.

È giusto chiarire subito che siamo ancora nella fase iniziale del mercato allenatori: quella fatta di primi contatti, sondaggi esplorativi e voci che iniziano a circolare. Nulla, quindi, che oggi possa essere considerato vicino all’ufficialità o anche soltanto realmente avanzato. Dionisi, che tra l’altro durante l’estate collaborerà con la RAI commentando in studio i prossimi Mondiali di calcio, sarebbe finito nel primo gruppo di nomi valutati dal Pisa per la panchina della prossima stagione. Secondo quanto filtra dalla vicina città della Torre Pendente, il club nerazzurro — che il prossimo anno parteciperà, proprio come l’Empoli, al campionato di Serie B — avrebbe individuato tre profili principali sui quali effettuare i primi ragionamenti. Oltre ad Alessio Dionisi, infatti, il Pisa starebbe valutando anche Fabio Pecchia e Ignazio Abate.

Sempre stando alle informazioni che arrivano dall’ambiente pisano, Dionisi sarebbe però un profilo particolarmente gradito, soprattutto per la sua conoscenza della categoria e per l’esperienza maturata proprio in Serie B. Difficile pensare, almeno ad oggi e guardando il panorama italiano, che il tecnico toscano possa avere concrete possibilità di approdare immediatamente in Serie A. Per questo motivo, un ritorno in cadetteria rappresenterebbe probabilmente la soluzione più plausibile. Ovviamente, dal punto di vista dell’Empoli, un eventuale approdo di Dionisi altrove — così come quello di Pagliuca — sarebbe accolto molto positivamente. Non soltanto per una questione tecnica o progettuale, ma anche perché permetterebbe di alleggerire in maniera significativa il monte stipendi legato agli allenatori ancora sotto contratto.

Vedremo quindi nelle prossime settimane quale evoluzione prenderanno queste situazioni. Anche il Pisa, infatti, pur essendo ancora in una fase assolutamente embrionale della programmazione della nuova stagione, sembra avere l’intenzione di chiudere quanto prima il capitolo allenatore, iniziando a mettere i primi punti fermi in vista del prossimo campionato.