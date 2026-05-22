Come stiamo ribadendo un po’ in tutti gli articoli di mercato che stiamo pubblicando in questi giorni, è sempre doveroso fare una premessa molto chiara: la fase nella quale ci troviamo è ancora quella dei rumors, peraltro in uno stato decisamente embrionale. Se da qualche parte sul web iniziano già a comparire titoli con punti esclamativi e certezze assolute, crediamo invece sia corretto mantenere equilibrio e precisione, anche per rispetto di quell’onestà intellettuale alla quale teniamo particolarmente nel raccontare e seguire da vicino le vicende dell’Empoli. Detto questo, iniziano comunque a emergere i primi nomi che potrebbero entrare nell’orbita del nuovo Empoli targato 2026-2027. E, per essere precisi, torniamo a parlare di un calciatore che avevamo già raccontato in anteprima durante il mercato di gennaio, quando ci risultava un primo approccio concreto da parte del club azzurro. Parliamo del difensore classe 2003 Mirco Ceccacci, reduce dalla stagione disputata con la Vis Pesaro e arrivato adesso alla scadenza naturale del proprio contratto.

Si tratta di un profilo che, come già sottolineavamo alcuni mesi fa, sta vivendo un percorso di crescita importante e che nell’ultimo campionato di Serie C ha offerto prestazioni di livello decisamente interessante. Va detto che, rispetto a quanto raccontato a gennaio, la parte finale della stagione di Ceccacci è stata condizionata da un problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi per circa un mese, facendogli saltare una parte importante del finale di campionato. Il suo rientro è arrivato soltanto alla penultima giornata, nella sfida giocata dalla Vis Pesaro contro il Ravenna. Al netto dell’infortunio, però, stiamo parlando di un giocatore che nella formazione marchigiana è stato praticamente un titolarissimo. Un elemento sempre presente e che, complessivamente, ha già messo insieme 72 presenze tra i professionisti con la maglia biancorossa. A gennaio il suo nome era già stato accostato all’Empoli perché, come detto, l’interesse era reale. Poi però il club azzurro decise di virare su un profilo differente, più esperto e pronto nell’immediato, andando a prendere Simone Romagnoli. Adesso, però, il discorso relativo a Ceccacci potrebbe essere seriamente ripreso in mano, anche alla luce delle condizioni economiche favorevoli con le quali si potrebbe arrivare al giocatore.

Chi lo conosce e lo ha seguito da vicino in questi anni descrive Ceccacci come un difensore pulito, affidabile dal punto di vista del posizionamento, forte nel gioco aereo e particolarmente efficace nell’interpretazione dei tempi d’anticipo. Un giocatore che ha dimostrato di saper leggere bene le situazioni difensive e di garantire solidità all’interno della propria area di rigore. È chiaro che il salto in Serie B rappresenterebbe inevitabilmente un innalzamento importante dell’asticella, ma le informazioni raccolte da chi lo ha osservato da vicino raccontano di un ragazzo che potrebbe essere realmente pronto a confrontarsi con questa categoria. E, andando anche a immaginare quella che potrebbe essere l’idea tattica di Fabio Caserta per la prossima stagione (lui l’allenatore in pole position), il profilo di Ceccacci sembrerebbe potersi inserire bene in una linea difensiva a tre. Come sempre, però, è bene ribadirlo: siamo ancora agli albori di ragionamenti, valutazioni e informazioni che iniziano appena ad emergere. Però il nome di Mirco Ceccacci potrebbe davvero essere uno di quelli destinati, nel corso delle prossime settimane, ad assumere contorni molto più concreti e specifici attorno al mercato dell’Empoli.