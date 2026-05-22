Come stiamo ribadendo un po’ in tutti gli articoli di mercato che stiamo pubblicando in questi giorni, è sempre doveroso fare una premessa molto chiara: la fase nella quale ci troviamo è ancora quella dei rumors, peraltro in uno stato decisamente embrionale. Se da qualche parte sul web iniziano già a comparire titoli con punti esclamativi e certezze assolute, crediamo invece sia corretto mantenere equilibrio e precisione, anche per rispetto di quell’onestà intellettuale alla quale teniamo particolarmente nel raccontare e seguire da vicino le vicende dell’Empoli. Detto questo, iniziano comunque a emergere i primi nomi che potrebbero entrare nell’orbita del nuovo Empoli targato 2026-2027. E, per essere precisi, torniamo a parlare di un calciatore che avevamo già raccontato in anteprima durante il mercato di gennaio, quando ci risultava un primo approccio concreto da parte del club azzurro. Parliamo del difensore classe 2003 Mirco Ceccacci, reduce dalla stagione disputata con la Vis Pesaro e arrivato adesso alla scadenza naturale del proprio contratto.
Si tratta di un profilo che, come già sottolineavamo alcuni mesi fa, sta vivendo un percorso di crescita importante e che nell’ultimo campionato di Serie C ha offerto prestazioni di livello decisamente interessante. Va detto che, rispetto a quanto raccontato a gennaio, la parte finale della stagione di Ceccacci è stata condizionata da un problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi per circa un mese, facendogli saltare una parte importante del finale di campionato. Il suo rientro è arrivato soltanto alla penultima giornata, nella sfida giocata dalla Vis Pesaro contro il Ravenna. Al netto dell’infortunio, però, stiamo parlando di un giocatore che nella formazione marchigiana è stato praticamente un titolarissimo. Un elemento sempre presente e che, complessivamente, ha già messo insieme 72 presenze tra i professionisti con la maglia biancorossa. A gennaio il suo nome era già stato accostato all’Empoli perché, come detto, l’interesse era reale. Poi però il club azzurro decise di virare su un profilo differente, più esperto e pronto nell’immediato, andando a prendere Simone Romagnoli. Adesso, però, il discorso relativo a Ceccacci potrebbe essere seriamente ripreso in mano, anche alla luce delle condizioni economiche favorevoli con le quali si potrebbe arrivare al giocatore.
Chi lo conosce e lo ha seguito da vicino in questi anni descrive Ceccacci come un difensore pulito, affidabile dal punto di vista del posizionamento, forte nel gioco aereo e particolarmente efficace nell’interpretazione dei tempi d’anticipo. Un giocatore che ha dimostrato di saper leggere bene le situazioni difensive e di garantire solidità all’interno della propria area di rigore. È chiaro che il salto in Serie B rappresenterebbe inevitabilmente un innalzamento importante dell’asticella, ma le informazioni raccolte da chi lo ha osservato da vicino raccontano di un ragazzo che potrebbe essere realmente pronto a confrontarsi con questa categoria. E, andando anche a immaginare quella che potrebbe essere l’idea tattica di Fabio Caserta per la prossima stagione (lui l’allenatore in pole position), il profilo di Ceccacci sembrerebbe potersi inserire bene in una linea difensiva a tre. Come sempre, però, è bene ribadirlo: siamo ancora agli albori di ragionamenti, valutazioni e informazioni che iniziano appena ad emergere. Però il nome di Mirco Ceccacci potrebbe davvero essere uno di quelli destinati, nel corso delle prossime settimane, ad assumere contorni molto più concreti e specifici attorno al mercato dell’Empoli.
È bravo , vinse la coppa di lega col Gavena nel 2020.Decisivo il suo intervento in scivolata contro l’attaccante del Santa Maria Convert.
di’ la verita’ porcellona, t’e’ sempre garbato quando facevate di nascosto le cosacce nei cessi del campo sportivo
senza socio la vedo parecchio buia
Ha l’età di Shpendi (classe 2003) e viene dalla C1: sono questi i calciatori per il “livello EFC”… sperando di azzeccarli tutti e trovare nelle categorie inferiori gente pronta a dire la sua in serie B… magari guidati da 3-4 giocatori esperti e ignoranti (almeno 1 per zona del campo).
EFC è questo.
Basta che abbia i piedi buoni e non i ferri da stiro al posto dei piedi.
Cominciamo a ragionare così….
da qui vediamo che non arriva nessuno in società.. cominciamo con i rotti di serie c..fate pena..voi e i tifosi che vi sostengono..se avete voglia di passare da bischero sui campi di serie b..questi sono i giusti profili
C’è l’Arezzo che farà uno squadrone. Senti quanto costa l’abbonamento.
….codesta glie la tipetta di Monteboro, diglielo a lei. Fanno bene a pigliavvi per il culo, avete già dimenticato, tutto passato nel dimenticatoio, come nulla fosse. L’80% della tifoseria, più la stampa, insieme, hanno fatto passare tutto in cavalleria, in cambio di una salvezza. Fortunatamente questa maglia, per tanti altri (purtroppo sempre la minoranza), non è assolutamente barattabile, e nemmeno la dignità che questa comporta.
C’è il Pisa che c’ha una bella proprietà. Senti quanto costa l’abbonamento. Così la preferisci?
È molto bravo Ceccacci: purtroppo lo vogliono in tanti (Samp Mantova Carrarese) non solo l’Empoli.
ovvia…adesso iniziano i “buoni uffici” marchigiani di Stefanelli….
Ritorna Gyasi dal Palermo ? 🤦♂️
Mamma mia…vade retro…
Farebbe molto comodo.
Gyasi, intendo. Ceccacci non lo conosco
se torna Gyasi nn faccio l’abbonamento. È finito…
meglio un esterno dalla serie C
c è anche uno della cerretese forte nel mezzo al campo
sul mercato abbiamo messo anche la principessa chi la vuole costa tanto a campalla
co lo stipendio che ha chi voi la pigli
si è svincolato Matteo Segoni dell Antella..sarebbe ottimo al posto di Sphendi..profilo giusto se rimane questa propieta
ma te che tu sbraci tanto. Ora va di moda tifare Catanzaro visto che buttato fuori il Palermo. Catanzaro con quasi il doppio dei ns abitanti sono 43 anni che non vede la serie A. Ma lo sai quanti sono 43 anni? Te in 30 hai ne hai fatti 15. Possibile sparare sempre merxa su tutto?
Stare in B non fa così schifo.
C’è l’Arezzo che farà uno squadrone. Senti quanto costa l’abbonamento.
Si scrive proprietà. Ferie finite per i Gufi di professione. Poveracci, un altro anno di passione li attende.
Tra l’altro. Due nik diversi, due articoli diversi, stesso errore (propietà). Sarà un caso?
giocatori di serieC?? negli amatori ci so meglio