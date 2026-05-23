Fabio Caserta ha portato a termine quello che è stato il suo fioretto per la salvezza ottenuta con l’Empoli. Il tecnico calabrese ha fatto il “Cammino di Santiago” arrivando alla Cattedrale di Santiago de Compostela. L’arrivo è stato documentato dallo stesso allenatore sula sua pagina Instagram ufficiale, sulla quale ha lasciato anche un breve pensiero:

” La meta non è un posto ma è quello che proviamo. Il cammino verso Santiago è giunto al termine e torno a casa con la ricchezza negli occhi e nell’animo che solo un viaggio come questo può regalarti”.

Adesso, dopo qualche giorno di giusto riposo, ci sarà inevitabilmente l’incontro con la dirigenza di Monteboro per definire la sua posizione in seno alla panchina azzurra per la prossima stagione. Come noto il contratto di Caserta prevedeva la scadenza al 30 giugno 2026 e quindi tutto dovrà essere rivalutato. Stando alle ultime informazioni in nostro possesso – ma come in qualche modo fatto capire anche dal Presidente Corsi – la sensazione è che la fumata sarà bianca e si ripartirà da lui.