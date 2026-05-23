Fabio Caserta ha portato a termine quello che è stato il suo fioretto per la salvezza ottenuta con l’Empoli. Il tecnico calabrese ha fatto il “Cammino di Santiago” arrivando alla Cattedrale di Santiago de Compostela. L’arrivo è stato documentato dallo stesso allenatore sula sua pagina Instagram ufficiale, sulla quale ha lasciato anche un breve pensiero:
” La meta non è un posto ma è quello che proviamo. Il cammino verso Santiago è giunto al termine e torno a casa con la ricchezza negli occhi e nell’animo che solo un viaggio come questo può regalarti”.
Adesso, dopo qualche giorno di giusto riposo, ci sarà inevitabilmente l’incontro con la dirigenza di Monteboro per definire la sua posizione in seno alla panchina azzurra per la prossima stagione. Come noto il contratto di Caserta prevedeva la scadenza al 30 giugno 2026 e quindi tutto dovrà essere rivalutato. Stando alle ultime informazioni in nostro possesso – ma come in qualche modo fatto capire anche dal Presidente Corsi – la sensazione è che la fumata sarà bianca e si ripartirà da lui.
senza socio non resta che sperare in un’ altra salvezza miracolosa a costo 0.
Con questo allenatore anche con il socio
Ha contribuito anche lui alla retrocessione del Bari
ma non quella dell’Empoli
Questo allenatore ha rinunciato a un anno e mezzo di contratto con il Bari a 250000€ a stagione per venire a Empoli e provare in due mesi a raddrizzare una situazione tragica, non credo di ricordare cose simili nel calcio…
Ha una dignità e assolutamente deve avere una chance, fosse solo per la rinuncia che ha fatto.
Bravo anche per il cammino di Santiago.
CASERTA SEI IL BENVENUTO.
perché se restava 18 mesi fermo col piffero che ritrovava squadra
Bari non è Empoli
poi i paragoni stanno in aria e non portano a nulla, per info chiedere a Frosinone in un anno è come se avessero fatto due promozioni in un colpo solo…
con il profilo basso si può fare tanto
basta che ci sia il mix giusto con tutte le componenti e ingredienti misurati e calibrati bene!!!
Massima stima per la persona Caserta.. si é rivelato un uomo di valori profondi e al tempo di oggi uno spessore umano del genere é merce rara .. io credo che una chance se la meriti! Caserta sei il benvenuto !
Grandissimo Mister Caserta! Uomo si spessore e di sani princìpi.
Mettiamola così………..se non mi posso permettere una Ferrari,una Porsche,una Maserati,scelgo un’ utilitaria che costi il giusto, sperando che sia affidabile e che mi porti a casa.
Dunque ben tornato mister Caserta!!!!
Ma quanti pochi giorni ci ha messo ?..
Probabilmente ha fatto a piedi soltanto gli ultimi tratti.
Intendiamoci, va bene uguale, è il gesto che conta.
Caserta é apparso in confusione per tutto il tempo della sua permanenza.
Se dovesse rimanere, spero valorizzi chi ha lasciato in panchina in queste partite finali. E che sia eterodiretto dal horsi.
Fossi in Saporiti cambierei squadra,se dimostra di non capire.
Ne ha fatto metà di cammino dato che dura circa 20 gg..