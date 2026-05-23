È ancora lontano il tempo del calciomercato vero e proprio, quello in cui si inizieranno realmente a toccare con mano operazioni, trattative e movimenti concreti, sia in entrata che in uscita. Però è chiaro che le prime indiscrezioni, i primi rumors e le prime voci stanno già iniziando a circolare con una certa continuità. Del resto è normale che sia così, e anche noi in questi giorni abbiamo riportato alcune situazioni che iniziano lentamente a prendere forma attorno al nuovo Empoli. Nelle ultime ore, ad esempio, sta emergendo un altro possibile interesse della società azzurra in vista della prossima sessione estiva di mercato. Stavolta lo sguardo sembra rivolto al centrocampo e, in particolare, a un giovane prospetto che si è messo in evidenza nell’ultimo campionato di Serie C con la maglia della Sanbenedettese. Parliamo del classe 2005 Moussa Tourè, centrocampista di nazionalità guineana che nella stagione rossoblù è stato praticamente un titolare quasi inamovibile.

Per lui, nell’ultimo campionato, sono arrivate 31 presenze complessive, arricchite anche da un assist e da un gol, realizzato già alla seconda giornata contro il Gubbio. Da quello che abbiamo raccolto, si parla di un centrocampista moderno, strutturato fisicamente ma tutt’altro che macchinoso nei movimenti. Un giocatore che riesce ad abbinare corsa, intensità e capacità di occupare più zone del campo. Alto 1,86, destro naturale, Toure predilige partire da mezzala o da interno dinamico, ma può agire anche davanti alla difesa grazie a una buona lettura delle situazioni e a una discreta pulizia tecnica nel breve. Le informazioni che arrivano da chi lo ha seguito con continuità raccontano anche di un ragazzo particolarmente efficace nel lavoro senza palla, presente nei duelli individuali e molto valido nella fase di recupero. Insomma, uno dei prospetti giovani più intriganti emersi nell’ultima stagione di Serie C. Ed è proprio per questo che, attorno al suo nome, non sembrerebbe esserci soltanto l’interesse dell’Empoli. Interesse che, per correttezza e dovere di cronaca, dobbiamo ancora considerare non totalmente confermato, ma che comunque inizia a circolare con una certa insistenza.

Girando tra indiscrezioni e notizie provenienti da vari ambienti di mercato, il nome di Tourè viene infatti accostato anche ad altre società di Serie B con ambizioni importanti. Tra queste viene citato anche il Catanzaro, club che in questo momento è ancora impegnato nella corsa verso la promozione in Serie A. Per adesso, comunque, registriamo semplicemente questo possibile interesse e lo mettiamo lì, in attesa di capire quale evoluzione potrà avere nelle prossime settimane. Magari resterà soltanto uno dei tanti nomi che animano i discorsi di mercato in un sabato di maggio, oppure potrebbe davvero trasformarsi in qualcosa di più concreto e assumere, col passare dei giorni, un peso mediatico e operativo decisamente maggiore.