Mancano ancora due squadre all’appello (potremmo azzardare dicendo una sola) per capire quello che sarà l’organico della serie B 2026/27. Con la fine della serie A che ha emesso i suoi verdetti, resta quindi il punto interrogativo su chi perderà il playoff promozione di B e chi vincerà quello di serie C. Per quanto riguarda la prima situazione il Monza è adesso davvero ben messo; infatti il Catanzaro dovrebbe fare una vera e propria impresa, segnando tre gol e non subendone nella trasferta in Brianza. Meno chiara la situazione invece legata al playoff di C, dove sono andate in scena ieri le semifinali di andata. L’Ascoli ha un piede e mezzo in finale (dopo il successo interno per 4-0 sul Catania), ed attende una tra Salernitana e Brescia che al primo round – all’Arechi – hanno fatto 1-1.
Come ormai sappiamo le novità proveniente dalla C sono le tre vincitrici dei gironi: Vicenza, Arezzo e Benevento. Si aggiungono a queste le tre retrocesse dalla serie A: Verona, Pisa e Cremonese. Hanno salutato la cadetteria Venezia e Frosinone (promosse in A) con poi Spezia, Pescara, Reggiana e Bari (retrocesse in serie C). La sensazione è che anche quella del prossimo anno sarà una serie B molto competitiva, restando in questa categoria due blasoni come il Palermo e la Samp. Ovviamente la B regala sempre delle sorprese, attenzione però a due club che hanno voglia di fare molto bene ed alzare la loro asticella come Modena e Padova. Ad oggi è ovviamente tutto da scrivere, ma già da adesso iniziamo a dire – a differenza della stagione da poco terminata – che stavolta l”obiettivo azzurro sarà quello di mantenere la categoria… il resto si vedrà cammin facendo.
E sarà dura pure ambtenere la categoria visto che senza lilleri non si lallera
non so cosa ho scritto ma volevo scrivere mantenere
vendere vendere ai finito i lilleri . vattene
” Ai finito i lilleri”. Si scrive con l’accento sulla A. 🥶
Per il posto rimanente forza Brescia! 💪
Vado controcorrente…. ma con i lilleri e uno zoccolo duro, senza smantellare…. noi si fa il campionato di quest’anno del Frosinone…. ovvio che tutto dipende dai lilleri… ma la prossima B, mi sembra più equilibrata di quest’anno….
Non voglio essere pessimista, ma quale sarebbe lo zoccolo duro? Per me solo Elia e Shpendi da alta classifica
Elia un girone intero non ha mai vinto una partita , i numeri non si cambiano sono lì a testimoniare !
Ceeertooo, stai a vedere è colpa sua
Che vuol dire cosa vuoi dire che stare un girone sia normale senza vincere ?
Comunque gli altri 3 partite l’hanno vinte…
e vuoi fare la differenza? avanti il prossimo aria !
Enrico in una rosa di 26 giocatori uno solo non determina i soli 14 punti fatti nel ritorno. Neanche nel bene ovviamente, avessimo fatto 30 punti non sarebbe stato solo merito di Elia. Nel calcio esistono anche le famose vie di mezzo. Elia nel ritorno ha fatto poco come tutti gli altri.
Ancora 20 giorni e sapremo chi è il socio che entra.