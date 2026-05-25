Mancano ancora due squadre all’appello (potremmo azzardare dicendo una sola) per capire quello che sarà l’organico della serie B 2026/27. Con la fine della serie A che ha emesso i suoi verdetti, resta quindi il punto interrogativo su chi perderà il playoff promozione di B e chi vincerà quello di serie C. Per quanto riguarda la prima situazione il Monza è adesso davvero ben messo; infatti il Catanzaro dovrebbe fare una vera e propria impresa, segnando tre gol e non subendone nella trasferta in Brianza. Meno chiara la situazione invece legata al playoff di C, dove sono andate in scena ieri le semifinali di andata. L’Ascoli ha un piede e mezzo in finale (dopo il successo interno per 4-0 sul Catania), ed attende una tra Salernitana e Brescia che al primo round – all’Arechi – hanno fatto 1-1.

Come ormai sappiamo le novità proveniente dalla C sono le tre vincitrici dei gironi: Vicenza, Arezzo e Benevento. Si aggiungono a queste le tre retrocesse dalla serie A: Verona, Pisa e Cremonese. Hanno salutato la cadetteria Venezia e Frosinone (promosse in A) con poi Spezia, Pescara, Reggiana e Bari (retrocesse in serie C). La sensazione è che anche quella del prossimo anno sarà una serie B molto competitiva, restando in questa categoria due blasoni come il Palermo e la Samp. Ovviamente la B regala sempre delle sorprese, attenzione però a due club che hanno voglia di fare molto bene ed alzare la loro asticella come Modena e Padova. Ad oggi è ovviamente tutto da scrivere, ma già da adesso iniziamo a dire – a differenza della stagione da poco terminata – che stavolta l”obiettivo azzurro sarà quello di mantenere la categoria… il resto si vedrà cammin facendo.