Sono esauriti i biglietti della Maratona Inferiore per Empoli-Virtus Entella, trentacinquesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 19 aprile alle ore 19,30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.
Restano ad oggi meno di 200 tagliandi in Maratona Superiore disponibili a 2 euro e omaggio per gli Under 14 online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa), all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri e nei punti vendita Vivaticket!
Domenica coloriamo il Carlo Castellani Computer Gross Arena d’azzurro con maglie, sciarpe e bandiere, riempiamo lo stadio e spingiamo ancora di più la squadra in una sfida fondamentale da giocare TUTTI INSIEME!
-52 ore: che ansia
va bene ma devono urlare non venire a fare la giratina della domenica !!!
Bravi bischeri!
spiegati meglio!
Non si meritano nulla…state a casa!
solo per la maglia. per il resto nessuno si merita qualcosa dopo due anni di sofferenze retrocessioni oscure..campionato come questo con una squadra di raccattati..ripeto tiferò solo per la gloriosa maglia finita in questi due anni pezza da piedi
Una buona notizia, non tanto per l’esaurimento della maratona inferiore, ma i 200 posti che mancano in maratona superiore…
Spero che chi è abbonato in maratona e sa già di non poter venire che ceda il posto a chi vuol venire.
Poi se la squadra ci metterà il cuore fin dall’inizio il sostegno arriverà di conseguenza.
Si sà quanti verranno da Chiavari?
Anche la Maratona superiore quasi esaurita, da Chiavari per ora hanno comprato 85 biglietti……
forza pagate il Corsi ha bisogno
Ci sarà tutta una città a spingere i ragazzi.
Empoli libera
Intanto Monza sta passeggiando sulla Samp: 0-2!
0-3 finale. Bene per noi, il Monza prima dell’ultima giornata potrebbe già essere in A
adesso aprono la laterale nord
in tribuna col piatto di cozze e il muller thurgau
Da anni non avevamo uno stadio così gremito. Il nostro Pres sa già come farci vincere domani sera per far sì che tutti ritornino nuovamente presenti anche nelle volte future. Forza Empoli, con la nostra forza i 3 punti sono vicini!
ma di che 5 Mila in maratona e 1500 in tribuna.
questi sono i numeri di domani
Guido la maratona sarà piena ma il resto dello stadio sarà semivuoto , complimenti per la tua abilità nella moltiplicazione dei numeri.
Gli unici numeri che conteranno veramente domani….sono quelli dello score finale.
Un ci casco nelle provocazioni , aspetto la fine del campionato !poi ne ho un po’ per tutti?
grande..
sono tutti ad aspettare le tue sentenze.
il Gianni Brera dell’empolese val d’Elsa
infame travestito…
ho messo anco il punto e virgola finale…no l’enterogativo…quello cosi’ ?
vdrai…maremma imbacuccata..
navro’ anco per te, aspetta la fine?
Si aspetta la fine del campionato tanto che voi hai parlato poco fino a ora … ma poi per dire cosa ?
Da 10 anni sempre le stesse cose .. ma non ti sei venuto a noia anche per te stesso ?
Anche secondo me domani 6500 spettatori..non di piu.
E sarebbe comunque un buon numero
Ovvediamo chi c’indovina: giorno e orario perfetti per gli empolesi. 8000!
io dico 20000 travestito da 18600 strapieno di doppiosquadristi
perché hanno aperto la curva nord e non le laterali?
Non meno di 8000, tutti alla faccia di Enrico.
ma con tutti i sacrifici che fa
tussesempre a daglinoia, birbante
Non e il momento per farlo essere ridicolo ci pensa da se , più lo e meglio e ! un buffone…
Enrico ricordati che voglio conoscerti
quando vi incontrate voglio esserci anch’io, mi raccomando fatemi sapere