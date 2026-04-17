Sono esauriti i biglietti della Maratona Inferiore per Empoli-Virtus Entella, trentacinquesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 19 aprile alle ore 19,30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

Restano ad oggi meno di 200 tagliandi in Maratona Superiore disponibili a 2 euro e omaggio per gli Under 14 online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa), all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri e nei punti vendita Vivaticket!

Domenica coloriamo il Carlo Castellani Computer Gross Arena d’azzurro con maglie, sciarpe e bandiere, riempiamo lo stadio e spingiamo ancora di più la squadra in una sfida fondamentale da giocare TUTTI INSIEME!

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Redazione PianetaEmpoli

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32 Commenti

  4. solo per la maglia. per il resto nessuno si merita qualcosa dopo due anni di sofferenze retrocessioni oscure..campionato come questo con una squadra di raccattati..ripeto tiferò solo per la gloriosa maglia finita in questi due anni pezza da piedi

  5. Una buona notizia, non tanto per l’esaurimento della maratona inferiore, ma i 200 posti che mancano in maratona superiore…
    Spero che chi è abbonato in maratona e sa già di non poter venire che ceda il posto a chi vuol venire.
    Poi se la squadra ci metterà il cuore fin dall’inizio il sostegno arriverà di conseguenza.
    Si sà quanti verranno da Chiavari?

  14. Da anni non avevamo uno stadio così gremito. Il nostro Pres sa già come farci vincere domani sera per far sì che tutti ritornino nuovamente presenti anche nelle volte future. Forza Empoli, con la nostra forza i 3 punti sono vicini!

      • infame travestito…
        ho messo anco il punto e virgola finale…no l’enterogativo…quello cosi’ ?
        vdrai…maremma imbacuccata..
        navro’ anco per te, aspetta la fine?

    • Si aspetta la fine del campionato tanto che voi hai parlato poco fino a ora … ma poi per dire cosa ?
      Da 10 anni sempre le stesse cose .. ma non ti sei venuto a noia anche per te stesso ?

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