I PRECEDENTI: UNA SOLA VITTORIA OSPITE IN OTTO PRECEDENTI – Otto incroci in Toscana fra le due squadre: 5 vittorie empolesi (ultima 1-0 nella B 2020/21), 2 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C 1970/71) ed 1 successo ospite (4-2 nella serie B 2019/20).

MAI DIRE RIGORE (O QUASI) PER L’EMPOLI 2025/26 – Empoli squadra cadetta 2025/26 che calcia meno rigori, 2 in 34 turni, come Spezia, Reggiana, Pescara ed Avellino.

LE CIFRE DI EMPOLI ED ENTELLA – Empoli-Entella vedrà di fronte la squadra cadetta 2025/26 che pareggia più volte in casa (10 gli azzurri toscani) e la compagine che ha vinto di meno fuori casa (1 sola volta) e perso nel maggior numero dei casi (12 partite).

UNA SOLA VITTORIA AZZURRA NELLE ULTIME 15 GIORNATE – Appena 9 punti nel carniere dell’Empoli nelle ultime 15 giornate di B: unica vittoria il 4-2 in casa sul Pescara dello scorso 22 marzo, nel mezzo 6 pareggi e 8 sconfitte toscane.

RETI CON SUBENTRANTI OPPOSTE DI SCENA AL CASTELLANI COMPUTER GROSS ARENA – Empoli record per reti firmate da subentranti nella B 2025/26: 15 in 34 giornate. All’ opposto l’Entella, con 2 sole marcature.

ENTELLA E L’ATTACCO ANEMICO – Entella peggior attacco della B 2025/26: 32 gol segnati in 34 partite, pari allo Spezia.

LE SFIDE TECNICHE: PARI NELL’UNICO INCROCIO TRA CASERTA E CHIAPPELLA – Tra Fabio Caserta ed Andrea Chiappella unica sfida in Entella-Bari del settembre scorso, 2-2 a Chiavari, quando l’attuale mister degli azzurri toscani guidava i biancorossi pugliesi.

DIRIGE MARINELLI, BEN SEDICI I PRECEDENTI CON L’EMPOLI – Livio Marinelli di Tivoli (Roma) dirigerà la sfida di Empoli. In B, in carriera, conta finora 103 presenze con 35 successi interni, 39 pareggi e 29 vittorie fuori casa, 33 i rigori assegnati, come pure le espulsioni decretate. Nella B 2025/26 ha arbitrato finora 8 gare con 2 successi in casa, 1 pari e 5 vittorie esterne. L’Empoli conta 6 successi, 5 pareggi e 5 sconfitte in 16 precedenti. L’Entella 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte su 10 incroci, ultima volta nel marzo 2021 in B, pari interno 0-0 contro l’Ascoli.