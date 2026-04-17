Torna il premio intitolato a Emiliano Del Rosso, giunto alla sua diciannovesima edizione. Un riconoscimento istituito dall’Unione Clubs Azzurri e dal gruppo ultras Desperados, con il patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione dell’Empoli Football Club.
Domenica 19 aprile, in occasione della gara Empoli-Entella, nel settore di Maratona verranno distribuite le schede per votare il vincitore dell’edizione 2026. Ogni tifoso potrà indicare, come di consueto, i nomi di tre calciatori azzurri che, nel corso della stagione, si siano distinti per attaccamento alla maglia, impegno, dedizione, spirito di sacrificio, lealtà sportiva e rispetto nei confronti dei tifosi. Valori che rappresentavano pienamente gli ideali di Emiliano Del Rosso, a cui il premio è dedicato. La consegna del riconoscimento avverrà nel corso di una cerimonia in programma mercoledì 22 aprile alle ore 21.15 presso la sala hospitality dello stadio Carlo Castellani.
Nella stessa giornata, ma alle ore 9.30, si terrà anche l’evento conclusivo della Scuola del Tifo, con la partecipazione di circa mille alunni. L’iniziativa si svolgerà direttamente allo stadio Castellani e vedrà, come sempre, la presenza della squadra azzurra.
ma non date nessun premio a questi…non valgono niente..hanno dato solo sofferenza, e umiliazione,
poi li volete anche premiare, rimandatelo al prossimo anno
al prossimo anno
Concordo.
io voterò per Fulignati
Quest’anno bisogna premiare il magazziniere o chi lavora veramente x l’Empoli non questi giocatori che non si meritano niente.
FULIGNATI O A NESSUNO
Credo che Fulignati non abbia rivali a questo giro, troppo facile vincere, poi Shpendi ed Ignacchiti Lovato ed Elia…poi stop gli altri non giudicabili
Fulignati, Shpendi, Elia
Su una cosa non concordo: perché devono votare solo quelli che vanno in Maratona.
Dionisi senza dubbi
Io voto Shpendi ❤️
Elia o Shpendi, Fuli e Lovato hanno deluso nel girone di ritorno.
Un altro che non ha capito minimamente il significato del premio…non si vota il miglior giocatore in campo, ma per valori umani e attaccamento!
esatto. Ma faglielo capire. Ricordo nel 2009 una tifoseria ottusa che votò Flachi. Roba da matti. Non il giocatore più forte tecnicamente. Quindi solo Fulignati può meritare un voto. Gli altri ovviamente no.
Infatti Shpendi è uno dei pochi che ha dato tutto quest’anno.
Comunque vista la stagione disastrosa non voterei proprio.
Vabbè, se proprio si vota:
Fulignati, Shpendi, Elia.
Poi a distanza (ma parecchia, eh)
Popov, Ignacchiti, Lovato, Ghion ..
Mi incuriosisce vedere quanti voti prenderanno
Ilie, Nasti, Obaretin ..
Anch’io sarei per premiare soltanto il magazziniere!
Per onorare Emiliano bisogna comunque votare.
Quest anno sarebbe da non assegnare .. visto che nessuno di questi loschi figuri è in grado di onorare la
Memoria di Emiliano
Fulignati assolutamente
andrebbe assegnato a noi tifosi
a me ndrebbe segnato
Non saprei veramente chi votare. Forse Shpendi o Fulignati. Ma chi riceve questo pemio deve anche capire e avere chiaro cosa significhi. Quindi non si tratta solo di assegnarlo al più bravo, m a chi a dimostrato più attaccamento alla maglia, alla città e alla squadra.
…chi ha dimostrato…
Fulignati, Shpendi e Elia (forse quello che se lo merita più di tutti, sta giocando da tempo con problemi fisici, nelle posizioni più disparate ma ha sempre fatto più di quello che gli é stato chiesto, con voglia e determinazione ).