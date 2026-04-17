Torna il premio intitolato a Emiliano Del Rosso, giunto alla sua diciannovesima edizione. Un riconoscimento istituito dall’Unione Clubs Azzurri e dal gruppo ultras Desperados, con il patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione dell’Empoli Football Club.

Domenica 19 aprile, in occasione della gara Empoli-Entella, nel settore di Maratona verranno distribuite le schede per votare il vincitore dell’edizione 2026. Ogni tifoso potrà indicare, come di consueto, i nomi di tre calciatori azzurri che, nel corso della stagione, si siano distinti per attaccamento alla maglia, impegno, dedizione, spirito di sacrificio, lealtà sportiva e rispetto nei confronti dei tifosi. Valori che rappresentavano pienamente gli ideali di Emiliano Del Rosso, a cui il premio è dedicato. La consegna del riconoscimento avverrà nel corso di una cerimonia in programma mercoledì 22 aprile alle ore 21.15 presso la sala hospitality dello stadio Carlo Castellani.

Nella stessa giornata, ma alle ore 9.30, si terrà anche l’evento conclusivo della Scuola del Tifo, con la partecipazione di circa mille alunni. L’iniziativa si svolgerà direttamente allo stadio Castellani e vedrà, come sempre, la presenza della squadra azzurra.