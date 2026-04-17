Torna il premio intitolato a Emiliano Del Rosso, giunto alla sua diciannovesima edizione. Un riconoscimento istituito dall’Unione Clubs Azzurri e dal gruppo ultras Desperados, con il patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione dell’Empoli Football Club.

Domenica 19 aprile, in occasione della gara Empoli-Entella, nel settore di Maratona verranno distribuite le schede per votare il vincitore dell’edizione 2026. Ogni tifoso potrà indicare, come di consueto, i nomi di tre calciatori azzurri che, nel corso della stagione, si siano distinti per attaccamento alla maglia, impegno, dedizione, spirito di sacrificio, lealtà sportiva e rispetto nei confronti dei tifosi. Valori che rappresentavano pienamente gli ideali di Emiliano Del Rosso, a cui il premio è dedicato. La consegna del riconoscimento avverrà nel corso di una cerimonia in programma mercoledì 22 aprile alle ore 21.15 presso la sala hospitality dello stadio Carlo Castellani.

Nella stessa giornata, ma alle ore 9.30, si terrà anche l’evento conclusivo della Scuola del Tifo, con la partecipazione di circa mille alunni. L’iniziativa si svolgerà direttamente allo stadio Castellani e vedrà, come sempre, la presenza della squadra azzurra.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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23 Commenti

  1. ma non date nessun premio a questi…non valgono niente..hanno dato solo sofferenza, e umiliazione,
    poi li volete anche premiare, rimandatelo al prossimo anno

    al prossimo anno

  3. Quest’anno bisogna premiare il magazziniere o chi lavora veramente x l’Empoli non questi giocatori che non si meritano niente.

  5. Credo che Fulignati non abbia rivali a questo giro, troppo facile vincere, poi Shpendi ed Ignacchiti Lovato ed Elia…poi stop gli altri non giudicabili

  9. Vabbè, se proprio si vota:
    Fulignati, Shpendi, Elia.
    Poi a distanza (ma parecchia, eh)
    Popov, Ignacchiti, Lovato, Ghion ..
    Mi incuriosisce vedere quanti voti prenderanno
    Ilie, Nasti, Obaretin ..
    Anch’io sarei per premiare soltanto il magazziniere!

  11. Quest anno sarebbe da non assegnare .. visto che nessuno di questi loschi figuri è in grado di onorare la
    Memoria di Emiliano

  14. Non saprei veramente chi votare. Forse Shpendi o Fulignati. Ma chi riceve questo pemio deve anche capire e avere chiaro cosa significhi. Quindi non si tratta solo di assegnarlo al più bravo, m a chi a dimostrato più attaccamento alla maglia, alla città e alla squadra.

  16. Fulignati, Shpendi e Elia (forse quello che se lo merita più di tutti, sta giocando da tempo con problemi fisici, nelle posizioni più disparate ma ha sempre fatto più di quello che gli é stato chiesto, con voglia e determinazione ).

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