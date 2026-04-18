CAMPIONATO PRIMAVERA 2

27a Giornata

Sabato 18 aprile 2026 – ore 15.00



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Live a cura di Fabrizio Fioravanti

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EMPOLI 4 SPEZIA 0

24′ Monaco (E) – 25′ Orlandi (E) – 60′ Mazzi (E) – 90′ Rugani (E)

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EMPOLI: 1 Lastoria 2 Tavanti 3 Egan 4 Huqui 5 Pasalic 6 Rugani 7 Mureddu (61′ Babalola) 8 Mazzi (82′ Diousse) 9 Campaniello (73′ Samb) 10 Orlandi (61′ Blazic) 11 Monaco (73′ Blini)

A disposizione: 12 Versari 13 Antonini 14 Chiucchiunni 15 Bembnista 16 Babalola 17 Gori 18 Guiglielmino 19 Diousse 20 Blazic 21 Blini 22 Raballo 23 Samb

Allenatore: Andrea FILIPPESCHI

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SPEZIA: 1 Tortorella 2 Nicolai 3 Banti (46′ Insignito) 4 Vannucci (82′ Longhi) 5 Martinelli 6 Schembre 7 Cassano (65′ Baldetti) 8 Marchini 9 Amato 10 Sartori 11 Ferrazza (65′ De Sante)

A disposizione: 12 Guidi 13 De Vita 14 Vignali 15 Baldetti 16 Longhi 17 Vanzuita 18 Tognoni 19 De Sante 20 Vicari 21 Insignito

Allenatore: Claudio TERZI

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Arbitro: Sig. Alessio VINCENZI (Bologna)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Francesco FOGLIETTA (Foligno) – 2° Ass. Sig. Gianluca INNOCENZI (Foligno)

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AMMONITI: Nessuno

ESPULSI: Nessuno

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Partita senza storia con l’Empoli che onora al meglio la fresca vittoria del Campionato ricevendo persino il pasillo de honor dai giocatori spezzini prima del’inizio della gara. Gli azzurri si confermano nettamente superiori alle altre squadra che hanno partecipato a questo Campionato, anche di fronte ad uno Spezia venuto a Empoli forte del suo quarto posto a cercare punti utili per i play off. Troppo forte la squadra di mister Flippeschi che in corso gara ha regalato anche minutaggio a giocatori meno utilizzati nel corso della stagione. Monaco oggi realizza il suo gol numero 24 e si conferma cannoniere di razza., ma tutta la squadra ha manovrato in scioltezza e sicurezza chiamano Tortorella a più di una parata. Peccato che la prima squadra lotti per la salvezza perché sarebbe stato utile, a Campionato già vinto, vedere qualcuno di questi ragazzi al debutto in Serie B e, visti i valori che ci sono, siamo certi che avrebbero fatto la loro figura. Rimangono ancora tre partite nelle quali ci sarà modo di vedere all’opera giocatori che hanno avuto fin qui meno minutaggio. Tra l’altro potrebbe esserci (ancora non lo sappiamo) da disputare la gara per la conquista della Supercoppa, la gara fra le prime due classificate dei gironi A e B per l’assegnazione del titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2.

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1° Tempo

Primi minuti con uno Spazia che si porta in avanti, per i liguri gara importante in chiave play off

9′: Empoli pericolosamente in area coin Egan e Orlando che costringe alla parata d’istinto Tortorella

12′:Monaco appoggia a Egan che da fuori area con un rasoterra sfiora il palo alla destra del portiere spezzino

Spezia nei dintorni dell’area azzurra ma senza rendersi pericoloso

19′: traversone di Rigani in area, lungo si perde sul fondo

20′: punizione dai 20 metri dello Soezia, tiro che termina sopra la traversa di Lastoria

21′: GGGGGGOOOOOLLLLLLLL

Tiro rasoterra dal limite di Campaniello, non trattiene Tortorella e sulla palla arriva Monaco che con grande calma e freddezza supera il portiere e deposita in rete. Ventiquattresimo gol del cannoniere azzirro, il quinto consecutivo su 4 gare

24: Punizione circa tre metri fuorid al limite del’area spezzina per atterramento di Orlando

25′: GGGGGGGGOOOOOOOOOLLLLLLLLLL

E’ lo stesso n. 10 azzurro che va a battere e con un gran tiro infila il “sette” alla destra di Tortorella

32′: gran destro dal limite di Vannucci che sfiora la traversa

45′: Cassano penetra nel cuore dell’area azzurra e viene fermato in angolo

Fone del Primo Tempo

2 ° Tempo

2′: tiro strozzato di onaco deviato in angolo

3′: rovesciata di Orlandi con palla deviata in angolo da Tortorella

5′: volata di Mureddu sulla destra, arriva ad un metro dalla porta e mette in area dove non trova nessun compagno per la deviazione in gol, palla che va al limite dell’area e ci prova Egan ma il suo tiro finisce tra le braccia di Tortorella

14′: Huqi atterrato un paio di metri fuori dall’area di rigore spezzina, batte fi nuovo Orlandi ma il portiere respinge

15′:GGGGGGGOOOOOOLLLLLLLL

sulla mischia conseguente al calcio di punizione la palla arriva in area da Huqi a Mezai che con un diagonale rasoterra trafigge Tortorella

21′: Egan sulla sinistra il suo traversone è deviato in angolo

35′: Blazic rasoterra dal limite, angolato, respinge Tortorella

43′: punizione Spezia dal lato corto dell’area azzurra, libera la difesa empolese

44′: Samb murato in area spezzina, sul prosieguo dell’azione angolo per gli azzurri

45′: Dal limite dell’area palla a Rigani che con uno scavetto fa poker

Concessi 5′ di recupero