Si gioca domani al Castellani un importante match in ottica salvezza. I bonus per la squadra azzurra sono finiti e domani, senza appelli, sarà obbligatorio battere la Virtus Entella per prendere una boccata d’ossigeno e tenere a distanza la zona playout. Vediamo le ultime:
In casa azzurra dovrebbe tornare dal primo minuto Elia e con il suo rientro si dovrebbe andare verso un 4-2-3-1 come modulo di partenza. La difesa dovrebbe essere la stessa di sempre anche se Ebuhei potrebbe essere preferito a Candella. Magnino e Yepes dovrebbero agire davanti alla difesa, con però Degli Innocenti in ballottaggio. Ghion ha avuto qualche problema e dovrebbe partire dalla panchina. Ballottaggio Nasti-Fila per andare un passo avanti rispetto alla linea a tre composta da Shpendi-Saporiti-Elia. Popov out per influenza.
Gli indisponibili sono: Pellegri. Popov.
Mister Caserta vuole azzerare le parole e far si che i fatti possano parlare. La gara di domani, lo ammette anche il mister, è capitale.
Dovrebbe essere un 3-5-2 quello che manderà in campo Chiappella. L’Entella dovrà fare a meno di Squizzato, squalificato, ed al suo posto, in mezzo al campo, dovrebbe agire Karic. La difesa sarà la classica con Parodi, Tiritiello e Marconi. In avanti la coppia d’attacco potrebbe essere composta da Guiu e Cuppone. In porta ci dovrebbe essere ancora spazio per De Frate viste le non perfette condizioni di Colombi. Debenedetti verso il forfait.
Il tecnico Chiappella evidenzia che la partita di domani si presenta da sola e c’è voglia di cogliere l’opportunità.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
4-2-3-1: Fulignati; Ebuehi, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Yepes; Shpendi, Saporiti, Elia; Nasti.
3-5-2: De Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Franzoni, Karic, Benedetti, Di Mario; Guiu, Cuppone.
Forza Empoli vincere a tutti i costi
Spero che l’iptesi di Nasti in campo, sia perchè non abbiate visto gli allenamenti e avete sparato a caso…. se fosse vero, m’incazzo già da sabato…. ora affrontare la più importante gara dell’anno con Nasti, è un suicidio…. non che gli altri siano fenomeni, per carità…. ma anche il Nacci è meglio di Nasti!!!!
Se la formazione fosse questa, è inutile anche scendere in campo…sconfitta sicura.
La squadra deve giocare per forza a tre in mezzo al campo.
Poi Ebuehi e Nasti…non ci siamo…
nasti dal primo minuto e da suicidio
Fulignati
Curto Lovato Guarino Candela
Magnino Degli Innocenti Ignacchiti
Elia Fila Shpendi
Per favore NASTI no…….meglio in tribuna
Ma perchè Nasti? Perchè??????
Perché ha un minimo di presenze da contratto
può giocare a Venezia…. non domani!!!
è l’unica spiegazione possibile
Gioca Fila, vedrete.
Il portiere dell’Entella è Del Frate, non De Frate
ma Popov ha sempre la febbre? Anche in Aprile. Dategliele 2 vitamine e un ricostituente. Sempre che sia tutto vero.
Macché febbre
-9 ore: voi avete dormito bene?
Nello (Claudio) non tanto bene, di prjma serata un incubo legato a stasera…
Comunque mettiamoci in testa che in assenza di Popov…stendiamo un velo pietoso, ci sara’ prr forza alternanza Fila Nasti…spero che chiunque metta sia all’altezza perche non si puo’ sbagliare atteggiamento e poi fiducia in campo.
????? Io mi chiamo Nello e basta.
Popov ancora influenza?….
Impossibile prendere due volte l’influenza, specialmente a distanza di pochissimo tempo.
Forse sarà altro…