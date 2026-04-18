Si gioca domani al Castellani un importante match in ottica salvezza. I bonus per la squadra azzurra sono finiti e domani, senza appelli, sarà obbligatorio battere la Virtus Entella per prendere una boccata d’ossigeno e tenere a distanza la zona playout. Vediamo le ultime:

In casa azzurra dovrebbe tornare dal primo minuto Elia e con il suo rientro si dovrebbe andare verso un 4-2-3-1 come modulo di partenza. La difesa dovrebbe essere la stessa di sempre anche se Ebuhei potrebbe essere preferito a Candella. Magnino e Yepes dovrebbero agire davanti alla difesa, con però Degli Innocenti in ballottaggio. Ghion ha avuto qualche problema e dovrebbe partire dalla panchina. Ballottaggio Nasti-Fila per andare un passo avanti rispetto alla linea a tre composta da Shpendi-Saporiti-Elia. Popov out per influenza.

Gli indisponibili sono: Pellegri. Popov.

Mister Caserta vuole azzerare le parole e far si che i fatti possano parlare. La gara di domani, lo ammette anche il mister, è capitale.

Dovrebbe essere un 3-5-2 quello che manderà in campo Chiappella. L’Entella dovrà fare a meno di Squizzato, squalificato, ed al suo posto, in mezzo al campo, dovrebbe agire Karic. La difesa sarà la classica con Parodi, Tiritiello e Marconi. In avanti la coppia d’attacco potrebbe essere composta da Guiu e Cuppone. In porta ci dovrebbe essere ancora spazio per De Frate viste le non perfette condizioni di Colombi. Debenedetti verso il forfait.

Il tecnico Chiappella evidenzia che la partita di domani si presenta da sola e c’è voglia di cogliere l’opportunità.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Fulignati; Ebuehi, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Yepes; Shpendi, Saporiti, Elia; Nasti.

3-5-2: De Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Franzoni, Karic, Benedetti, Di Mario; Guiu, Cuppone.