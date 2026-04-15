Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della gara di domenica sera contro la Virtus Entella. La squadra si sta preparando agli ordini di mister Caserta per affrontare una sorta di finale, o quantomeno questa dovrà essere l’interpretazione che ogni singolo elemento della rosa sarà chiamato a dare a questa partita. C’è anche attesa per la risposta del pubblico empolese, favorito dal costo contenuto dei biglietti messo a disposizione dalla società per questo match. Chi ama questa squadra domenica dovrà esserci.
È ancora presto per capire nel dettaglio quelle che saranno le scelte di Fabio Caserta in vista della sfida contro i liguri. Un punto fermo dovrebbe essere rappresentato dalla difesa a quattro, mentre dalla metà campo in su si stanno provando diverse soluzioni. In questo senso, l’ago della bilancia sarà rappresentato dal recupero completo di Elia o dalla possibilità di vederlo partire inizialmente dalla panchina. È chiaro che la prima opzione è quella auspicata da tutti, anche perché, senza togliere nulla agli altri, Elia si sta dimostrando il giocatore di movimento più determinante della squadra. Nel caso in cui fosse pienamente recuperato, non è da escludere un ritorno al 4-2-3-1. Le scelte non saranno semplici per Caserta, che dovrà valutare attentamente non solo la condizione fisica e la qualità tecnica, ma soprattutto la solidità mentale dei singoli. Proprio per questo motivo non è da escludere l’inserimento dal primo minuto del capitano, Haas, elemento che può garantire esperienza e personalità in una gara di questo tipo.
Al netto delle condizioni di Elia, in miglioramento ma non ancora certe al cento per cento, e dell’assenza del lungo degente Pellegri, il resto della rosa è a disposizione, offrendo quindi al tecnico ampie possibilità di scelta. La squadra continuerà ad allenarsi fino alla rifinitura di sabato mattina e da domani sera entrerà in ritiro anticipato. Da evidenziare che però, già da ogg,i gli allenamenti saranno tutti a porte chiuse; quindi anche per noi nei prossimi giorni sarà più difficile poter raccontare l’evoluzione della settimana di lavoro.
…Haas, elemento che può garantire esperienza e personalità….
sull’esperienza ok, sulla personalità avrei dei dubbi, visto che domenica sera è stato bello bello a sedere sul pullman davanti allo stadio, proprio da vero Capitano!!
per me rimarrebbe a sedere sul pulman anche domenica mentre i suoi compagni giocano
Bruttissimo esempio da uno dei più esperti! Fuori rosa immediatamente!
E’ Lovato il capitano, ad oggi
Hanno chiuso la gabbia perché avevano paura che gli scappassero i polli! 🐓
Ma se non viene rischiato dall’inizio Elia domenica prossima ma quando lo fai? Per averlo a pieno regime quando saremo praticamente retrocessi?
Haas sarebbe da mettere subito in coppia con Ghion e Magnino.
Fare un bel 4-3-3 con “tridente” Elia-Shpendi-Saporiti.
Occorre avere un approccio importante, ma soprattutto a Elia meno metri da fare e quindi avere mezzala che copra, giocare il 4-2-3-1 imporrebbe troppi ripiegamenti a lui e a Saporiti, invece devono correre ma con quei 5/10 metri meno di campo da coprire.
In difesa Curto va riproposto.
Nell’articolo si legge che “chi ama questa squadra dovrà esserci”…doveva essere scritto “maglia” al posto di squadra, perchè letta cosi sarebbe un invito per pochi intimi…e poi a dirla tutta chi “ama questa maglia” è comunque più o meno sempre stata presente, l’appello è per chi è simpatizzante…”chi simpatizza” l’Empoli deve comprare il biglietto e venire e per gli abbonati che non potranno venire di cedere il posto a chi vorrebbe venire.
Se fai 433 allora sposti Shpendi a destra.
Ci vuole una punta che le pigli di testa. Fila o Popov. Shpendi soffre troppo l’essere solo davanti.
Altrimente 4231 più offensiva con trequartista o Saporiti o Shpendi (con l’altro spostato più a destra), come il secondo tempo col Mantova
“Chi ama questa squadra domenica dovrà esserci” è solo retorica senza significato. La squadra può “amarla” solo la servitù di monteboro, tutti gli altri tifano solo per la maglia.
Levate quel tro.iaio di striscione dalla maratona: leggere oggi “l’empoli non si discute, si ama” fa vo.mitare. Roba da centro di scoordinamento e basta.
Se ci si salva il C.o.r.si deve fare pulito a partire dalla figliola in giù, sempre che voglia continuare a campare di EFC.
Bisogna vedere ragazzi se il Venezia vince a Bari ci fa un grosso favore …
c’è da giocare Bari – Entella ancora …
e magari con una sconfitta tra Frosinone e Monza contro di noi gli basta 1 punto…
ma molto probabilmente sapremo se con con i risultati fotocopia a quelle sotto potrebbero bastare anche 4 punti come 7
anche sapendo cosa fanno Pescara e Reggiana …
Aspetterei a dire che Entella ha 2 risultati su 3…
Come si fa a dire di mettere Haas titolare.
Ragazzi è l’è finito.
Bravissimo ragazzo, ma è come Ebuehi. Ormai da far numero.
Si è visto le poche presenze fatte che vale gli altri del centrocampo se non meno.
A Empoli si vive troppo di ricordi.
sul bravissimo ragazzo parliamone visto che è rimasto a sedere sul bus mentre gli altri erano scesi…prima uomini poi giocatori…
Salviamoci e poi facciamo totale pulizia. La società da F.C. in giù deve essere totalmente azzerata e rifondata. Se F.C ha voglia e possibilità è l’unico che deve rimanere ed Empoli sarà in ogni caso sempre al suo fianco. Il resto via tutti, anche perchè i disastri lo sanno anche i bambini chi gli ha creati. L’intervista rilasciata l’altra settimana ha chiarificato la pochezza di un determinato soggetto che Empoli non ha mai avuto a cuore
ci vuole ma domenica la porta chiusa
Carissimi,
approfitto di questo spazio per dare un’ottima notizia a tutti voi ed in particolare al Sig. ENRICO che tanto si e speso a favore del nuovo stadio.
Ho appena firmato la delibera n.8573/26 con cui vengono sbloccati i fondi per il nuovo Castellani, con vincolo ineluttabile di fine lavori 30 aprile 27.
Vi aspetto tutti al buffet che si terrà all’inaugurazione.
Se io ero il ds hass lo facevo scendere dal pullman a pedate! Io in campo questa gente nn la voglio!! Hassoreta!
Davvero non capisco! Da un lato la dirigenza chiama tutti a raccolta per stare uniti intorno alla squadra… vicini… nel comune intento di raggiungere questa benedetta salvezza, dall’altro si fanno gli allenamenti a porte chiuse! Ma davvero si pensa che questo giovi alla squadra? Tenere tifosi al di là del muro si pensa che sia un modo per farli sentire vicini ai giocatori? Cosa si deve difendere? Cosa si deve nascondere? Credo che invece di pensare a spioni invisibili (ma poi…spiare cosa?) sarebbe opportuno lavorare sulla testa dei giocatori, sulla loro capacità di reagire al momento difficile, sul loro orgoglio, sulla loro volontà, e di spingerli, come si dice, a gettare il cuore oltre l’ostacolo. E fargli sentire i tifosi vicini è sicuramente un modo per aiutarli a lavorare meglio. Ma le porte chiuse del 2017 non hanno insegnato niente? Porte chiuse a cui poi seguì un ritiro a Catania…e i risultati si videro a Palermo!
Se la squadra ha bisogno dei suoi tifosi, fare gli allenamenti a porte chiuse non è il modo e mi sembra una palese contraddizione.
Ci stanno le porte chiuse per preparare una partita così importante.
Non ci abbiano a copiare gli schemi ah ah ah
forse vogliono evitare che i ragazzi si distraggano, magari va a vederli qualche bella fi.a, che ne so’, enrico ad esempio
Caro Fabrizio, questa volta le porte chiuse sono giustificabili…. speriamo che servano a qualcosa…. siamo molto vicini al baratro, non quello di un anno fa….
Totalmente d’accordo con il fioravanti.
le porte chiuse sono una scelta giusta questa volta
Almeno sabato mattina fatelo aperto ai tifosi, in modo di incoraggiarli e fargli sentire la presenza dei tifosi.
Sarebbe la scelta più ovvia e scontata come è già stato fatto giustamente in passato.
Ma a monteboro ormai sono nel metaverso.
Fatti i biglietti, siamo in 6, praticamente tutta la famiglia.
Fulignati
Curto Lovato Guarino Indragoli
Candela Magnino Ghion Elia
Shpendi Popov
con questa formazione continuiamo a mettere gente fuori ruolo, Indragoli e Curto non sono terzini. L’Oberetin schierato a sx sia col Mantova che col Padova ha fatto danni enormi, e Curto uguale terzino col Pescara. La gente deve giocare nel suo ruolo.. So che è un tentativo di togliere Moruzzi ed Ebuei a tratti più che mediocri, però se si fa la difesa a 4 i terzinio devono essere di ruolo.
Fulignati
Candela Curto Lovato Moruzzi
Magnino Ghion Yepes
Elia Popov Shpendi
Saporiti primo cambio offensivo. Ebuehi, Obaretin e Haas in tribuna.
le porte chiuse degli spogliatoi le dovete tenere domenica sera in caso di perdita oppure pareggio che non serve un c….o..cari giocatori caro allenatore caro presidente.. domenica solo un risultato altrimenti non si esce
questi calciatori devono capire se retrocediamo il calcio a Empoli finisce..si apre solo il calcio dilettantistico noi che l anno scorso eravamo in semifinale di coppa italia..ora rischiamo di giocare a Lamporecchio…che fine
Come la vita, anche il calcio è una ruota: tutto gira…tutto finisce.
Le grandi squadre insegnano che prima si deve lavorare sulle certezze, automatismi della squadra e poi preoccuparsi del gioco degli altri, quando una squadra ha un gioco riconoscibile, uno stesso modulo le porte chiuse possono servire solo per la mezzora nella quale vengono preparati i calci da fermo ed i corner, ma poi credo che sia più importante la vicinanza della gente.
Poi nello specifico del campionato Italiano, specialmente in B e specialmente in uno scontro diretto a 4 giornate dal termine ci sta di fare molti allenamenti a porte chiuse, soprattutto perchè comunque dopo una contestazione di domenica non vedo che calore potrebbero ricevere nello specifico nei prossimi allenamenti.
Sto’ guardando Bayer-Real Madrid….
C’e’ lo striscione Ultras Empoli in curva Bayer che si vede benissimo….bravi ragazzi complimenti…bello
Bayern Real Madrid o Atletico Barcellona sono un altro sport rispetto a quello che vediamo costantemente da noi, ma vanno al doppio rispetto alla serie A e al triplo rispetto alla serie B…e non sto parlando di tecnica, li ci sono 4 categorie di differenza.
Che atmosfera comunque li a Monaco! stadio pieno e dove non cade uno spillo come avveniva da noi 20 anni fa, li le leggi sulla capienza e le vie di fuga sono diverse rispetto agli stadi Italiani…basta guardare anche lo stadio del Dortmund
calcio verticale giocato da centometristi con tecnica contro calcio orizzontale giocato da appassionati della domenica mattina …..la differnenza e’ questa tra calcio top europeo ed il calcio Italiano (tutto)