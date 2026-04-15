Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della gara di domenica sera contro la Virtus Entella. La squadra si sta preparando agli ordini di mister Caserta per affrontare una sorta di finale, o quantomeno questa dovrà essere l’interpretazione che ogni singolo elemento della rosa sarà chiamato a dare a questa partita. C’è anche attesa per la risposta del pubblico empolese, favorito dal costo contenuto dei biglietti messo a disposizione dalla società per questo match. Chi ama questa squadra domenica dovrà esserci.

È ancora presto per capire nel dettaglio quelle che saranno le scelte di Fabio Caserta in vista della sfida contro i liguri. Un punto fermo dovrebbe essere rappresentato dalla difesa a quattro, mentre dalla metà campo in su si stanno provando diverse soluzioni. In questo senso, l’ago della bilancia sarà rappresentato dal recupero completo di Elia o dalla possibilità di vederlo partire inizialmente dalla panchina. È chiaro che la prima opzione è quella auspicata da tutti, anche perché, senza togliere nulla agli altri, Elia si sta dimostrando il giocatore di movimento più determinante della squadra. Nel caso in cui fosse pienamente recuperato, non è da escludere un ritorno al 4-2-3-1. Le scelte non saranno semplici per Caserta, che dovrà valutare attentamente non solo la condizione fisica e la qualità tecnica, ma soprattutto la solidità mentale dei singoli. Proprio per questo motivo non è da escludere l’inserimento dal primo minuto del capitano, Haas, elemento che può garantire esperienza e personalità in una gara di questo tipo.

Al netto delle condizioni di Elia, in miglioramento ma non ancora certe al cento per cento, e dell’assenza del lungo degente Pellegri, il resto della rosa è a disposizione, offrendo quindi al tecnico ampie possibilità di scelta. La squadra continuerà ad allenarsi fino alla rifinitura di sabato mattina e da domani sera entrerà in ritiro anticipato. Da evidenziare che però, già da ogg,i gli allenamenti saranno tutti a porte chiuse; quindi anche per noi nei prossimi giorni sarà più difficile poter raccontare l’evoluzione della settimana di lavoro.