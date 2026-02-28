Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pari dal match interno con il Cesena
FULIGNATI: 5 Stavolta il portiere azzurro non fornisce una buona prestazione. Ha sulla coscienza il gol del vantaggio romagnolo sbagliando completamente l’uscita su Cerri. Non è un episodio isolato, perchè anche nel secondo tempo interviene in maniera incerta su un cross alla di Ciervo decisamente alla portata.
LOVATO: 6.5 Coinvolto nel blackout di tutto il pacchetto arretrato, ma è il migliore della retroguardia azzurra. Riesce a limitare Cerri prima e Vrioni dopo. Soprattutto nella ripresa prova a suonare la carica ai compagni, sua la girata pericolosa ad inizio secondo tempo. Sulla destra si propone con continuità creando difficoltà agli avversari
GUARINO: 5.5 Inizia con il freno a mano tirato condizionato da un piccolo problema di carattere fisico. Esce alla distanza dando maggiore solidità alla retroguardia, limitando le pericolose ripartenze del Cesena.
OBARETIN: 5.5 Anche il difensore di proprietà del Napoli fatica non poco. Soprattutto nel primo tempo soffre le iniziative degli esterni dei romagnoli. Nella seconda parte si propone in maniera continua sulla sinistra appoggiando la manovra.
EBUEHI: 5.5 Va a corrente alternata pasticciando spesso nel fraseggio esponendosi alle giocate del Cesena in campo aperto. Non da mai la sensazione di poter incidere.
CANDELA: 6 Il suo ingresso conferisce maggiore profondità al gioco dell’Empoli. Dal momento del suo inserimento gli azzurri riescono ad aumentare il livello di intensità.
HAAS: 5 Sbaglia praticamente quasi tutte le letture e non è mai incisivo. Siamo lontani dal giocatore che conosciamo.
FILA: 6.5 Ha il merito di firmare un gol di fondamentale importanza soprattutto per il morale della squadra. Mette la sua fisicità al servizio degli azzurri.
DEGLI INNOCENTI: 5.5 Non commette errori gravi a livello tecnico, ma si limita al compitino semplice senza incidere particolarmente.
YEPES: SV
IGNACCHITI: 6 Nel grigiume del gioco della squadra visto nel primo tempo, la sua prestazione non è stata negativa. Alcune giocate ci sono e senza palla sbaglia poco.
SAPORITI: 6 Si sbatte non dando punti di riferimento agli avversari. Va a cercare spazi anche lontano dalla porta. Corsa e dinamismo al servizio della squadra.
MORUZZI: 5.5 Perde sistematicamente i duelli con lo sgusciante Ciervo. Fatica a contenere l’esuberanza del numero 11 bianconero, meglio nella ripresa proponendosi in avanti ma non incide.
SHPENDI: 6.5 Di una spanna superiore ai compagni di attacco e centrocampo. Si prende sulle spalle la squadra anche nei momenti di difficoltà: lo fa guadagnando punizioni mettendo generosità e grande dinamismo, spesso poco assistito.
NASTI: 5 Ancora polveri bagnati per l’ex Cremonese che una buona palla nel primo tempo l’avrebbe. Mai pericoloso.
ILIE: 6 Rispetto ad altre volte il suo contributo è superiore, il rumeno ha sul destro la palla della vittoria trovando la respinta di Klinsmann.
MISTER DIONISI: 5.5 A tratti la squadra ha dimostrato incertezze e paure, frutto del momento negativo. Gli azzurri hanno sofferto a contenere le ripartenze del Cesena disunendosi e allungandosi molto. Nel secondo tempo attraverso i cambi qualcosa di buono si è visto, il forcing finale poteva portare qualcosa in più. E’ innegabile che la mancanza di successi pesa sulla testa e le gambe dei giocatori, adesso c’è ci sono due insidiose trasferte a Bari e Catanzaro dove sarà fondamentale fare punti per tenere lontana la zona playout.
NASTI 3
Qua non si stanno rendendo conto….
Fulignati 5
Lovato 7
Guarino 4,5
Obaretin 5,5
Ebuhei 4,5
Ignacchiti 5,5
Degli Innocenti 4,5
Haas 6
Moruzzi 4
Nasti 4
Shpendi 6,5
(Yepes 6 Ilie 6,5 Saporiti 7 Fila 7)
mister Dionisi 3, vai via, dimettiti, ci porti in C
Candela 6
Dove si vede chiaramente che l’allenatore ha sbagliato la formazione iniziale
Ci mancava la cattiva giornata di Fulignati che finora era una delle poche certezze della squadra. Difesa quasi sempre in difficoltà, meno male che si è trovato il gol del pareggio. Una vittoria sarebbe stata scaccia crisi, con questo pari la crisi continua perchè in classifica chi è dietro mi sembra che allunghi il passo mentre noi continuiamo a passeggiare..
Fate giocare Candela che è in forma ed ha grande gamba e ottimo piede invece di quel morto di Ebuehi, è visibile che quando entra fa meglio di quel fisilitico, senza arte né parte…
Fulignati 5
Lovato 7
Guarino 4,5
Obaretin 6
Ebuhei 5
Ignacchiti 5
Degli Innocenti 4,5
Haas 6
Moruzzi 4.5
Nasti 3
Shpendi 6
(Yepes 6 Ilie 6 Saporiti 6.5 Fila 6.5
Come sarà la classifica dopo Bari e Catanzaro ? Quanti punti faranno le altre ?
I voti sono abbastanza giusti.
Fila ha fatto pena come nasti. Non ha vinto un duello con l aggravante che è 15 cm e chili piudi nasti
Si salva solo per il gol.
moruzzi e nasti 4…non sanno giocare a calcio….saporiti 3 non si può battere una punizione dal limite dell area a scavino…presuntuoso e scarso xome il resto della squadra e voi giornalisti che non citate una giocata del genere siete complici di questa situazione deprimente della squadra.
Non sono stato mai contro Dionisi…. però sta esagerando, non fa giocare la squadra, soprattutto in casa. Ho sentito la sua intervista alla radio e Tv è imbarazzante, insite che non si è giocato male (Ma che partita vede dalla panchina), che i ragazzi si sono impegnati (ma chi? qui dormono tanti), che il primo tempo si è giocato alla pari (e i 2 pali del Cesena, non li ha visti?), il secondo ha detto che si sono surclassati (ma se c’era solo confusione in campo). Se questo è ciò che dice ai ragazzi negli spogliatoi si sta freschi!!!!
veramente i voti che date sono incomprensibili Moruzzi deve avere sempre N.C così come Nasti e Guarino…il resto sono mediocri per la categoria ad eccezione e di Lovato ed Elia
Come direbbe il mio amico Claudio… chi la fa, la Shpendi
Forse ho assistito a un’altra partita o il primo sole mi ha accecato la vista…. ma i voti sono estremamente generosi, specie quello di Dionisi, reo di non aver dato un gioco a questa squadra che ad oggi è penoso…. niente schemi, se non il giropalla stucchevole tra centrali e quinti …. e manovra talmente lenta che sfiora la noia. voto a Dionisi 4, per scelte e tutto quanto sopra. Se avessimo una società, non sarebbe più a Empoli.
Purtroppo verrà sollevato a giochi fatti e quando la mossa sarà assolutamente inutile.
Quanto alla squadra, la maggior parte tra il 5 e 5,5 …. Nasti sv (perché ha giocato?) e Fulignati 4 (errore grave) …. meglio Ilie…. un lampo? chi sa….
Fulignati,Guarino e Moruzzi anche 4.Obaretin troppo lento.Degli Innocenti non ha il piede educato.Abbiamo pareggiato per miracolo perche’ Cerri ha sbagliato un gol incredibile.Haas purtroppo non e’ piu’ il giocatore che conoscevamo.Carlo B
la solita partita di una squadra fatta di giocatori mediocri , di più non è possibile.Speriamo che basti per tenere la categoria
senza Elia allora siamo proprio da lottare salvezza,oggi si è visto chiaramente
Saporiti si meriterebbe di essere sempre titolare. Corre corre corre, si batte, lotta, calcia in porta. Ad averne così di questi tempi..
giocatori scarsi come quest anno credo che non abbiamo mai avuti
non sono né fisici né tecnici né hanno qualità che fanno qualche minima differenza
gioco zero
coraggio zero
allenatore insulso e nonotono , squadra identica , monofase senza scintilla che accende il motore …..
giocare contro chi ti attacca e crea gioceo e facile , ti metti dietro e giochi di rimessa …..in casa che dovresti giocare per vincere mancano sia il coraggio che la capacità
squadra monotona e noiosa , non hai mai la sensazione di poter far goal e sopratutto di poter vincere. che tristezza
allontanate Dionisi prima possibile perché con questo lento bollire la rana muore e non se ne accorge ….
Era facile prevederlo: le due belle partite contro Palermo e Frosinone erano dovute al fatto che le grandi squadre giocano e lasciano giocare. Contro squadre di caratura inferiore, andiamo sempre in difficoltà. Purtroppo l’allenatore sta deludendo sempre più nella formazione, le sostituzioni, e, soprattutto, le visionarie giustificazioni nelle interviste. La squadra è modesta, e senza Elia vale molto meno. I voti che vedo sono assurdi. Tra chi si è salvato e chi è stato disastroso, mezzo punto o un punto di differenza. Fare i medici pietosi non serve, anzi è dannosissimo. Fulignati ha sbagliato, ok, ma errori gravi li ha commessi pure Maignan. Gli altri? Abbiamo un solo difensore forte, Lovato. E cosa facciamo? Non lo facciamo giocare centrale. Infatti, tutti i centravanti avversari hanno segnato. Come centrale, gioca “mi manda Picone”. Vorrei dire a Picone che non riuscirà a venderlo e dovrà tenerselo anche il prossimo anno, speriamo non in C. Tanta amarezza!
Avevi individuato che alla squadra serviva una punta fisica e un’alternativa a Elia sulla fascia. Il Ds ti prende Fila e Candela e te fai giocare invece Nasti e Ebuhei??
Son queste le cose che mi fanno imbestialire.
Forza, a Bari rientrano Elia (unico giocatore di quest’anno che ci fa divertire) e Magnino (che ci dà consiste fisicità nel mezzo)
Consistenza e fisicità. A Bari vinciamo.