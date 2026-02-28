Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pari dal match interno con il Cesena

FULIGNATI: 5 Stavolta il portiere azzurro non fornisce una buona prestazione. Ha sulla coscienza il gol del vantaggio romagnolo sbagliando completamente l’uscita su Cerri. Non è un episodio isolato, perchè anche nel secondo tempo interviene in maniera incerta su un cross alla di Ciervo decisamente alla portata.

LOVATO: 6.5 Coinvolto nel blackout di tutto il pacchetto arretrato, ma è il migliore della retroguardia azzurra. Riesce a limitare Cerri prima e Vrioni dopo. Soprattutto nella ripresa prova a suonare la carica ai compagni, sua la girata pericolosa ad inizio secondo tempo. Sulla destra si propone con continuità creando difficoltà agli avversari

GUARINO: 5.5 Inizia con il freno a mano tirato condizionato da un piccolo problema di carattere fisico. Esce alla distanza dando maggiore solidità alla retroguardia, limitando le pericolose ripartenze del Cesena.

OBARETIN: 5.5 Anche il difensore di proprietà del Napoli fatica non poco. Soprattutto nel primo tempo soffre le iniziative degli esterni dei romagnoli. Nella seconda parte si propone in maniera continua sulla sinistra appoggiando la manovra.

EBUEHI: 5.5 Va a corrente alternata pasticciando spesso nel fraseggio esponendosi alle giocate del Cesena in campo aperto. Non da mai la sensazione di poter incidere.

CANDELA: 6 Il suo ingresso conferisce maggiore profondità al gioco dell’Empoli. Dal momento del suo inserimento gli azzurri riescono ad aumentare il livello di intensità.

HAAS: 5 Sbaglia praticamente quasi tutte le letture e non è mai incisivo. Siamo lontani dal giocatore che conosciamo.

FILA: 6.5 Ha il merito di firmare un gol di fondamentale importanza soprattutto per il morale della squadra. Mette la sua fisicità al servizio degli azzurri.

DEGLI INNOCENTI: 5.5 Non commette errori gravi a livello tecnico, ma si limita al compitino semplice senza incidere particolarmente.

YEPES: SV

IGNACCHITI: 6 Nel grigiume del gioco della squadra visto nel primo tempo, la sua prestazione non è stata negativa. Alcune giocate ci sono e senza palla sbaglia poco.

SAPORITI: 6 Si sbatte non dando punti di riferimento agli avversari. Va a cercare spazi anche lontano dalla porta. Corsa e dinamismo al servizio della squadra.

MORUZZI: 5.5 Perde sistematicamente i duelli con lo sgusciante Ciervo. Fatica a contenere l’esuberanza del numero 11 bianconero, meglio nella ripresa proponendosi in avanti ma non incide.

SHPENDI: 6.5 Di una spanna superiore ai compagni di attacco e centrocampo. Si prende sulle spalle la squadra anche nei momenti di difficoltà: lo fa guadagnando punizioni mettendo generosità e grande dinamismo, spesso poco assistito.

NASTI: 5 Ancora polveri bagnati per l’ex Cremonese che una buona palla nel primo tempo l’avrebbe. Mai pericoloso.

ILIE: 6 Rispetto ad altre volte il suo contributo è superiore, il rumeno ha sul destro la palla della vittoria trovando la respinta di Klinsmann.

MISTER DIONISI: 5.5 A tratti la squadra ha dimostrato incertezze e paure, frutto del momento negativo. Gli azzurri hanno sofferto a contenere le ripartenze del Cesena disunendosi e allungandosi molto. Nel secondo tempo attraverso i cambi qualcosa di buono si è visto, il forcing finale poteva portare qualcosa in più. E’ innegabile che la mancanza di successi pesa sulla testa e le gambe dei giocatori, adesso c’è ci sono due insidiose trasferte a Bari e Catanzaro dove sarà fondamentale fare punti per tenere lontana la zona playout.