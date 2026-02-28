E M P O L I 0 C E S E N A 1

29′ C Shpendi

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Obaretin, Lovato, Guarino, Obaretin; Ebuehi, Haas, Degli Innocenti, Ignacchiti (46′ Saporiti) Moruzzi; Shpendi, Nasti.

A Disp: Perisan, Gasparini, Curto, Romagnoli, Ilie, Yepes, Fila, Candela, Indragoli, Popov, Bianchi.

Allenatore: Alessio Dionisi.

CESENA (3-5-2) : Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Shpendi, Cerri.

A Disp: Siano, Ferretti, Bastoni, Berti, Amoran, Wade, Guidi, Vrioni, Mangraviti, Corazza, Olivieri, Zamagni.

Allenatore: Michele Mignani

ARBITRO: Sig. Pezzuto di Lecce. Assistenti: Niedda/Pascarella. VAR: Monaldi/Paganessi

Ammoniti: 41′ Cerri (C),

LIVE MATCH

46′- Il primo pallone del secondo tempo viene giocato dal Cesena. Alessio Dionisi ha operato il primo cambio: Saporiti per Ignacchiti.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo fra qualche fischio proveniente dalla maratona con il Cesena in vantaggio ai danni dell’Empoli per 1-0. Prima frazione decisamente sotto tono degli uomini di Dionisi, spesso imprecisi e impacciati. I romagnoli si sono resi pericolosi ogni volta che si sono proposti in avanti colpendo due pali oltre al gol per il momento decisivo di Christian Shpendi

45′- Assegnato un minuto di recupero

45′- Lungo cross di Guarino controllato agevolmente da Klinsmann.

43′- Altro palo del Cesena! Cerri si presenta in area, il suo destro viene respinto da Fulignati sul legno.

42′- Nasti colpisce di testa su cross di Degli Innocenti non inquadra la porta.

42′- Stiven Shpendi si procura il quarto tiro dalla bandierina.

41′- Cerri è il primo ammonito della gara per fallo su Haas.

39′- Fischiato un fallo in attacco a Stiven Shpendi. Si ripartirà con un calcio di punizione per il Cesena.

37′- Si procura il secondo angolo la squadra azzurra. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina ci prova Ignacchiti, sul suo sinistro si immola Frabotta generando un nuovo tiro dalla bandierina.

35′- Fischiato fallo ai danni di Cerri, punizione in favore della truppa di Dionisi.

33′- Cominciano a piovere i primi sporadici fischi dalle tribune del Castellani. Il pallone sembra pesare molto tra i piedi della truppa di Dionisi, mancano le idee ma probabilmente anche la serenità.

33′- Punizione guadagnata dagli azzurri affidata a Moruzzi, il suo cross respinto dalla retroguardia del Cesena.

31′- Una vera e propria frittata quella confezionata dalla difesa azzurra che ha regalato la rete del vantaggio ai romagnoli.

29′- Si porta in vantaggio il Cesena, uscita completamente fuori tempo di Fulignati favorendo Cerri, scarica per Christian Shpendi che a porta vuota mette in rete

27′- Ignacchiti finisce a terra al limite dell’area.

25′- Errore sanguinoso di Obaretin che libera Stiven Shpendi, l’albanese viene fermato in maniera provvidenziale dalla chiusura di Lovato.

23′- Superata da poco la metà del primo tempo sul risultato di 0-0.

21′- Si sono abbassati drasticamente i ritmi, le due squadre appaiono prudenti e timorose.

19′- Dalla bandierina va Degli Innocenti, il suo cross trova la deviazione aerea di Obaretin, ma il suo colpo di testa non inquadra la porta.

18′- Obaretin conquista il primo angolo della partita.

15′- Christian Shpendi lascia partire un diagonale da posizione defilata non inquadrando la porta.

13′- Occasione Cesena! azione in linea dei romagnoli ispirata da Cerri per Francesconi abile a pescare l’inserimento di Frabotta: il suo sinistro viene respinto dal palo alla sinistra di Fulignati.

11′- Predominio territoriale della squadra di Dionisi. Avvio piuttosto prudente del Cesena in queste prime battute della gara.

9′- Impreciso il passaggio di Guarino che intendeva servire Stiven Shpendi.

8′- Rispetto al previsto Dionisi ha schierato Lovato al centro della difesa spostando braccetto destro Guarino.

6′- Moruzzi ci prova da sinistra lasciando partire un cross sul quale si avventa Nasti, il suo colpo di testa abbondantemente sopra la traversa.

4′- I due riprendono il loro posto in campo. Proprio il numero 14 perde palla innescando la ripartenza degli avversari, sulla quale interviene proprio Guarino.

3′- Duro scontro fra Guarino e Frabotta. I due finiscono a terra.

2′- Stiven Shpendi affonda presentandosi in area, il suo sinistro viene respinto da Klinsmann. Riprende l’albanese ma il suo tiro da posizione defilata finisce sopra la traversa.

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone del confronto, il Cesena risponde in casacca giallo oro.

0′ – Dionisi sceglie Ebuehi per andare a fare il quinto a destra con Candela che partirà dalla panchina. Haas vince il ballottaggio con Yepes, Nasti quello con Fila.

1° Tempo