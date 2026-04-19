Campionato Primavera 2
Risultati 27a giornata
EMPOLI – Spezia 4 – 0
Gol: 24′ Monaco – 25′ Orlandi – 60′ Mazzi – 90′ Rugani
|Avellino
|–
|Bari
|1
|1
|5’ Stoyanov (B) – 89’ D’Auria (A)
|Benevento
|–
|Pisa
|1
|0
|64’ Manuzzi
|Catanzaro
|–
|Ascoli
|3
|2
|35′ Dente (A) – 54′ D’Agostino (A) – 56′ Ciani (C) – 79′ Pierluigi Rig. (C) – 83′ Dippolito (C)
|Cosenza
|–
|Ternana
|1
|1
|Barbagallo (C) – Coltorti (T)
|Palermo
|–
|Crotone
|7
|1
|5′ Avena (P) – 15′ Anghileri (P) – 20′ Bertolino (P) – 22′ Pierangeli (C) – 46′ Bertolino (P) – 48′ Anghileri (P) – 50′ Avena (P) – 72′ Bertolino (P)
|Perugia
|–
|Salernitana
|3
|1
|9′ st Perugini (P), 26′ st Ciani (P), 38′ st Paudice (S), 41′ st Giardino (S)
|Pescara
|–
|Monopoli
|1
|4
|27’ Diugevic (M) – 48’ Lamberta (M) – 58 ‘ Diufevic (M) – 65’ Spano (M) – 78’ D’Arcangelo (P)
.
Classifica dopo la 27a giornata
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|27
|65
|20
|5
|2
|65
|16
|Perugia
|27
|49
|14
|7
|6
|42
|23
|Avellino
|27
|47
|12
|11
|4
|51
|34
|Spezia
|27
|45
|14
|3
|10
|52
|39
|Pescara
|27
|45
|13
|6
|8
|41
|31
|Catanzaro
|27
|43
|13
|4
|10
|36
|32
|Pisa
|27
|42
|11
|9
|7
|49
|36
|Ternana
|27
|41
|11
|8
|8
|47
|46
|Benevento
|27
|38
|11
|5
|11
|37
|44
|Monopoli
|27
|35
|10
|5
|12
|38
|46
|Ascoli
|27
|33
|8
|9
|10
|42
|42
|Bari
|27
|29
|7
|8
|12
|34
|36
|Palermo
|27
|26
|5
|11
|11
|34
|38
|Cosenza
|27
|22
|5
|7
|15
|26
|59
|Salernitana
|27
|20
|5
|5
|17
|23
|57
|Crotone
|27
|12
|1
|9
|17
|18
|54
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 25a Giornata
Juve Stabia – EMPOLI 0 – 7
Gol: 9’ Isidori – 13’ Pucci – 26’ Biondini – 45’ Landi – 62’ Orlandi – 73’ Murolo – 82’ Isidori
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 26a Giornata (Ultima Giornata)
EMPOLI – Juve Stabia 5 – 0
Gol: 1’ Lodi – 42’ Page – 46’ Vysniauskas – 62’ Muciaccia – 82’ Marini
L’ EMPOLI termina al 3° posto del suo Girone ed accede agli OTTAVI DI FINALE del Campionato che si disputarenno in gare di Andata e Ritorno.
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 26a Giornata (Ultima Giornata)
EMPOLI – Juve Stabia 3 – 0
Gol: 35’ Chico – 74’ e 83’ Princeton
L’ EMPOLI termina al 2° posto del suo Girone ed accede agli OTTAVI DI FINALE del Campionato che si disputarenno in gare di Andata e Ritorno.
Meno male ci siete voi!!