Campionato Primavera 2

Risultati 27a giornata

 

 

EMPOLI – Spezia              4 – 0                

Gol: 24′ Monaco – 25′ Orlandi  – 60′ Mazzi – 90′ Rugani

 

 

 

Avellino Bari 1 1
5’ Stoyanov (B) – 89’ D’Auria (A)
Benevento Pisa 1 0
64’ Manuzzi
Catanzaro Ascoli 3 2
35′ Dente (A) – 54′ D’Agostino (A) – 56′ Ciani (C) – 79′ Pierluigi Rig. (C) – 83′ Dippolito (C)
Cosenza Ternana 1 1
Barbagallo (C) – Coltorti (T)
Palermo Crotone 7 1
5′ Avena (P) – 15′ Anghileri (P) – 20′ Bertolino (P) – 22′ Pierangeli (C) – 46′ Bertolino (P) – 48′ Anghileri (P) – 50′ Avena (P) – 72′ Bertolino (P)
Perugia Salernitana 3 1
9′ st Perugini (P), 26′ st Ciani (P), 38′ st Paudice (S), 41′ st Giardino (S)
Pescara Monopoli 1 4
27’ Diugevic (M) – 48’ Lamberta (M)  – 58 ‘ Diufevic (M) – 65’ Spano (M) – 78’ D’Arcangelo (P)

.

Classifica dopo la 27a giornata

  Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 27 65 20 5 2 65 16
Perugia 27 49 14 7 6 42 23
Avellino 27 47 12 11 4 51 34
Spezia 27 45 14 3 10 52 39
Pescara 27 45 13 6 8 41 31
Catanzaro 27 43 13 4 10 36 32
Pisa 27 42 11 9 7 49 36
Ternana 27 41 11 8 8 47 46
Benevento 27 38 11 5 11 37 44
Monopoli 27 35 10 5 12 38 46
Ascoli 27 33 8 9 10 42 42
Bari 27 29 7 8 12 34 36
Palermo 27 26 5 11 11 34 38
Cosenza 27 22 5 7 15 26 59
Salernitana 27 20 5 5 17 23 57
Crotone 27 12 1 9 17 18 54

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 25a Giornata

Juve Stabia – EMPOLI         0 – 7

Gol: 9’ Isidori – 13’ Pucci – 26’ Biondini – 45’ Landi – 62’ Orlandi – 73’ Murolo – 82’ Isidori

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 26a Giornata    (Ultima Giornata)

EMPOLI – Juve Stabia         5 – 0

Gol: 1’ Lodi – 42’ Page – 46’ Vysniauskas – 62’ Muciaccia – 82’ Marini

 L’ EMPOLI termina al 3° posto del suo Girone ed accede agli OTTAVI DI FINALE del Campionato che si disputarenno in gare di Andata e Ritorno.

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 26a Giornata    (Ultima Giornata)

EMPOLI – Juve Stabia          3 – 0

Gol: 35’ Chico – 74’ e 83’ Princeton

L’ EMPOLI termina al 2° posto del suo Girone ed accede agli OTTAVI DI FINALE del Campionato che si disputarenno in gare di Andata e Ritorno.

 

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Fabrizio Fioravanti

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