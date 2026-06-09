Guido Pagliuca continua a restare nel valzer delle panchine della prossima Serie B. Il tecnico di Cecina, ancora sotto contratto con l’Empoli fino al 30 giugno 2027, sarebbe infatti tra i profili valutati dal Catanzaro per la successione di Alberto Aquilani. I calabresi sono chiamati a trovare una nuova guida tecnica dopo una stagione di altissimo livello, conclusa ad un passo dalla promozione in Serie A. Aquilani è ormai destinato al Sassuolo e la dirigenza giallorossa sta vagliando diversi nomi per aprire un nuovo ciclo. Tra questi ci sarebbe appunto anche quello di Pagliuca, inserito in una lista che comprende pure Possanzini e Galloppa. Quest’ultimo, però, sembra molto vicino al Modena, circostanza che potrebbe restringere il campo dei candidati.

Per l’Empoli la situazione merita attenzione. Come noto, Pagliuca è ancora legato contrattualmente al club azzurro e l’eventuale approdo a Catanzaro potrebbe consentire alla società di Monteboro di risolvere un’altra posizione ancora aperta sul fronte allenatori. Un aspetto non secondario in una fase in cui si sta lavorando alla definizione del nuovo assetto tecnico. Con Alessio Dionisi ormai ad un passo dalla firma con il Watford, la possibilità di trovare una sistemazione anche per Pagliuca rappresenterebbe un ulteriore tassello da mettere a posto. Al momento siamo ancora nel campo delle valutazioni e delle indiscrezioni, ma sarà interessante seguire gli sviluppi attorno all’allenatore cecinese nelle prossime settimane.