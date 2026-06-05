Molte società di Serie B sono alla ricerca dell’allenatore in vista della prossima stagione, tra cui l’Empoli che al momento non ha ancora preso una decisione definitiva. Ricordiamo che attualmente sono sotto contratto con gli azzurri Dionisi, Pagliuca e anche Caserta fino al 30 giugno. Per Dionisi vi abbiamo parlato ieri del forte interessamento del Watford mentre quest’oggi c’è da segnalare l’inserimento della Carrarese su Guido Pagliuca, in vista del probabile addio di Calabro diretto verso Padova.

Ci sarebbero contatti in corso tra le parti e ovviamente Pagliuca non sarebbe il solo in lista visto che tra i nomi al vaglio della Carrarese ci sono anche Galloppa, Gorgone e Magnanelli. Come detto, nell’eventualità, ci sarebbe prima da trovare un accordo tra il tecnico di Cecina e l’Empoli visto il contratto in essere fino al 2027.