Molte società di Serie B sono alla ricerca dell’allenatore in vista della prossima stagione, tra cui l’Empoli che al momento non ha ancora preso una decisione definitiva. Ricordiamo che attualmente sono sotto contratto con gli azzurri Dionisi, Pagliuca e anche Caserta fino al 30 giugno. Per Dionisi vi abbiamo parlato ieri del forte interessamento del Watford mentre quest’oggi c’è da segnalare l’inserimento della Carrarese su Guido Pagliuca, in vista del probabile addio di Calabro diretto verso Padova.
Ci sarebbero contatti in corso tra le parti e ovviamente Pagliuca non sarebbe il solo in lista visto che tra i nomi al vaglio della Carrarese ci sono anche Galloppa, Gorgone e Magnanelli. Come detto, nell’eventualità, ci sarebbe prima da trovare un accordo tra il tecnico di Cecina e l’Empoli visto il contratto in essere fino al 2027.
e chi ca…o ce ne frega..per l Empoli interessamento a Turati del Siracusa serie c..ma sicuramente non c è più nulla da raschiare nel barile..potete prendere Alessandro Uccelloni..del Lamprecchio..ma dove vogliamo andare..mercato dove mi sembra che non vogliate spendere un euro
Calabro da noi e Pagliuca da loro…0-0 e palla al centro…sarebbe troppo bello!
Calabro non è alla nostra portata, bisogna prendere atto della nuova realtà
Ne sono consapevole…🤷♂️
Sarei curioso anch’io, guarda.
Speriamo che non faccia come la ragazza dalle belle ciglia.
Calabro va al Padova
Il Padova non sarà nel lotto delle squadre in lotta per la salvezza.
Quindi occhio a scegliere bene almeno l’allenatore, perchè in una squadra comunque giovane, inesperta ed immagino di non gran qualità tecnica le caratteristiche di unione, coesione personalità e carisma ma anche entusiasmo saranno fondamentali.
Marcella bella andò a S Remo con una canzone brutta ma attuale pensa per te che io menso per me…. pensiamo per noi.
Arriva Turati!
In porta?
Sarebbe il posto giusto per lui in quel covo di marmiferi che definire ignoranti è un’offesa all’ignoranza stessa!!!