|E M P O L I
|8
|CASTELFIORENTINO
|0
5′ Bianchi; 7′ Bianchi, 18′ Popov, 44′ Popov, 71′ Campaniello, 73′ Monaco, 78′ Orlandi, 91′ Monaco
EMPOLI (3-5-2) : Seghetti (46′ Perisan); Curto (66′ Rugani), Guarino (66′ Bembnista), Tosto (46′ Indragoli); Egan (66′ Busiello), Magnino (58′ Monaco), Belardinelli (66′ Huqi), Saporiti (58′ Babalola), Ceesay (58′ Sodero, 75′ Orlandi); Popov (46′ Campaniello, 75′ Di Stefano), Bianchi (57′ Asmussen).
A Disp: Filippis, Pasalic.
Allenatore: Guido Pagliuca
CASTELFIORENTINO : Bartolozzi, Dallai, Ippolito, Marzuoli, Morandini, Ticciati, Bucalossi, Locci, Donati, Borgognoni, Bomarouan.
A Disp: Maltinti V, Pucci, Zohouli.
Allenatore: Dario Ciappi
ARBITRO: Sig. Niccolai di Pistoia. Assistenti: Barretta/Rastrelli.
Ammoniti: 64′ Morandini (C),
LIVE MATCH
91′- GOL EMPOLI. Monaco firma l’ottavo gol superando il portiere avversario con un destro da dentro l’area
90′- Assegnati due minuti recupero.
89′- Destro impreciso di Huqi finisce abbondantemente alla sinistra di Bartolozzi.
88′- Monaco pesca l’inserimento di Babalola ma il suo cross finisce direttamente sopra la traversa.
87′- Busiello arma il destro deviato oltre la linea di fondo. Sugli sviluppi del tredicesimo angolo, conclusione dalla lunga distanza ancora di Busiello alto.
86′- Destro di Monaco respinto da un ottimo colpo di reni di Bartolozzi.
84′- Orlandi sfonda a destra entra in area, il suo cross viene respinto.
83′- Pescato in fuorigioco Pucci. Si riparte con una punizione per gli azzurri.
82′- Busiello va via sulla destra il suo cross per Orlandi, che da due passi non inquadra la porta.
81′- Piatto destro di Asmussen finisce sopra la traversa.
80′- Pescato in posizione di fuorigioco di Orlandi.
78′- GOL EMPOLI. Orlandi pescato in verticale da un ottimo esterno destro di Asmussen.
76′ – Gol annullato ad Orlandi per fuorigioco su cross di Babalola.
75′- Destro di Bucalossi respinto da Babalola in corner.
73′- GOL EMPOLI. Monaco firma il 6-0 servito da Busiello.
72′- Busiello servito da Monaco si presenta davanti a Bartolozzi ma il suo sinistro finisce a lato.
71′- GOL EMPOLI. Tap-in di Campaniello su respinta di Bartolozzi abile a respingere la rovesciata di Monaco.
70′- Campaniello rientra sul destro respinto dal muro ospite.
69′- Babalola conquista l’undicesimo corner per l’Empoli.
68′- Si riprende dal fallo laterale in favore degli azzurri.
66′- Cooling break.
65′- Bello spunto di Babalola, il suo destro deviato dal portiere ospite.
64′- La punizione susseguente di Monaco bloccata da Bartolozzi.
64′- Morandini si prende un giallo per un intervento in netto ritardo su Monaco.
63′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina allontana in qualche modo il portiere ospite.
62′- Monaco conduce la transizione per Sodero che lascia proseguire Campaniello. Il suo sinistro respinto in corner da Bortolozzi.
61′- Conquista un calcio di punizione il Castelfiorentino.
60′- Punizione di Sodero che si spegne alla sinistra di Bartolozzi.
56′- Cross di Egan sul primo palo a cercare il colpo di tacco di Bianchi respinto ottimamente da Bartolozzi.
55′- Destro troppo di esterno di Saporiti alto sopra la traversa.
54′- Bianchi si sposta sul destro prova la conclusione sulla quale si immola Ticciati.
53′- Si mantiene in zona d’attacco l’Empoli guadagnando un fallo laterale dal lato sinistro.
52′- Il portiere del Castelfiorentino si oppone prima a Belardinelli e poi a Bianchi.
51′- Saporiti in verticale trova la deviazione di Marzuoli che favorisce Campaniello, mette a sedere Bartolozzi abile a respingere.
50′- Bianchi in verticale per Egan pescato in fuorigioco. Il suo tiro era stato comunque respinto da Bartolozzi.
48′- Ceesay sfonda a sinistra il suo cross viene respinto.
47′- Sinistro a giro di Saporiti a lato di poco alla destra della porta avversaria.
46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa. Nell’intervallo tre cambi per Pagliuca: Perisan, Indagoli e Campaniello per Seghetti, Tosto e Popov.
2° Tempo
46′- Si va all’intervallo con gli azzurri in vantaggio per 4-0 per effetto delle doppiette di Bianchi e Popov.
46′- Egan servito in area, si porta sul sinistro deviato oltre la traversa.
45′- Bella copertura di Bianchi in area azzurra.
44′- GOL EMPOLI! Bianchi pesca in verticale Popov che anticipa Bartolozzi firmando il 4-0.
43′- Dalla bandierina Saporiti, allontana Ippolito.
42′- Percussione di Ceesay che ritarda la conclusione, poi il suo destro viene respinto in corner.
41′- Non riesce la combinazione fra Saporiti ed Egan.
40′- Egan viene pescato nuovamente libero sulla destra, il suo diagonale viene neutralizzato da Bortolozzi. Sul capovolgimento di fronte plastica parata di Seghetti sul tiro da fuori di Borgognoni.
39′- Intervento in ritardo di Ippolito su Magnino. Punizione per gli azzurri all’interno della propria metà campo.
37′- Magnino servito da Ceesay prova l’esterno ma non inquadra la porta avversaria.
36′- Accelerazione centrale di Bianchi, appoggia per Popov. Il destro dell’ucraino viene respinto.
35′- Buono l’anticipo di Tosto ai danni di Borgognoni.
33′- Bianchi dal limite lascia partire un sinistro in caduta a lato alla destra di Bartolozzi.
31′- Magnino lascia partire un destro da fuori respinto in angolo.
29′- Ceesey va via sulla sinistra, entra in area, scarica per Magnino che scheggia il palo alla sinistra di Bartolozzi.
28′- Si riparte con il rinvio dal fondo del Castelfiorentino.
26′- Cooling Break.
25′- Destro di Saporiti a lato alla destra di Bartolozzi
24′- Filtrante di Magnino a pescare Popov che si fa ipnotizzare da Bortolozzi.
23′- Impreciso il suggerimento di Banchi per Popov.
21′- Combinazione Popov-Saporiti per Bianchi, il suo sinistro viene respinto oltre la traversa. Terzo tiro dalla bandierina per gli azzurri.
20′- Ceesay dal limite lascia partire un sinistro che sorvola la traversa.
19′- Si propone in avanti il Castelfiorentino, allontana Guarino.
18′- Gol Empoli. Belardinelli la mette in mezzo Popov in spaccata depone al centro della porta avversaria
16′- Gli azzurri conquistano il primo angolo del match. Va Saporiti dalla bandierina, stacco aereo di Popov respinto da Bartolozzi poi Belardinelli non trova lo spazio per il tiro.
15′- Belardinelli pesca il taglio di Egan ma il suo controllo non è perfetto, libera la difesa del Castelfiorentino.
14′- Non riesce la commessione tra Belardinelli e Saporiti.
12′- Sinistro di Magnino dal limite spostato verso sinistra finisce a lato.
10′- Ceesay dalla lunetta non inquadra la porta.
9′- Possesso palla insistito degli azzurri che vanno a caccia della riconquista dalla palla in fase di non possesso.
7′ – GOL EMPOLI. Raddoppio dell’Empoli che va a segno ancora con Bianchi servito da Ceesay.
6′- Curto pesca l’inserimento di Egan anticipato in fallo laterale.
5′- GOL EMPOLI. Sinistro vincente di Bianchi dal limite imparabile per Bartolozzi
4′- Saporiti cambia gioco per Magnino il quale non controlla la sfera in area ospite.
3′- Impreciso il suggerimento di Curto direttamente fra le braccia di Bartolozzi.
2′- Belardinelli apparecchia la tavola per Ceesay, il suo cross a cercare la rovesciata di Popov fuori misura.
1′- Il primo pallone viene giocato dal Castelfiorentino in maglia bianca con banda gialloblù.
0′ – Azzurri in campo con un 3-5-2 in quello che potrebbe essere quello titolare di oggi. Saporiti va a fare la mezzala con Egan dentro dal primo minuto. Assenti come noto Elia, Degli Innocenti, Shpendi ed a loro si unisce Yepes per gestione . In coda al nostro storico ed abituale LIVE potete vedere la gara in formato video.
1° Tempo
Pensa, che questa potrebbe essere la squadra titolare…… 🤦
Popov Bianchi ha un suo perché, però.
Saporiti speriamo quest anno giochi di più
o basta ma pensate un po alla fica.
Comunque per ora sicuro meglio dell anno scorso
Dopo questi due goal pare che il Padova abbia fatto un’offerta a Bianchi
Andrea, non sò se hai presente la sigla della trasmissione Calcio e Mercato sul canale 60 tutte le sere alle 23:00…
“Penso solo alle donne e al calcio, alle donne e al calcio…” il resto lo tralascio della sigla…
😀
Monaco e Asmussen numeri da circo, dei fenomeni.Il Padova ha chiesto la valutazione.
si vinceeee siamo da seria A grazie ancora pres. come avrai fatto senza soldi a costruire uno squadrone sei un grandee
4 a 0 tanta roba ragazzi , e sa uno squadrone.