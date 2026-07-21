Cambia parte del programma inerente all’amichevole che si giocherà sabato 1 agosto contro lo Spezia. Il teatro non sarà il Carlo Castellani come annunciato in un primo momento ma si giocherà presso il centro sportivo di Petroio. La gara sarà disputata a porte chiude per disposizione degli organi preposti. Ovviamente vi racconteremo il match con il nostro LIVE e ci sarà anche la diretta video da parte del club che allegheremo al nostro pezzo.