Cambia parte del programma inerente all’amichevole che si giocherà sabato 1 agosto contro lo Spezia. Il teatro non sarà il Carlo Castellani come annunciato in un primo momento ma si giocherà presso il centro sportivo di Petroio. La gara sarà disputata a porte chiude per disposizione degli organi preposti. Ovviamente vi racconteremo il match con il nostro LIVE e ci sarà anche la diretta video da parte del club che allegheremo al nostro pezzo.
si va sul poggio
vai si inizia con questo spartito!!!
ma cosa dovrebbe succedere,anche se di sabato e qualche Spezzino arriverà…
se si fanno le amichevoli si apre le porte, altrimenti si fanno con parma e Montevarchi… basta restrizioni basta fas*cio w la libertà