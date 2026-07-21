Al termine della gara giocata a Petroio contro il Castelfiorentino, vinta per otto reti a zero, abbiamo intervistato il tecnico azzurro Guido Pagliuca. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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3 Commenti

  1. Lasciamolo lavorare mister Pagliuca … e che riesca a smentire tutti i suoi detrattori … me compreso … ma una seconda chance perchè non dargliela? Almeno a parole mi pare che abbia spiegato bene i suoi errori nello scorso campionato ed è pronto a farne tesoro … Se poi vogliamo contestarlo per partito preso … non credo sia la cosa giusta ………….

  2. che dire,se perlomeno non si vedrà più la costruzione dal basso dell’ anno scorso sarebbe già tanto.sul divertimento e il piacere di giocare lo aveva detto anche l’ anno scorso.comunque sembra più rilassato,ora vedremo meglio con Entella e Spezia.

  3. Tranquillità? siamo alla prima amichevole, già la Coppa Italia si vedrà qualcosa…. ma dopo le prime 5 giornate tornerà fuori dato che la situazione sarà nuovamente dov’era prima del Sud Tirol…..

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