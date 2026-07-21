Al termine della gara giocata a Petroio contro il Castelfiorentino, vinta per otto reti a zero, abbiamo intervistato il tecnico azzurro Guido Pagliuca. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli.
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Lasciamolo lavorare mister Pagliuca … e che riesca a smentire tutti i suoi detrattori … me compreso … ma una seconda chance perchè non dargliela? Almeno a parole mi pare che abbia spiegato bene i suoi errori nello scorso campionato ed è pronto a farne tesoro … Se poi vogliamo contestarlo per partito preso … non credo sia la cosa giusta ………….
che dire,se perlomeno non si vedrà più la costruzione dal basso dell’ anno scorso sarebbe già tanto.sul divertimento e il piacere di giocare lo aveva detto anche l’ anno scorso.comunque sembra più rilassato,ora vedremo meglio con Entella e Spezia.
Tranquillità? siamo alla prima amichevole, già la Coppa Italia si vedrà qualcosa…. ma dopo le prime 5 giornate tornerà fuori dato che la situazione sarà nuovamente dov’era prima del Sud Tirol…..