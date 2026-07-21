Il nome era uscito praticamente a sorpresa, senza essere mai stato accostato in precedenza all’Empoli, ma la nostra anticipazione di sabato scorso, che vedeva già la trattativa in uno stato decisamente avanzato, trova adesso la sua conclusione. Filippo Distefano, attaccante classe 2003, è il primo volto nuovo del mercato estivo 2026 dell’Empoli.

Come detto, parliamo di un attaccante, più precisamente di una seconda punta, che arriva dalla Fiorentina a titolo definitivo. Si dovrebbe aver chiuso per una cifra pari a 200 mila euro; al club viola spetterà però anche una percentuale (dovrebbe essere del 50%) sull’eventuale futura rivendita del calciatore. Contratto fino al 30 giugno 2029. Nato a Camaiore, Distefano è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina fino all’esordio nel calcio professionistico. Successivamente il club gigliato lo ha sempre mandato in prestito. Nella stagione 2023-2024 ha vestito la maglia della Ternana, collezionando 31 presenze e realizzando 7 gol. L’anno successivo è passato al Frosinone, dove ha totalizzato 13 presenze e 2 reti. Nell’ultima stagione ha invece giocato con la Carrarese, scendendo in campo in 20 occasioni, di cui soltanto quattro da titolare, e mettendo a segno 3 gol.

Distefano si aggrega quindi fin da subito alla squadra di Guido Pagliuca, iniziando la sua nuova avventura in maglia azzurra. A lui va a Filippo il più caloroso benvenuto a Empoli.