Il nome era uscito praticamente a sorpresa, senza essere mai stato accostato in precedenza all’Empoli, ma la nostra anticipazione di sabato scorso, che vedeva già la trattativa in uno stato decisamente avanzato, trova adesso la sua conclusione. Filippo Distefano, attaccante classe 2003, è il primo volto nuovo del mercato estivo 2026 dell’Empoli.
Come detto, parliamo di un attaccante, più precisamente di una seconda punta, che arriva dalla Fiorentina a titolo definitivo. Si dovrebbe aver chiuso per una cifra pari a 200 mila euro; al club viola spetterà però anche una percentuale (dovrebbe essere del 50%) sull’eventuale futura rivendita del calciatore. Contratto fino al 30 giugno 2029. Nato a Camaiore, Distefano è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina fino all’esordio nel calcio professionistico. Successivamente il club gigliato lo ha sempre mandato in prestito. Nella stagione 2023-2024 ha vestito la maglia della Ternana, collezionando 31 presenze e realizzando 7 gol. L’anno successivo è passato al Frosinone, dove ha totalizzato 13 presenze e 2 reti. Nell’ultima stagione ha invece giocato con la Carrarese, scendendo in campo in 20 occasioni, di cui soltanto quattro da titolare, e mettendo a segno 3 gol.
Distefano si aggrega quindi fin da subito alla squadra di Guido Pagliuca, iniziando la sua nuova avventura in maglia azzurra. A lui va a Filippo il più caloroso benvenuto a Empoli.
che tristezza..
niente con il ragazzo.. speriamo che sia forte…
Non mi sembra quello che ci svolta la stagione, ma comunque sia un giocatore giovane ma nella sua maturità a 23 anni. I colpi li ha, mi preoccupa il fatto che se non ha giocato titolare nella carrarese…
Una media gol di 6-7 reti a stagione (proiettata su 38 partite) per una seconda punta va più che bene. Ha già esperienza in B. Magari esplode e fa meglio di così, magari no, ma può essere una scommessa giusta, con investimento contenuto, su un giocatore che in primavera veniva ritenuto una promessa
Questi sono acquisti da Empoli, se non lo capite fate festa. Tra parentesi, ha lasciato un buon ricordo di sè tanto a Terni, quanto a Frosinone (dove ha subito un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori buona parte della stagione) e a Carrara….benvenuto Filippo!
Ormai data la scorsa stagione non mi aspetto piú niente dai nuovi arrivi
Ecco forse se arrivava la Saeta rubia da Madrid forse ci avrebbe messo tutti d’accordo, ma accontentiamoci di Di Stefano da Camaiore!
Intanto ne abbiamo preso uno. Non è poco…
Benvenuto Filippo!
Colpo da Empoli!!! Benvenuto ragazzo!!!!
Ottimo giocatore, profilo per la NS. realtà!