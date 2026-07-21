Potrebbe proseguire l’asse di mercato tra Empoli e Fiorentina, con il direttore sportivo azzurro Fabio Artico che starebbe seguendo con attenzione un altro giovane della cantera viola. In questo caso, però, parliamo di un ragazzo che deve ancora affacciarsi al calcio professionistico, a differenza di Filippo Distefano, già approdato in azzurro (si attende solo il comunicato) e con alle spalle diverse esperienze tra i professionisti. Il nome è quello di Lapo Deli, centrocampista classe 2006. Parliamo, al momento, di un interesse, ed è giusto rimarcarlo.

Secondo quanto ci viene raccontato da colleghi che hanno avuto modo di seguirlo da vicino, Deli è un centrocampista bravo a dare ritmo alla manovra. È un giocatore che predilige il gioco verticale e che ha tra le proprie qualità un ottimo primo controllo. Anche in fase difensiva viene descritto come un centrocampista equilibratore: non un interditore puro, né un giocatore particolarmente aggressivo nell’uno contro uno, ma un elemento capace di leggere bene le situazioni e intercettare le linee di passaggio. Provando a immaginarlo nel 3-5-2 di Guido Pagliuca, il suo ruolo naturale sarebbe quello di regista davanti alla difesa, il classico vertice basso incaricato di dare ordine alla costruzione del gioco e di fare da collegamento tra il reparto arretrato e le mezzali. Nel 3-4-2-1, altro sistema sul quale Pagliuca sta lavorando, il suo impiego ideale sarebbe invece quello di mediano nella coppia centrale, magari al fianco di un centrocampista più dinamico e dominante dal punto di vista fisico.

Sempre secondo alcuni colleghi vicini all’ambiente Fiorentina, Deli presenta caratteristiche che ricordano quelle di Samuele Ricci, un calciatore che a Empoli conosciamo molto bene. Come detto, siamo ancora nel campo dei semplici interessi, che testimoniano il lavoro che Fabio Artico sta portando avanti alla ricerca di profili funzionali al progetto tecnico azzurro. Vedremo se questa situazione potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto. Da quanto sappiamo, però, l’eventuale operazione verrebbe impostata sulla base di un prestito secco, dal momento che la Fiorentina continua a credere molto nel ragazzo, fresco campione d’Italia con la formazione Primavera.