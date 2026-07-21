C’è un nuovo nome che entra tra le possibili voci di mercato in uscita ed è quello di Gerard Yepes. Come ci piace sempre fare, partiamo da un presupposto fondamentale: al momento si parla di un interesse e non di una trattativa. La voce è emersa nelle ultime ore attraverso un quotidiano che segue da vicino le vicende del Cesena. Stando a quanto riportato, e non avendo al momento altri elementi che possano rafforzare o ampliare il quadro della situazione, Yepes sarebbe stato inserito tra i profili valutati dal club romagnolo per questa sessione di mercato, da sottoporre all’attenzione del nuovo tecnico Diamanti.

In casa Empoli sappiamo bene che non esistono giocatori incedibili. Il momento che sta vivendo il club porta a pensare che, di fronte a un’offerta in grado di soddisfare tutte le parti, difficilmente verrebbero poste particolari resistenze. La sensazione, che va naturalmente presa come tale, è però che Yepes possa essere uno di quei giocatori destinati a rappresentare un punto fermo della rifondazione azzurra nel secondo mandato di Guido Pagliuca. Addirittura, e questo potremmo iniziare a capirlo già dall’amichevole di questa sera, potrebbe anche essere uno dei candidati a indossare la fascia da capitano. Come detto, al momento non si registrano contatti o movimenti concreti tra i due club. Prendiamo quindi per buono l’interesse, che riteniamo credibile anche perché riportato da una testata affidabile come il Resto del Carlino, ma, allo stato attuale, la notizia va collocata esclusivamente nell’ambito delle indiscrezioni, in attesa di eventuali conferme o sviluppi.

Ricordiamo che Gerard Yepes è arrivato all’Empoli la scorsa estate dalla Sampdoria, firmando un contratto biennale che lo lega al club azzurro fino al giugno 2027. Lo scorso anno per lui ci sono state, con la nostra maglia, 34 presenze con un gol ed un assist.