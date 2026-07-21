La redazione di PianetaEmpoli.it si stringe attorno a Maurizio Sarri e ai suoi familiari per la scomparsa dell’amato padre Amerigo. Il padre del tecnico toscano si è spento all’età di 97 anni nella serata di ieri, lunedì 20 luglio.
Conoscevamo molto bene il profondo legame che univa Maurizio a suo padre, che gli aveva trasmesso la passione per il ciclismo, essendo stato a sua volta un professionista negli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
A Maurizio Sarri va il più sincero e affettuoso abbraccio da parte della redazione di PianetaEmpoli.it, al quale siamo certi si unirà anche tutta la tifoseria azzurra.