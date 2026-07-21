L’Empoli starebbe seguendo un profilo molto interessante per la propria retroguardia; Relja Obrić. Il difensore, classe 2006, è di proprietà dell’Atalanta, è mancino naturale, misura 194 centimetri ed è un nazionale sloveno Under 21. Nella passata stagione ha trovato continuità con l’Atalanta U23 in Serie C, mettendosi in evidenza come uno dei giovani centrali più interessanti del panorama italiano.

Dal punto di vista tecnico, Obrić è un centrale difensivo. La struttura fisica lo rende molto competitivo nel gioco aereo, sia in fase difensiva che sulle palle inattive offensive. Nonostante la stazza, ha una buona coordinazione e non è il classico difensore esclusivamente fisico. È abituato a difendere in avanti, ad accorciare sull’uomo e ad accompagnare l’azione con il pallone, qualità sviluppate nel settore giovanile dell’Atalanta. Essendo mancino, possiede una caratteristica sempre più ricercata. L’apertura del gioco sul lato sinistro è naturale, così come le verticalizzazioni verso il centrocampo e gli esterni. È un giocatore che cerca la giocata pulita piuttosto che il rinvio lungo, anche se deve ancora crescere nella gestione della pressione e nella continuità durante i novanta minuti, aspetto normale per un ragazzo di vent’anni.

Nel 3-5-2 di Pagliuca lo si potrebbe vedere principalmente come braccetto sinistro della difesa a tre. È il ruolo ideale per esaltare il suo piede mancino, consentendogli di uscire in conduzione, accompagnare l’azione e coprire le avanzate del quinto di sinistra. In fase di non possesso potrebbe essere molto aggressivo nelle uscite laterali, una caratteristica fondamentale nel sistema difensivo dell’allenatore azzurro. Parliamo di un ragazzo che deve crescere, da capire se pronto per andare subito nella mischia in un campionato difficile come la serie B. Cresciuto nel Partizan di Belgrado lo scorso anno, in C con la seconda squadra di Bergamo ha messo assieme diciannove presenze condite anche da un gol. Da evidenziare che siamo nel campo dei rumors e non ancora in quella della trattativa, ma il profilo piace a Monteboro.