Come avevamo anticipato cinque giorni fa, Daniel Fila è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Avellino in prestito dal Venezia. L’operazione, che appariva ormai ben indirizzata, si è concretizzata con l’approdo in biancoverde dell’attaccante ceco, pronto a iniziare una nuova avventura in Irpinia.

Fila aveva vestito la maglia dell’Empoli nella seconda parte della scorsa stagione, arrivando nel mercato di gennaio in prestito dal Venezia. Per lui dodici presenze complessive e due reti, messe a segno contro Cesena e Pescara. Un’esperienza che, al di là dei numeri, non ha però lasciato un segno particolare, con il centravanti che non è mai riuscito a imporsi né a conquistare pienamente la fiducia dell’ambiente azzurro.

Con il suo trasferimento, Fila diventa il secondo ex Empoli della passata stagione a raggiungere l’Avellino dopo Moruzzi. Va comunque ricordato che entrambi i calciatori non erano di proprietà del club azzurro e, di conseguenza, l’Empoli non aveva alcun margine di gestione sul loro futuro una volta conclusa l’annata sportiva.