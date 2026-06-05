Non ci saranno scelte da parte dell’Empoli in questa situazione, visto che parliamo di un prestito secco. Nosa Obaretin, come noto, tornerà al Napoli e saranno i partenopei a gestire il futuro del forlivese. Abbiamo già scritto di come il Genoa sia sulle tracce del giocatore, arriva adesso – come scrive tmw.com – anche l’interesse di un altro club di serie A; infatti l’Udinese avrebbe messo nel mirino il classe 2003 che ha visionato più volte in stagione. Il futuro di Obaretin, anche se non proprio in proporzione alle sue prestazioni stagionali, potrebbe essere nella massima categoria.