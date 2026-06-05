Stiven Shpendi è uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato e sarà difficile che l’Empoli possa tenerlo tra le sue fila. Soprattutto se dovessero arrivare interessi concreti da parte di squadre che puntano alla Serie A o che in A ci sono già. Il calciatore a Empoli sta bene, è fresco di rinnovo firmato in questa stagione, ma indubbiamente, a certe condizioni, un’esperienza fuori lo potrebbe attirare. Viceversa, sappiamo che l’Empoli vorrebbe tenerlo ma se l’offerta è, per così dire irrinunciabile, non potrebbe mettersi di traverso.

Per ora non c’è nulla di concreto, ma presto alcune squadre potrebbero bussare alle porte di Monteboro. Secondo radio-mercato l’ultima squadra a prendere informazioni sarebbe stato il Cagliari, alla ricerca di un probabile sostituto di Esposito, che sembra in procinto di lasciare. Inoltre, se il nuovo direttore sportivo sarà, come effettivamente ci giunge dalla Sardegna, l’ex Pietro Accardi, ecco che allora l’equazione Shpendi=Cagliari potrebbe concretizzarsi. Il valore attuale dell’attaccante albanese è di quasi quattro milioni.