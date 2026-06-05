Stiven Shpendi è uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato e sarà difficile che l’Empoli possa tenerlo tra le sue fila. Soprattutto se dovessero arrivare interessi concreti da parte di squadre che puntano alla Serie A o che in A ci sono già. Il calciatore a Empoli sta bene, è fresco di rinnovo firmato in questa stagione, ma indubbiamente, a certe condizioni, un’esperienza fuori lo potrebbe attirare. Viceversa, sappiamo che l’Empoli vorrebbe tenerlo ma se l’offerta è, per così dire irrinunciabile, non potrebbe mettersi di traverso.
Per ora non c’è nulla di concreto, ma presto alcune squadre potrebbero bussare alle porte di Monteboro. Secondo radio-mercato l’ultima squadra a prendere informazioni sarebbe stato il Cagliari, alla ricerca di un probabile sostituto di Esposito, che sembra in procinto di lasciare. Inoltre, se il nuovo direttore sportivo sarà, come effettivamente ci giunge dalla Sardegna, l’ex Pietro Accardi, ecco che allora l’equazione Shpendi=Cagliari potrebbe concretizzarsi. Il valore attuale dell’attaccante albanese è di quasi quattro milioni.
ma il Cagliari li vuole tutti?
Il Cagliari si vende Esposito a 20 milioni ( follia totale), 4 o 5 milioni per SHPENDI ce li tira in faccia!
sia Esposito che Colombo hanno fatto ottimi campionati.
Mah insomma…Colombo appena sufficiente, Esposito meglio ma niente di che
….dopo i 27 mil di Piccoli non mi stupirei …
vendere vendere anno da pagarsi lo stipendio . rifacciamo l abbonamento mi raccomando
presidente ai già dato passa la mano
correre a fare l abbonamento, serve soldi
Almeno il doppio solo per mettersi intorno a un tavolo
Va bene tutto, ma se son ridimensionati gli obbiettivi devono ridimensionare anche gli abbonamenti:
1)grosso sconto per i vecchi abbonati;
2)tariffe di non più di 100 euro(massimo) per la maratona inferiore(ideale sarebbe 80).
con 4 euro a partita nemmeno i bambini di 5 anni vedi. Ma a volte ragionate o no. Tra un po’ vu volete ingresso libero e putt.na a disposizione.
Allora vado a vedere gli amatori.Se vi piace farvelo inserire nell’ano fate pure , io a questo giro
prima di abbonarmi ci penso e bisognerebbe farlo un po’ tutti.
…ma se già ora i prezzi sono bassissimi?
Ti pare di aver pagato in proporzione al gioco che hai visto quest’anno? E stai sicuro che la dirigenza era benissimo al corrente fino a prima dell’inzio del campionato che con la rosa che stavano allestendo ci avrebbero propinato questo belllissimo spettacolo..
mi pare di aver pagato poco in confronto alla categoria
Non è questione di soldi. L’abbonamento costa poco ma non ha senso andare a vedere una squadra gestita da dilettanti allo sbaraglio, la gente si è anche rotta…
Nicola ma come cavolo ragioni, scusa?! Al cinema il costo del biglietto varia forse in base alla qualità del film? Via, su, facciamo discorsi seri
Nicola ma come ragioni, scusa?! Al cinema il costo del biglietto varia forse in base alla qualità del film? Via, su, facciamo discorsi seri
Se vuol vendere Shpendi è segno che il passaggio di proprietà è vicino.
Tanto chi compra sa che il “core” del valore è la struttura giovanile.
Io propenderei più per l’opposto, proprio perchè c’è ancora nebulosità sulle vicende societarie allora le squadre cercano con più insistenza di avvicinarsi ai nostri giocatori. Qui comunque nell’articolo, per quanto sia un’opinione del giornalista, non c’è scritto che l’Empoli vuole venderlo, ma che vorrebbe tenerlo. Il Cagliari con risvoltino conosce bene il giocatore ed avendolo acquistato quando c’era lui sà anche bene quanto lo abbiamo pagato, conosce i nostri conti e conoscendoci immagina meglio di altri quale potrebbe essere il prezzo e le condizioni di cessione reali.
In tutte le società , tranne che forse l’empoli , te lo concedo, la situazione indicata da te è proprio quella che rallenta le trattative.Ovvero che le società aspettano di far chiarezza prima di vendere…Solitamente…
Si hai ragione, soprattutto quando c’è una cambio di proprietà completo, ma a quanto sembra ci sarà una cessione della maggioranza delle quote, ma il beatoamato resterà in qualche modo in sella (spero soltanto lui) e poi come scrive Enrico questi soci vengono per il business stadio+Monteboro+albergo ecc. almeno in questa fase e se tengono in sella in beatoamato lo fanno perchè sanno che sà valorizzare i giovani e venderli.
Importante è esser preparati per un periodo di vacche magre.
che il periodo sia di vacche magre non lo capisce solo chi non lo vuole capire, tipo quelli che speravano in Aquilani o Abate. La salvezza è l’unico e per niente facile obiettivo per cui è possibile lottare. E rimanere in b è un gran risultato. Si spera solo di farlo giocando un calcio un po’ più piacevole, niente di più
E soprattutto…allo stadio prima di tutto deve suonare lì’inno storico “Azzurro che si muove”, poi dopo possono mettere anche la canzone che l’ha sostuita.
È un po che lo dico
Se per il suo gemello il Cesena chiede 10 milioni non vedo perché noi ci dovremmo accontentare di 4 visto che il nostro ha fatto anche più gol…io non voglio dire 10 ma almeno 7/8 sicuramente…per quanto riguarda la “nuova” proprietà siamo alle strette finali…70-30 con il nostro presidente che rimane alla “guida tecnica”…almeno questa è la mia sensazione…
io spero 0 100
Il rinnovo di poco tempo fa e le parole nel post partita di Monza del ragazzo sono un grande regalo per l’Empoli, perchè essendosi esposto sulla voglia di rimanere è chiaro che sia allettabile da offerte da Palermo, Frosinone e soprattutto dal Cagliari, però mette nella condizione l’Empoli di avere molto più forza contrattuale e quindi di spuntare cifre superiori, soprattutto se nel frattempo ci fosse veramente l’entrata di nuovi soci, che non farebbe percepire l’Empoli come la classica squadra che richiede tanto ma poi tutti sanno che avendo difficoltà finanziarie si deve accontentare per forza di cifre basse perchè deve vendere per forza.
Più che ridimensionare gli obiettivi dovrebbero ridimensionarsi i loro obiettivi PERSONALI e i loro STIPENDI da nababbi pensando specialmente dopo non aver MAI ricapitalizzato nemmeno di 1 euro la società!
P.S: a Empoli 100 eventi, soldi per tutti meno che per lo stadio…..ovvai !!!
un ora di applausi
ma smettetela di dire che l Empoli lo vorrebbe tenere ma……..non l hanno mai fatto ma ora poi venderebbero anche i pali delle porte, le bandierine e tutta l erba
4 milioni, ma è una presa per il c**o?
sidai hai ragione come chi ha scritto Piccoli 27ml….. i processi per le prusvalenze non finiscono mai.
Io non so come pensate che possa arrivare qualcuno in proprietà a portare soldi.
Ma chi vuoi che interessi la piazza di Empoli (purtroppo)
Ma non vi siete accorti che i Fondi o coloro che hanno capitali investono nelle squadre di città dove c’è turismo e attrattiva vedi Como, Venezia ma cosa c’ha Empoli ?!?
Soprattutto se il Corsi e family voglion restare al comando chi verrà a portare soldi nelle casse dell’Empoli, su venvia cerchiamo di essere seri e di non sognare
come cosa c ha Empoli Il mercato del giovedì, il volo der ciuco ed Empolissima Ma si scherza!!
Ragazzi ma mi dite con che cosa deve ricapitalizzare il Corsi?Non ha attività che producono di suo e con le quali può ripianare il capitale sociale.
Il suo guadagno deriva dal calcio come il suo stipendio.
Da una parte è giusto che si prenda uno stipendio(un po’ meno che finanzi tutto il carrozzone, figliolame improduttivo, che gli viene dietro), dall’altra è giusto che passi ogni secondo a cercare di vendere o a trovare un socio se la politica che deve seguire è quella di questi ultimi due/tre anni..
Vender Shpendi ci sta. Non c’entra nulla “risvoiltino”.Il giocatore lo convinceresti anche a restare ma gli devi adeguare il contratto e devi proporre un progetto.Ed è per questo che lo venderanno perchè questi due presupposti non li garantiscono a nessuno(neanche al mister che deve venire).
Per cui di che si ragiona?Se non vende/non arriva un socio, si vivacchia e si racimola soldi finchè si può, poi quando arriverà il socio, ma soprattutto un nuovo proprietario, saranno …zi suoi se il valore del patrimonio sportivo sarà depauperato,tanto i soldi dei giocatori venduti nel frattempo saranno andati in saccoccia al beatoamato(e chi s’è visto s’è visto).
Io credo che andrà così ecco perchè vendere , vendere prima che arrivi un socio.Prendere il prendibile dai giocatori e rendere appettibile il valore del patrimonio sportivo in vista degli acquirenti. Magari spera in un’asta..Chissà…qua si sa poco …che vende è abbastanza sicuro…La Nazione lo sostiene da giorni…
Ragazzi ma mi dite con che cosa deve ricapitalizzare il nostro pres.?Non ha attività che producono di suo e con le quali può ripianare il capitale sociale.
Il suo guadagno deriva dal calcio come il suo stipendio.
Da una parte è giusto che si prenda uno stipendio(un po’ meno che finanzi tutto il carrozzone, figliolame improduttivo, che gli viene dietro), dall’altra è giusto che passi ogni secondo a cercare di vendere o a trovare un socio se la politica che deve seguire è quella di questi ultimi due/tre anni..
Vender Shpendi ci sta. Non c’entra nulla “risvoiltino”.Il giocatore lo convinceresti anche a restare ma gli devi adeguare il contratto e devi proporre un progetto.Ed è per questo che lo venderanno perchè questi due presupposti non li garantiscono a nessuno(neanche al mister che deve venire).
Per cui di che si ragiona?Se non vende/non arriva un socio, si vivacchia e si racimola soldi finchè si può, poi quando arriverà il socio, ma soprattutto un nuovo proprietario, saranno …zi suoi se il valore del patrimonio sportivo sarà depauperato,tanto i soldi dei giocatori venduti nel frattempo saranno andati in saccoccia al beatoamato(e chi s’è visto s’è visto).
Io credo che andrà così ecco perchè vendere , vendere prima che arrivi un socio.Prendere il prendibile dai giocatori e rendere appettibile il valore del patrimonio sportivo in vista degli acquirenti. Magari spera in un’asta..Chissà…qua si sa poco …che vende è abbastanza sicuro…La Nazione lo sostiene da giorni…
Scusate credevo non mi avrebbero tolto la censura ed ho copincollato più volte..
Perché scrivere sempre che il “valore del giocatore” corrisponde alla cifra stimata da Transfermrkt? È fuorviante. Il presunto “valore di mercato” che riporta Transfermrkt non è un vero valore di mercato (dato che quello lo fa il mercato) e non corrisponde mai davvero alle cifre pagate. È una stima generalmente più bassa la loro. Chiaro che riportare quel valore come se fosse il “prezzo giusto” fa arrabbiare gli utenti ai quali sembra che si debbano svendere i giocatori.
Cagliari o un’altra squadra andrà via perché è l’unico (insieme forse a Popov) con cui monetizzare. Spero non venga svenduto: una società seria partirebbe da 10 M, poi magari accetterebbe 7 o 8.
È quello che ho scritto io stamattina
Nessuno però considera che l’Empoli ha già rinnovato e adeguato il contratto del ragazzo fino al 2029!
Quello non significa che non sarà ceduto, serve come sicurezza per non perderlo a zero.
Io credo che se volessero monetizzare occorre che aspettino il Palermo (credo quando si saranno liberati di Brunori) perchè l’unica che può acquistare il cartellino a prezzi importanti e formare una bella coppia con Pojampalo.
Il Cagliari con risvoltino proporrà il classico prestito oneroso con diritto e se va bene obbligo, mentre il Frosinone non ci credo che metta cifre sul mercato superiori a 4 milioni per un singolo calciatore.